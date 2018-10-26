25 фото, на которых фантазии клиента и парикмахера столкнулись в равном поединке
Каждый знает, насколько важно и при этом сложно найти своего мастера, когда дело касается стрижки. Контакты парикхмахера с золотыми руками, без слов понимающего все пожелания по поводу прически, хранят как зеницу ока. Но, как показывает жизнь, гораздо чаще парикмахер и клиент говорят на абсолютно разных языках — и в результате получается то, что получается.
AdMe.ru собрал 25 фото причесок, которые получились, когда нестандартное желание клиента столкнулось с не менее нестандартным видением парикмахера.
Японский пончик послужил здесь главным источником вдохновения
Чтобы на корню рубить вопросы о предпочтениях в футболе
Тот случай, когда становишься похожей на свои растения
Простой способ без слов поведать миру о своей любви к балету
Даже стрижка подтверждает, что все идеально
Стейк. Степень прожарки rare
Шлем из волос?
— Ненавижу челку.
— Без проблем!
Когда с виду ты суровый мужик, но в душе — озорная девчонка
Порежьте волосы тупыми ножницами, а затем просто ляпните мусс на затылок и поднимите волосы вверх, получится маленький взъерошенный павлин. И добавьте немного розового цвета
Когда решил попробовать что-то немного другое
— Я хочу помочь бездомным птицам...
— Ни слова больше!
Если смотреть сверху, то выглядит как портал в другое измерение
Дорога, проходящая через лес
Когда чувствуешь себя единым целым со своим котом
А здесь объединились чувства к гепардам и к фламинго
Хочу, чтобы все знали, что я — король тыквы
Стрижка «медуза»: для влюбленных в морские глубины
65-летний водитель автобуса спереди, его жена — сзади
Я хочу быть луной ее жизни
«Это мой приятель. Мы называем это „огненный меч“»
У парикмахеров должна быть какая-то клятва Гиппократа, которую они обязаны соблюдать
Когда выглядишь на 17 и 57 лет одновременно
Превращение из обычной девушки в Джо Грязнулю
«Приключения Джо Грязнули» — популярная приключенческая комедия 2001 года.
Когда внутри тебя Брюс Уиллис борется с Аватаром
— Барбер, вы знаете, как выглядит швабра?
— Понял!
Бонус: тот случай, когда решила подстричь челку по советам из интернета
А в вашей жизни были случаи, когда после посещения парикмахерской вы не знали, что вам делать: плакать или смеяться?
Фото на превью dvnjay / Reddit