25 девушек, которые доказали, что у них железная сила воли и бетонная мотивация

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Многие девушки сталкивались с проблемой лишнего веса. Некоторые из нас отчаянно боролись с парой килограммов, а у других разворачивалась настоящая военная кампания по уничтожению многочисленных жировых врагов. И чтобы выйти из нее победителем, нужно продемонстрировать железобетонную силу воли. А после, конечно, поделиться со всем миром своей победой, как это сделали девушки из нашей подборки.

Женская часть редакции AdMe.ru знает, какой титанический труд стоит за похудением, каких усилий стоит отказаться от любимой еды, а еще больших — заставить себя заниматься спортом. Мы искренне восхищаемся девушками, которым удалось сбросить ненавистные килограммы и построить желаемое тело.

«Я наконец добралась до своей цели — уже сбросила 45 кг. Осталось еще немного, но я уже так рада!»

«Я держу себя в форме уже несколько лет, но была так счастлива увидеть изменения на своих фотографиях: от свадьбы моей сестры (слева) до моей собственной (справа)»

«Я отпраздновала достижение своей цели, надев свою чирлидинговую форму на Хеллоуин спустя 26 лет»

«Я придерживалась диеты, правильно питалась, бегала, а также плавала. Будь настолько классной, чтобы они не смогли игнорировать тебя!»

«Я все еще вешу на 2 кг больше, чем мне хотелось бы, даже несмотря на то, что мне уже удалили лишнюю кожу. И я по-прежнему люблю это платье!»

«Меня попросили показать фотографии до и после похудения. Результат очевиден»

«Я пообещала себе, что сменю имидж после того, как сброшу 68 кг»

«Год назад я увидела на весах самую большую цифру в моей жизни. А сегодня я решилась пробежать свой первый марафон. Мое счастливое лицо на селфи»

«Я немного смущаюсь, но все-таки покажу свой результат»

«Мое платье сидит уже немного по-другому»

«Я уже 3 года поддерживаю этот вес, и иногда трудно заметить разницу. Сравнение в коллаже помогает»

«Я довольна своим новым весом»

«Пытаюсь держать себя в руках, чтобы не потерять достигнутый за 4 года результат»

«Разница между этими фотографиями — 7 месяцев»

«Я нашла свою старую фотографию и не могу поверить, что так долго жила в этом теле»

«Фотографии моего прогресса мотивируют меня работать дальше над своим телом»

«От Дня святого Валентина 2019 года до вчера. Какой же это был путь! Я не осознавала, какой грубой была моя кожа и насколько несчастной я была на самом деле. Я за то, чтобы никогда не возвращаться к прежнему»

«Между фотографиями разница в 2 года. Никогда не думала, что зайду так далеко. Я изо всех сил стараюсь не сбиться с намеченного пути»

«С ноября 2017 года я потеряла 45 кг. Поняла, что на самом деле нет никакой излечивающей диеты, только тяжелая работа и последовательность. Но путь еще не окончен»

«Я сбросила 22 кг после родов»

«После большой потери в весе я поправилась на 5 кг, но уже половину из них мне удалось сбросить»

«Наконец-то я переступила отметку в 50 сброшенных кг»

«Было тяжело худеть, когда меня бросил парень. Однако этот факт придал мне еще больше мотивации»

«Разница между фотографиями — 3 года. Веганство изменило мою жизнь во многом»

«Я достигла такого результата благодаря тому, что начала считать калории»

А что вас мотивировало к похудению, как удавалось не срываться при виде аппетитного куска торта?