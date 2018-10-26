25 фото, на которых фантазии клиента и парикмахера столкнулись в равном поединке

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Каждый знает, насколько важно и при этом сложно найти своего мастера, когда дело касается стрижки. Контакты парикхмахера с золотыми руками, без слов понимающего все пожелания по поводу прически, хранят как зеницу ока. Но, как показывает жизнь, гораздо чаще парикмахер и клиент говорят на абсолютно разных языках — и в результате получается то, что получается.

AdMe.ru собрал 25 фото причесок, которые получились, когда нестандартное желание клиента столкнулось с не менее нестандартным видением парикмахера.

Японский пончик послужил здесь главным источником вдохновения

Чтобы на корню рубить вопросы о предпочтениях в футболе

Тот случай, когда становишься похожей на свои растения

Простой способ без слов поведать миру о своей любви к балету

Даже стрижка подтверждает, что все идеально

Стейк. Степень прожарки rare

Шлем из волос?

— Ненавижу челку. — Без проблем!

Когда с виду ты суровый мужик, но в душе — озорная девчонка

Порежьте волосы тупыми ножницами, а затем просто ляпните мусс на затылок и поднимите волосы вверх, получится маленький взъерошенный павлин. И добавьте немного розового цвета

Когда решил попробовать что-то немного другое

— Я хочу помочь бездомным птицам... — Ни слова больше!

Если смотреть сверху, то выглядит как портал в другое измерение

Дорога, проходящая через лес

Когда чувствуешь себя единым целым со своим котом

А здесь объединились чувства к гепардам и к фламинго

Хочу, чтобы все знали, что я — король тыквы

Стрижка «медуза»: для влюбленных в морские глубины

65-летний водитель автобуса спереди, его жена — сзади

Я хочу быть луной ее жизни

«Это мой приятель. Мы называем это „огненный меч“»

У парикмахеров должна быть какая-то клятва Гиппократа, которую они обязаны соблюдать

Когда выглядишь на 17 и 57 лет одновременно

Превращение из обычной девушки в Джо Грязнулю

«Приключения Джо Грязнули» — популярная приключенческая комедия 2001 года.

Когда внутри тебя Брюс Уиллис борется с Аватаром

— Барбер, вы знаете, как выглядит швабра? — Понял!

Бонус: тот случай, когда решила подстричь челку по советам из интернета

А в вашей жизни были случаи, когда после посещения парикмахерской вы не знали, что вам делать: плакать или смеяться?