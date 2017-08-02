23 места в доме, уборке которых мы зря уделяем много времени
Пытаясь добиться идеальной чистоты, мы тратим порой весь выходной и уже через день снова задыхаемся от пыли.
AdMe.ru рекомендует распределить уборку по дням недели, чтобы добиться желаемого порядка. Составленное нами расписание поможет вам не переусердствовать, где это не нужно, и сохранить в доме чистоту и уют.
1 раз в день
- Раковины из нержавеющей стали протирайте сухим полотенцем, чтобы избежать потеков от воды.
- Кафель в ванной: смахивайте влагу скребком, чтобы предотвратить появление плесени.
- Посуда: не копите грязную посуду и не замачивайте ее надолго, так как в грязной воде размножаются микробы.
- Обеденный стол и рабочие поверхности кухни протирайте влажной тряпкой, чтобы избавиться от крошек и остатков еды.
- Грязное белье: чтобы не копить стирку, которая может быть источником неприятного запаха и средой для развития батерий, лучше стирайте ежедневно.
1 раз в неделю
- Смена постельного белья: грязное белье стирайте отдельно от одежды на максимально высокой температуре в зависимости от вида ткани.
- Сухая и влажная уборка пола: удаляем пыль и грязь с помощью пылесоса и влажной тряпки. Исключение: если есть маленькие дети или животные — 3 раза в неделю.
- Шкафы и полки в ванной комнате и туалете: протирайте их дезинфицирующим раствором, чтобы убить микробы, а зубные щетки лучше хранить в закрытом шкафчике.
- Влажная уборка мебели: чтобы не повредить мебель, используйте тряпку из мягкой ткани, например микрофибры.
- Удаление пятен грязи и жира с бытовой техники на кухне: убираем следы от пальцев и жирные потеки.
- Чистка сантехники: лучше использовать жидкие средства без хлора и сильных кислот в составе.
1 раз в месяц
- Чистка микроволновой печи: пищевая сода не только очистит эмаль, не повредив ее, но и избавит от неприятных запахов.
- Чистка фильтров пылесоса: выкидывая мусор из мешка или контейнера для сбора пыли, не забудьте промыть фильтры пылесоса — так вы улучшите его производительность.
- Мытье жалюзи и вентиляционных решеток: перед мытьем тщательно пропылесосьте жалюзи и решетки на минимальной мощности пылесоса.
- Удаление пыли со светильников: смахивайте пыль сухой антистатической щеткой-метелкой или салфеткой.
1 раз в 3–6 месяцев
- Мытье холодильника: с помощью пищевой соды можно легко избавиться от грязи и неприятного запаха.
- Чистка подушек, одеял и матраса необходима, чтобы защититься от пылевых клещей. Если нет возможности почистить подушки — проветрите их.
- Мытье или стирка шторки для душа — чтобы избавиться от плесени и грязи.
- Мытье и/ или замена фильтров в кухонной вытяжке повышает ее производительность.
- Чистка духовки: для легкого удаления нагара и жира перед нанесением чистящего средства прогрейте духовку в течение 20 минут.
1 раз в год
- Чистка ковров и мебельной обивки: с помощью специальных чистящих средств удаляем грязь и возвращаем свежесть и цвет изделиям. Исключение: если есть домашние животные — не реже 1 раза в полгода.
- Мытье окон: скопившиеся грязь и уличную пыль убираем, когда на стекла не попадают прямые солнечные лучи, так как моющие средства от них быстро высыхают, оставляя радужные разводы. Исключение: если окна выходят на проезжую часть — 1 раз в полгода.
- Стирка штор или удаление пыли отпаривателем — в зависимости от вида ткани.