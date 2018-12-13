25 человек с железной силой воли, которые все-таки смогли похудеть к Новому году

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Ежегодно многие из нас дают себе обещание сбросить лишние килограммы перед новогодними праздниками (а заодно к 8 Марта, дню рождения или к летнему пляжному сезону). Вот только не каждому хватает мотивации, чтобы начать заниматься спортом и отказаться от чипсов и сладких булочек.

AdMe.ru удалось найти героических людей, которые в этом году точно не будут просить у Деда Мороза «волшебную таблетку» для похудения. Они уже всего добились сами. Не верите? Да вы только взгляните на эти фото.

1. «Первое фото было сделано в 2014 году. За это время я сбросила более 72 кг»

2. «Это был тяжелый год, и еще много предстоит сделать. Но я все еще не могу поверить, как далеко мне удалось продвинуться»

3. «Мой вес уменьшился со 145 до 77 кг. Я шел к этому результату целых 4 года»

4. «Моя сестра сбросила в этом году 45 кг, и я так ею горжусь»

5. С 95 до 62 кг . Даже черты лица изменились

6. «Мама нашла мою старую фотографию. Прошел всего год, а я похудела на 45 кг и прекрасно себя чувствую»

7. «С егодня столкнулся со старым другом по колледжу. Он буквально отказывался поверить, что это я»

8. В борьбе за красоту и здоровье пришлось сбросить более 60 кг

9. «Сейчас мой вес 68 кг. Я не сдавалась, и вот результат»

10. « Я достигла своей первоначальной цели и планирую продолжать в том же духе»

11. «Удалось сбросить 35 кг. К своему 30-летию я снова могу надеть платье времен юности»

12. «Минус 70 кг, и я все еще работаю над собой»

13. «Похудела на 46 кг. Работа еще не завершена, но иногда я просто не узнаю себя в зеркале»

14. «На первом фото мы еще встречаемся, а на втором — уже в браке. Я похудел на 45 кг, а моя жена — на 15 кг»

15. С 94 до 67 кг. Посмотрите, как изменилось ее лицо

16. «Сбросила 31 кг за полгода. Можно мне уже кусочек пиццы?»

17. «Теперь могу бегать, заниматься кроссфитом. Чувствую, что сейчас я живу по-настоящему»

18. «Чтобы поддерживать нужный вес, я выбрала тяжелую атлетику и гибкую диету»

19. Со 127 до 84 кг. Разница очевидна

20. « Первый год моей новой жизни. Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас»

21. «Мне еще предстоит долгий путь, но я очень довольна своим прогрессом»

22. «Я не могу поверить, что на мне одна и та же кофта»

23. «Начал регулярно заниматься спортом и есть здоровую пищу. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»

24. С 95 до 72 кг благодаря кардиотренировкам и диете

25. «Левая фотография была сделана в 2010 году, правая — в 2013-м. Мне удается удерживать такой вес уже в течение 5 лет»

Если не секрет, в какой форме вы встретите грядущие праздники? Получилось похудеть к Новому году?