25 доказательств, что мода 50-х должна вернуться

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Некоторые модные тренды прошлых лет могут вызвать улыбку и возглас: «Как же они это носили?!» Но так однозначно язык не повернется сказать о стиле 50-х годов прошлого века. Вот уж где была максимальная концентрация вкуса, изящества и красоты в нарядах. AdMe.ru, вдохновившись давно ушедшей эпохой, предлагает небольшое погружение в историю моды. А вы бы хотели, чтобы такая мода снова вернулась?

В 1947 году случилось событие, раз и навсегда изменившее моду прошлого века: Кристиан Диор представил публике свою первую коллекцию. После долгой и страшной войны кутюрье удалось вернуть женскому образу изящество и элегантность: «новый образ», или new look, предлагал сказочные силуэты в жакетах, с пышными юбками и осиной талией, элегантные шляпки и аксессуары. Публика осталась в восторге от идей Диора, и очень быстро стиль new look обрел невероятную популярность, став эталоном красоты и элегантности на грядущие годы.

Супермодель тех времен — обаятельная красотка по имени Довима — идеально отражала дух эпохи: обладательница супертонкой талии и выразительного лица выглядела в кадре безупречно. Ее карьера была недолгой, но очень яркой: снимок под названием «Довима со слонами», сделанный для Dior, был продан за рекордную сумму в $ 1 151 976 на аукционе Christie’s в 2010 году.

Но, конечно же, главными посланницами моды и красоты того времени были голливудские актрисы: Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен и Одри Хепберн.

Еще один не менее известный и почитаемый кутюрье 50-х — Юбер де Живанши. Маэстро никогда не жертвовал эстетикой и руководствовался только собственным вкусом и стилем, а его творения чудесно умели рассказать историю моды тех лет. Главной музой дизайнера долгие годы была актриса Одри Хепберн, а ее бальное платье для фильма «Сабрина» на протяжении многих десятилетий не выходит из топа самых востребованных силуэтов для нарядов невест.

Потрясающей красоты наряды создавал в те времена Кристобаль Баленсиага. Его принципом было отсечение лишнего: одежда выглядела простой, но очень эффектной. Дизайнер был испанцем, и в своих нарядах ему удалось передать дух родины: его творения были величественными, как испанские королевы, но в то же время пылкими и страстными. Любая фигура в одежде от Кристобаля выглядела пластичнее и женственнее.