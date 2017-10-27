24 хитрости, как организовать пространство максимально удобно и без затрат

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Если вам надоел беспорядок — этот пост для вас. AdMe.ru предлагает подсмотреть легкие и экономичные варианты размещения вещей в доме так, чтобы они всегда были под рукой.

1. Держатель из самоклеющихся крючков

2. Вертикальная полка для обуви

3. Пластиковые коробки на магнитах

4. Дверь с полками для специй

5. Вторая жизнь упаковки для яиц

6. Удобный держатель для салфеток

7. Сортирующие коробки для стирки

8. Банка для круп в качестве органайзера для кремов

9. Оригинальный органайзер для кухни

10. Удобная система хранения овощей и не только

11. Веревка как вешалка для полотенец

12. Сетки для фруктов

13. Органайзер для рукодельниц

14. Баночки из-под йогуртов, в которых можно хранить все что угодно

15. Сушилка и поддон помогут при хранении крышек

16. Оригинальная вешалка для обуви

17. Запасная полка

18. Необычное решение для хранения ножей

19. Оригинальный блокнот для заметок

20. Удобная подставка для кружек

21. Сетка для детских игрушек

22. Удобная гладильная доска на стиральной машине

23. Органайзер для игрушек из подставки для цветов