23 кадра, которые вдохновят на генеральную уборку дома

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Мы стараемся отложить проведение генеральной уборки квартиры максимально. Находим себе оправдание, что не ищем повода, а собираемся с силами и духом. Иногда даже выбросить или разобрать елку для нас недостаточный стимул. Если для вас, как и для большинства, завершение новогодних праздников недостаточно, чтобы решится на уборку, — посмотрите нашу подборку вдохновляющих фото.

Мы в AdMe.ru уже засучили рукава и подготовили чистящие средства. Желаем вам тоже поскорее воодушевиться.

Фото «после» сразу может перейти в категорию «уютные комнаты»

«Всегда предлагал этому клиенту помыть забор. Наконец-то получил одобрение»

«Навестил родителей на Рождество и нашел это, пока помогал убирать подвал. Каждая упаковка по $ 100»

Годами стоит на полке, а ты даже не представляешь, как он выглядит на самом деле

«Выгнал своего двоюродного брата, который годами устраивал бардак»

А так моют тротуары в Китае

И только после чистки можно увидеть, какой должна быть перекладина

Варочные поверхности большинства плит поднимаются, чтобы их было легко мыть изнутри

«Это заняло целый день. Нашел много монет для моей копилки»

Самое время почистить и мягкую мебель

«Помог соседу помыть фасад»

«На эту уборку меня вдохновила щетка со встроенным скребком»

Преображение сковороды

Машина простояла на парковке 2 года

«Не имел представления, какого цвета должна быть плитка»

Удовольствие от чистки грязной раковины

И духовки

«Навела порядок на своем туалетном столике»

«Сестра сказала, что мойки высокого давления не способны сделать что-то стоящее, я отомстил ей единственным возможным способом»

«Эрин ошибалась».

«Я бы совершенно точно заплатила за унитаз больше, если бы эту его часть сделали более доступной для мытья»

«После нескольких недель я решил взять себя в руки»

Когда уборка превращается в творчество

«Оказывается, эти камни были разного цвета»

Бонус: друг всегда придет на помощь

Захотелось ли вам немедленно приняться за уборку? Какое фото впечатлило больше всего?