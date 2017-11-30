26 человек, которые смогли взять себя в руки, и теперь их просто не узнать

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Как говорил Эразм Роттердамский, «нет ничего лучше, чем победа над собой». И как же круто доказать, что ты сильный и можешь почти все, когда никто вокруг в тебя не верит! AdMe.ru восхищается людьми, которые смогли взять себя в руки, побороть вредные привычки и преобразиться, и с удовольствием делится их фотографиями.

С настоящим другом все по плечу

«Моя подруга всю жизнь испытывала проблемы с лишним весом, пока однажды не взяла себя в руки и не похудела на 45 кг»

«Два года назад я решила похудеть. Я потеряла 23 кг. Сейчас я продолжаю худеть и бегаю на дистанцию в полумарафон. А в этом платье была сегодня на работе»

«С 2014 года я потеряла более 73 кг, а через 23 дня я побегу свой третий марафон»

Эта красотка победила анорексию и смогла не только вернуться в отличную форму, но и создать потрясающий мышечный рельеф в тренажерном зале

«Мне 55 лет, и я вешу на 48 кг меньше, чем в прошлом году. Моя жена потеряла 48 кг. Никаких уловок, мы просто наладили питание и тренировались»

«Я похудел на 134 кг за последние 10 лет»

«За прошедшие 9 месяцев я отказалась от выпивки, начала считать калории и стала настоящим качком. Все еще прихожу в себя после оскорблений окружающих»

«Мне 25 лет, рост — 168 см. Раньше я весила 169 кг, затем похудела до 91 кг за 11 месяцев. Я не могу поверить в то, что так изменилась, но моя новая цель — 63 кг, и я знаю, что у меня получится»

«Я потеряла 39 кг и могу делать все, что захочу»

«Год без алкоголя изменил мою жизнь: я потерял 24 кг и стал в тысячу раз счастливее»

«Я похудела на 88 кг за 2 года»

«Мы потеряли на двоих 82 кг»

«Похудела со 100 до 54 кг за 3 года, бегая каждый день по 6 км в любую погоду»

«Я похудела со 127 кг до 90 и затем еще до 66 кг. Впереди еще 12 кг, но я уже невероятно счастлива и горда собой»

«Я похудел со 183 до 102 кг и наконец-то избавился от груди и живота»

«Я набрала свой вес до нормального за 3 года благодаря плаванию 3 раза в неделю и достаточному количеству еды»

«С сентября 2016 года я рассталась с 27 кг»

«3 месяца на кетодиете дали свои результаты»

«Я весил 125 кг и похудел до 83 кг. Я продолжаю совершенствовать свое тело и наращивать мышцы. Я разобрался с питанием, стал гораздо здоровее, счастливее и много путешествую»

«Мама рассталась с 45 кг при помощи диеты и упражнений»

«За плечами более 30 сброшенных кг»

«Рассталась с 57 кг, отказавшись от алкоголя, фастфуда и сладкого»

«Стала легче на 80 кг за 4 года упорной работы над собой»

«Удивительно, что может сделать с человеком 15 месяцев игры в „Pockemon Go“»

«Потерял за 2 года почти 135 кг. Рядом со мной мой диетолог, который заставил меня поверить в себя и вернуть здоровье. Ее взгляд красноречивее слов»

Эти люди по-настоящему сильные и целеустремленные. А как вы смогли победить себя? Расскажите нам в комментариях — наверняка ваша история сможет кого-то вдохновить.