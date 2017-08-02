23 места в доме, уборке которых мы зря уделяем много времени

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Пытаясь добиться идеальной чистоты, мы тратим порой весь выходной и уже через день снова задыхаемся от пыли.

AdMe.ru рекомендует распределить уборку по дням недели, чтобы добиться желаемого порядка. Составленное нами расписание поможет вам не переусердствовать, где это не нужно, и сохранить в доме чистоту и уют.