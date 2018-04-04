25 человек, которые успели очнуться, пока не стало слишком поздно

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Нет ничего лучше, чем сделать то, что многие, да и вы сами, считали невозможным. Но путь к успеху тернист и долог, и далеко не каждый выдерживает это испытание. А вот пользователям интернета, о которых пойдет речь в этой статье, удалось выдержать и превратиться в самых настоящих красавчиков.

AdMe.ru собрал для вас 25 примеров потрясающей человеческой стойкости, на которых действительно стоит поучиться.

«Первое фото было сделано 2 года назад. Теперь я наконец вижу, что у меня тоже есть шея»

«Худеть семьей классно! Вместе с мужем мы сбросили 84 кг»

«Набрать вес иногда гораздо сложнее, чем сбросить»

Трансформация бездомного парня

«Мой успех в лечении розацеа и акне»

Смогла победить анорексию и создать потрясающее тело в тренажерном зале

«100 дней без алкоголя, и это только начало!»

Эта перемена — лучшее доказательство для тех, кто считает, что в браке все женщины толстеют

«Поборола анорексию сама, без врачей, без операций и искусственного кормления. С 27 до 43 кг»

До и после избавления от алкогольной зависимости и регулярного употребления таблеток

6 лет без рака!

«Мое лицо до и после потери 158 кг веса»

«Мой успех в борьбе с прыщами за 8 месяцев»

«Избавился от 32 кг лишнего веса, подкачался и отказался от наркотиков и алкоголя»

Смогла сбросить более 100 кг лишнего веса

«У меня гипофосфатазия, и у меня всю жизнь проблемы с костями и зубами, которые я теряю с 13 лет. Посмотрите на меня сегодня!»

«Занятия со штангой — лучшее, что случалось со мной»

Парни тоже борются с анорексией. Это результат красавчика за год

«Вместо празднования годовщины свадьбы я праздную потерю 130 кг»

«На пару с женой мы избавились от 143 кг лишнего веса»

«Вот какого успеха добилась в лечении розацеа за 4 недели»

Похудела со 133 до 80 кг за 7 месяцев на кетодиете

Нарастил 3 кг мышечной массы за 3 месяца, занимаясь дома. Было бы желание!

Смогла избавиться от 74 кг за год

Потрясающий Коллин Кларк с синдромом Дауна смог не только похудеть и нарастить мышечную массу, но и поучаствовать в соревнованиях бодибилдеров

Какое преображение вы считаете самым поразительным? И какие победы над собой вы сами одержали?