24 девушки не постеснялись показать свой самый неудачный макияж

29 3 14 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждая из нас хотя бы раз выходила в свет с неудачным макияжем. Отсутствие мастерства, поиски собственного стиля или горе-визажист — причин может быть масса. Большинство из нас стараются забыть злополучный макияж, как страшный сон. Но некоторые девушки с юмором относятся даже к таким вещам.

AdMe.ru оценил смелость героинь этой подборки, которые нашли силы посмеяться над собственными бьюти-провалами. А в бонусе своим опытом делится парень, рискнувший доверить макияж юным племянницам.

1. «Итак, это мой макияж от „профессионала“. Думала, после этого я пойму, как лучше пользоваться косметикой»

2. «Сходила на урок по нанесению макияжа со скидкой. Это было ужасно»

3. «Когда я была младше, мне хотелось иметь „инстаграмные“ брови. Тогда мне казалось, что этот кошмар отлично выглядит»

4. «Моя подруга ищет макияж для свадьбы, поэтому мы пошли на вечеринку одного бренда. Я обсуждала стрелки а-ля „кошачий глаз“ с самопровозглашенным визажистом, и она решила показать мне, как это делается»

5. "Вот какой макияж сделал мне визажист на свадьбу лучших друзей. До сих пор содрогаюсь"

6. «Я действительно думала, что мои брови — это шаг вперед. 2016 год»

7. «Я пыталась найти максимально плохую фотку. Поэтому представляю вам мой ежедневный косплей Роберта Смита»

8. «Считается ли плохим макияжем его отсутствие? Лучшая подруга вышла замуж и оплатила макияж подружкам невесты. $ 60 за „полный макияж“: СС-крем, подводка и тушь»

9. «Коротко о том, как я раньше красила брови»

10. «Я чуть не умерла, когда увидела собственный макияж на свадьбу моего брата. $ 40 никогда не вернутся»

11. «Это я в 2016 году. Только училась красить брови и случайно поймала веяния инстаграма. Чувствовала себя такой красивой и безудержной»

12. «Первая фотосессия, мне 15 лет. Профессиональный визажист сделал мне супертяжелый макияж, из-за чего я выглядела суперстарой»

13. «Сходила на пробный макияж в дорогой салон и почувствовала себя Джокером»

14. «Примерно 3 года назад я не знала, что существуют полутона. В то время я работала визажистом, и, представьте себе, люди позволяли мне себя красить!»

15. «Некоторые визажисты странные. Не самый ужасный макияж, но заставляет ежиться. Слева — пробный макияж на свадьбу, справа — как я выгляжу каждый день»

16. «Кузина заплатила € 120, чтобы визажист показал на мне, как делать макияж. Как я выглядела до макияжа и я после него. Кто-нибудь, спасите меня»

17. «Доверила макияж на выпускной визажисту из инстаграма»

18. «Так сотрудники одного известного бренда представляют себе „макияж без макияжа“. По крайней мере, это было бесплатно»

19. «Не могу смотреть на собственные фото со свадьбы, потому что на них я выглядела как звезда фильмов 18+»

20. «Сделали пробные макияж и прическу перед свадьбой. Я просто в ужасе»

21. «Это было 7 лет назад. Почему никто не сказал мне, что эта основа не подходит?»

22. «Заплатила за это визажисту $ 115, и мне хочется плакать. У меня больше нет денег для пробного макияжа»

23. «Не могу понять, нравится ли мне этот макияж от визажистов известного бренда. Они что, переборщили с румянами?»

24. «Пробная версия моего свадебного макияжа»

Бонус: «Мои племянницы захотели сделать мне макияж. Три 11-летних девочки, слишком много бронзера — кажется, они меня ненавидят»

А как вы воспринимаете свой неудачный макияж? Стараетесь не вспоминать или, может быть, тоже готовы посмеяться над ошибками?