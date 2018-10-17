26 фото, которые чем больше увеличиваешь, тем смешнее становится

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Иногда, чтобы понять суть вещей, нужно просто получше к ним присмотреться. Но в этом случае есть риск, что, кроме понимания происходящего, вас накроет еще и убойная волна хохота, справиться с которой будет ой как непросто.

AdMe.ru включил режим Шерлока Холмса и разыскал 26 фото, присмотревшись к которым повнимательнее вы не сможете сдержать улыбку, а иногда и приступ дикого смеха.

Простой способ создать оптическую иллюзию супердлинных ресниц

О спорт, ты боль!

Тот момент, когда чувствуешь себя героем фильма о Чаки

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен показывает своей поклоннице, как выглядит флаг его страны

Отличная футболка с собачкой. Хотя погодите...

Просто уставшие покрышки едут домой

«Устали».

Отзывы не заставили себя долго ждать

Когда решил прокатить свою подругу с ветерком

У пилота этого самолета явно хорошее чувство юмора

Пошел навестить двоюродного брата в школе и увидел это

«Что вас пугает?» «Люди».

Когда фоткаешься с подругами, всегда найдется человек на заднем плане, который добавит снимку «изюма»

Кто-то выложил кругленькую сумму за рекламу своего рабочего стола

Хотели купить Fiat Panda, а получилось то, что получилось

Сдается квартира. С сюрпризом

Лайфхак: как сделать брызговики с флагом Австралии своими руками

Не у всех появление щенка в доме вызвало восторг

Раскрыт главный секрет мужской уверенности и харизмы

«Люблю ту уверенность, которую мне придает макияж».

Этот пес настолько крут, что может позволить себе личного водителя

Бесовщине в этом офисе не место

Когда старая школа — она же и новая

Возьмите вашу сдачу, пожалуйста

Надеемся, это не его пароль

У нас было иное представление о лифте. До этого момента

Банкомат сфотографировал парня, который установил скиммер. Фишка его маскировки — очки, увеличивающие в 10 раз

Кибертехнологии в русской глубинке

Когда Крис Пратт организовывает квест в вашем театре, но вы все еще злитесь после того, что он сделал в «Войне бесконечности»

Какое фото из нашей подборки больше всего рассмешило вас и вызвало желание смотреть на окружающий мир, раскрыв глаза пошире?