20+ человек с золотыми руками, которые превратили хлам в эксклюзивные вещи

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Вы задумывались над тем, как много вещей мы покупаем, а затем безжалостно выбрасываем, хотя они еще могут послужить? Но есть такие люди, которые стараются отказываться от скопления огромного количества вещей и от самой философии общества потребления. Они дарят старому новую жизнь и доказывают, что даже из груды металлолома и ветхого забора можно создать шедевр, а из скучной мебели сделать дизайнерский эксклюзив.

AdMe.ru вдохновился идеей восстановления старых вещей и делится с вами наиболее интересными находками.

1. «Переделала гигантскую рубашку в платье, которое, похоже, мне идет»

2. Теперь как новенький

«Покрасили стул акриловой краской за 150 руб., для обивки использовали старый халат. Также под поролон для уменьшения жесткости сидушки степлером прибили остатки туристического коврика. Вышло дешево и сердито».

3. Винтажный холодильник еще послужит

«Моя жена купила этот холодильник за $ 80. Я убрал ржавчину, загрунтовал вмятины и царапины, перекрасил его, сменил фурнитуру. Теперь этот красавчик полон пива».

4. «Мой друг нашел применение дискетам»

5. «Сделал из ненужного чемодана бумбокс»

6. «Мы с отчимом восстанавливали его 2 года»

7. Эпичный офисный конференц-стол из реактивного двигателя самолета

8. «Отреставрировал чугунную сковороду и теперь готовлю на ней»

«Приобрел чугунную сковороду в антикварном магазине. Чтобы очистить ржавый налет, я замочил ее в уксусном растворе на час. Потом обмазал маслом и отправил в духовку — так 4 раза. Налет стал хорошо отходить, и я снял его жесткой губкой. Цвет немного поменялся, но готовить на ней одно удовольствие».

9. Парник из стеклянных банок и крышек

10. «Отреставрировали советского Дедушку Мороза»

11. Хорошая полка получилась из стремянки

12. Ручка из деталей компьютера

13. Старые доски + ржавая цепь = журнальный столик

14. «Мы с отцом сделали игровой раскладной стол из старого обеденного»

15. «Я делаю аксессуары из пришедших в негодность велосипедных шин»

16. Уникальная трость: здесь есть нож, шило, фонарик, часы, магнит и катафот. Почти как у мистера Гаджета

17. Мозаика из кусочков DVD-дисков

18. «Эту дверь я сделал из старого забора»

19. Старые использованные кисточки как предмет интерьера

20. «Не хотел расставаться с любимой сумкой, поэтому перешил ее»

21. Платье из переработанных оберток от газировки

22. «Я купила новый кофейник, а этот превратила в террариум»

23. Просто взял и сделал из груды металлолома потрясного робота

А вы бы повторили какую-нибудь идею? Или для вас все-таки проще купить новое, чем переделывать старое?