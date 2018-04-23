25 причесок на любой вкус, которые добавят 100 очков к стилю

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Самый простой, быстрый и доступный способ смены имиджа — это новая прическа. А чтобы вам не пришлось мучительно искать по всему интернету «ту самую стрижку», мы собрали все тренды сразу в одной подборке.

Редакция AdMe.ru предлагает вдохновиться стильными образами прямо сейчас.

Волны

Легкие небрежные волны сделают стрижку практически любой длины эффектнее. Для создания такой укладки достаточно несколько ловких движений утюжком или плойкой. Добавьте текстурирующий спрей и слегка зафиксируйте результат лаком. Ваш выигрышный образ готов!

Боб

Стрижка боб идет практически всем, главное — выбрать свою длину. Это может быть и каре, и удлиненный боб, и боб с асимметричными прядями. Выбирайте на свой вкус и цвет, экспериментируйте, и все получится.

Небрежные

Какую бы стрижку вы ни выбрали, не стоит слишком усердствовать с укладкой: небрежность в моде как никогда. В этот стиль особенно круто вписываются стрижки с французским духом, как на первом снимке. Возможно, это то, что вы так давно искали?

С челкой

Освежить привычный образ всегда поможет челка. Да, она быстро пачкается и со временем надоедает, но зато как стильно выглядит, если правильно ее постричь.

Пикси

Кардинальную смену имиджа заказывали? Пикси — идеальный выбор для такого случая. Эта стрижка отлично подчеркивает скулы и сделает хулиганкой даже самую примерную девушку.

С холодным отливом

Всем, кому нравятся эксперименты с цветом, наверняка придется по вкусу один из трендов последних сезонов — это холодный пепельный отлив в окрашивании волос. Здесь органично смотрятся цветные, слегка приглушенные вкрапления, экспериментировать можно бесконечно.

Медовые

Летом всегда очень здорово смотрятся медово-золотистые пряди, будто бы выгоревшие на солнце. Такое окрашивание придает прическе динамику и выглядит максимально естественно.

Розовые