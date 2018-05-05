26 человек, чья находчивость бьет фонтаном через край

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Нестандартное мышление присуще многим людям. И именно они придумывают невероятные изобретения и лайфхаки, которые делают жизнь проще, комфортнее и интереснее. Да, некоторые вещи, такие как зашитый бампер или скейт, приводимый в движение шуруповертом, кажутся странными, но ведь это действительно работает.

AdMe.ru собрал 26 находчивых человек, которые, кажется, прибыли к нам прямиком из 3018 года. А в конце мы покажем крутую зажигалку, которой прикурить не получится, а вот разжечь костер — запросто.

1. С помощью куска фанеры и скотча можно безопасно перевезти торт

2. А из сломанного велосипеда и самоката сделать новый вид транспортного средства

3. Фару можно заклеить, а бампер — зашить

4. Очередное подтверждение, что все гениальное — просто

5. Если ручка на дверце микроволновки сломалась, поможет ручка на присосках для ванной

6. Если вам нужно набирать много текста на телефоне, подключите клавиатуру

7. Когда есть смекалка, и спецтехника не нужна

we are all in 2018 while they are living in 3018 pic.twitter.com/aDXO023M9A — Memes 😈 (@memetiddies) March 4, 2018

«Мы застряли в 2018-м, пока они живут в 3018-м».

8. Продвинутые садовники для фигурной обрезки кустов ножницами уже не пользуются

9. С помощью шуруповерта обычный скейтборд можно превратить в самоходный

10. Эти парни сделали себе навес из подручных материалов

11. Когда папа — гений

12. С помощью камеры GoPro и толстой лески можно снимать свои приключения с высоты. Получается очень круто

13. Девушка носит с собой личный поручень

14. А вы бы попробовали прокатиться на таком транспорте?

15. Полная электронезависимость

16. Никогда не выбрасывайте коробки от техники. Они могут пригодиться

17. Гениально. Больше нечего сказать

18. Вот как из скотча можно сделать дверную ручку

19. Сломанную заколку может заменить канцелярский зажим

20. «Мой парень живет в 3018-м»

21. «Когда я был на работе, на брюках оторвалась пуговица. Заменил ее зажимом»

22. Этот мальчик растет настоящим гением

WHOSE CHILD IS THIS pic.twitter.com/n8ggj4gEm1 — wikipedia brown & the case of the missing chill (@eveewing) March 4, 2018

«Чей это ребенок?»

23. «Мой друг находился в другой стране и не мог увидеть игру любимой команды. Скайп помог исправить это недоразумение»

24. Обычную лодку можно приспособить для катания по льду и по снегу

25. А мотоцикл превратить в полноценную бензопилу

26. В общем, любую проблему можно решить, главное — проявить смекалку

Бонус: Обычные зажигалки — это уже прошлый век

Нам очень понравился способ снимать свои приключения с высоты с помощью лески и камеры GoPro. А что больше всего запомнилось вам?