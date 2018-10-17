26 фото, которые чем больше увеличиваешь, тем смешнее становится
Иногда, чтобы понять суть вещей, нужно просто получше к ним присмотреться. Но в этом случае есть риск, что, кроме понимания происходящего, вас накроет еще и убойная волна хохота, справиться с которой будет ой как непросто.
AdMe.ru включил режим Шерлока Холмса и разыскал 26 фото, присмотревшись к которым повнимательнее вы не сможете сдержать улыбку, а иногда и приступ дикого смеха.
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Просто уставшие покрышки едут домой
«Устали».
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У пилота этого самолета явно хорошее чувство юмора
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«Что вас пугает?» «Люди».
Когда фоткаешься с подругами, всегда найдется человек на заднем плане, который добавит снимку «изюма»
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Какое фото из нашей подборки больше всего рассмешило вас и вызвало желание смотреть на окружающий мир, раскрыв глаза пошире?
Фото на превью DenshaDev / Reddit