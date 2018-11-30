25+ идей для тех, кому нужно заготовить много небольших подарков и не хочется тратить много денег

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Порадовать своих родных и знакомых оригинальными и стильными презентами хочется каждому. И совершенно не обязательно при этом тратить массу сил и средств, чтобы подарить вашим друзьям самые яркие эмоции и ощущение настоящего праздника.

Мы в AdMe.ru вдохновились идеями простых сюрпризов для ваших близких, которые лишний раз подтверждают, что дорог не подарок, а внимание.

1. Попкорн в перчатках

Этот подарок точно придется по вкусу киноманам, которые планируют провести праздники перед телевизором. А в перерывах между любимыми фильмами они смогут выйти на улицу и полепить снежки в теплых перчатках. Вот и готовая инструкция для этого недорогого сюрприза.

2. Праздничный напиток

Ничто так не согревает долгими зимними вечерами, как сладкий и бодрящий новогодний коктейль из какао и маленьких зефирок. Простые и доступные ингредиенты можно красиво упаковать в баночки для специй и соорудить из них милого снеговика.

А если под рукой не оказалось нужных емкостей, то все ингредиенты коктейля можно также упаковать в простую крафтовую бумагу и украсить ее милыми деталями.

Сладкоежки-кулинары наверняка обрадуются вот такому пирогу в банке, ингредиенты которого остается только смешать с водой, а затем поместить все это в духовку. Это оригинальный и простой способ поделиться своим фирменным рецептом с друзьями, а также отличный вариант необычного подарка.

3. Носки в стакане

Яркие новогодние носки всегда пригодятся, но стоит внимательно подойти к их упаковке. Например, их можно положить в стакан или кружку, а на упаковке написать приятные пожелания.

4. Набор в кружке

Кружка — это идеальная емкость, чтобы собрать недорогой подарок и преподнести его самым оригинальным способом. Сюда можно положить разные конфеты, милые безделушки, свечки и завернуть все в прозрачную упаковку, чтобы подарочный набор смотрелся органично.

5. Новогодняя инсталляция

Если вы натура творческая и вам нравится сам процесс создания подарков, то можно сделать вот такую инсталляцию в обычной банке.

Сюда можно поместить и маленькие елочные игрушки, и угощения, а также другие безделушки, которые связывают вас с друзьями.

Если идея с банкой кажется вам слишком обычной, то вы можете использовать и бокалы для инсталляций. Так, купив всего лишь один набор стеклянной посуды, вы сможете подготовить уже как минимум 4–6 эксклюзивных подарков для ваших коллег.

6. Шар с предсказаниями

Практически на любой новогодней ярмарке вы сможете найти вот такие пластиковые елочные шары, в которые можно положить абсолютно любые мелочи, способные превратить обычное украшение в нестандартный подарок. Например, можно написать и положить в него разные пожелания или забавные предсказания, которые обязательно исполнятся в наступающем году.

7. Сладкие подарки

Зачем приобретать дорогостоящие наборы шоколадных конфет, когда их можно собрать самостоятельно? Сладости можно положить, например, вот в такие пластиковые шары. Так вы сможете сэкономить деньги, чтобы порадовать милыми сюрпризами еще большее число своих знакомых.

А может, пора проявить свои кулинарные способности и подарить всем по небольшому набору новогодних сладостей? Красиво упаковать их можно даже в обычную жестяную банку.

Если вы не чувствуете в себе сил что-либо изобретать на кухне, то всегда можно купить самые простые продукты в магазине, но немножко поколдовать над их оформлением. Например, таким оригинальным способом можно украсить любимый йогурт вашего друга. Этот подарок будет стоить копейки, но эмоции от получения такого неожиданного сюрприза точно будут бесценными.

Обычные шоколадки, которые легко купить прямо на кассе в любом магазине, можно упаковать таким интересным способом, что это будет выглядеть не хуже дорогого набора конфет.

И еще один простой вариант необычного сладкого подарка, который вы легко сможете приготовить у себя на кухне. Растопите горячий шоколад и обмакните в него ложку (лучше заранее купить деревянные, а не пластмассовые). Украсьте кокосовой стружкой или маленькими зефирками — и ваш оригинальный и вкусный подарок готов.

Если вам нужно поздравить кого-то из родственников младшего возраста, то вы можете собрать для него вот такие вкусные новогодние сани, которые можно будет увлеченно разломать и съесть. А здесь вы можете посмотреть еще один вариант исполнения этой идеи.

Милых Санта-Клаусов можно сделать из картона и фетра любого размера. Используйте их в качестве оригинальной упаковки для конфет.

8. Подарок с намеком

Если кто-то из ваших знакомых в ближайшее время собирается заняться ремонтом, то такой подарок его точно развеселит и пригодится ему в деле.

9. Подарки для коллег

Когда коллег много, а бюджета на подарки мало, можно удивить всех вот таким милым подарком: просто забавная ручка и леденец, которые вместе отлично смотрятся.

А этот презент точно стоит подарить тому, кто все время просит у вас ручку или карандаш, а потом забывает отдать. Такого запаса ему наверняка на целый год хватит.

Если вы стесняетесь дарить подарок лично, но поздравить коллегу хочется, то вот такое милое пожелание с праздником вы можете оставить у него на столе, пока он не видит.

А тех, кто любит зависать у кулера, можно удивить вот таким смешным сюрпризом с «растаявшим снеговиком». Для этого вам понадобится любая бутылка с водой, на которой нужно будет лишь поменять этикетку, чтобы создать такой забавный подарок.

10. Упаковка

Чтобы вместить все ваши оригинальные подарки, понадобится не менее креативная упаковка. Не стоить тратиться на новогодние бумажные сумки: можно купить самые обычные из крафта и вот так просто их украсить.

Бонус: как украсить свой дом без лишних трат

Если вы планируете позвать друзей, чтобы отметить праздник у вас дома, то, помимо эксклюзивных подарков, вам следует подумать и над нестандартным украшением вашего дома. И не обязательно тратить деньги на мишуру, когда можно проявить немного фантазии и использовать все имеющиеся у вас под рукой предметы. Например, смастерить снеговика из книг.

Или превратить ваш холодильник в сказочное существо.

Живую елку лучше оставить расти в лесу, а дома можно сконструировать совершенно необычную «лесную красавицу».

Вашим друзьям точно будет приятно найти себя вот на такой необычной елке.