22 фото переделки интерьера, глядя на которые вы воскликнете: «Да это же другое помещение!»

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Если душа жаждет перемен, но вы не знаете, с чего начать, можно попробовать изменить то место, где вы живете. И для этого вовсе не обязательно переезжать в новое помещение: достаточно преобразить интерьер. Мы отобрали идеи, которые вдохновят вас на ремонт вашего дома, будь то покраска стен или капитальная перепланировка комнат.

AdMe.ru собрал для вас примеры того, как после ремонта интерьер менялся до неузнаваемости.

1.

Чтобы патио на задней части двора стало любимым местом для всей семьи, соорудите деревянный каркас, который будет крепиться к крыше. Повесьте на него гирлянду и купите удобные кресла.

2.

Обыграйте цвет техники в ванной комнате соответствующей плиткой. Добавьте пару плетеных корзин, чтобы разбавить черно-белую строгость.

3.

Сделать кабинет более уютным можно, всего лишь добавив пару декоративных элементов. Например, розовую пушистую подушку, стильную золотого цвета лампу и вазу с цветами.

4.

Если у вас маленькая комната и некуда ставить письменный стол, то отличным решением будет соорудить его из деревянных балок на месте подоконника.

5.

При ремонте кухни поменяйте цветовые акценты. Если у вас до этого были яркие стены и белая мебель, то теперь сделайте белые стены и выберите красочную мебель.

6.

Начиная ремонт в ванной, выберите одну стену, на которой можно сделать акцент с помощью совершенно другого цвета и фактуры.

7.

Казалось бы, обычная картина с изображением морского побережья. Но именно она может стать акцентом в вашей обновленной спальне.

8.

Яркие обои в прихожей подарят вам хорошее настроение сразу при входе в дом. А для хранения перчаток и шарфов воспользуйтесь плетеной корзиной.

9.

Чтобы превратить обычный балкон в тропический остров, вооружитесь старыми палетами, а как декор используйте цветы и яркие подушки.

10.

Основательное преображение балкона не требует особенных усилий: перекраска стен и пола, новая мебель и многочисленные аксессуары создают уют и полностью меняют пространство.

11.

Не бойтесь нарушать правила: попробуйте покрасить стены маленькой комнаты в темные оттенки с яркими вкраплениями. Благодаря этому решению помещение будет выглядеть стильно.

12.

Если у вас есть свой внутренний дворик, то его можно легко облагородить самостоятельно: купите стол с зонтом и коврик, а чтобы добавить уют, заставьте забор соломенным ограждением.

13.

Обновить ванную комнату возможно, всего лишь заменив цвет плитки на более яркий. Выберите картину в тон и живые растения.

14.

Для того чтобы придать оригинальности своему жилью, вместо обычного ламината попробуйте выбрать необычный окрас пола, как, например, вот эта паркетная доска, напоминающая мраморную окраску.

15.

Вдохновением в ремонте могут послужить даже названия книг, например, «50 оттенков серого»: выберите разные тона серого и окрасьте пол и стены. А за счет цветового декора подушками и растениями интерьер вовсе не будет смотреться монохромным.

16.

Чтобы сделать трейлер в скандинавском стиле, окрасьте стены в белый цвет. Что же касается домашнего текстиля, то выбирайте черно-белую гамму с разнообразными узорами.

17.

Если сантехника в санузле не требует замены, то сделайте только косметический ремонт. Затем добавьте зеркало, небольшой комод и корзину для грязного белья.

18.

Для ремонта трейлера сделайте деревянный потолок, выровняйте боковые части фургона, а дальнюю стену благодаря проектору можно использовать как кинотеатр.

19.

Старый подвал легко превращается в личную арт-студию всего лишь с помощью нового цвета стен и яркой картины как декоративного элемента.

20.

Хромированная сантехника отлично сочетается с белым цветом. Главное, разбавьте монохромность яркими цветами или фактурными корзинками.

21.

Старое подвальное помещение можно превратить в собственную мастерскую, просто окрасив стены в белый цвет и повесив на них рабочие инструменты и яркие плакаты.

22.

Переехав в пустую коробку, в первую очередь займитесь декорированием помещения. Обеденный стол и 2 коврика могут до неузнаваемости изменить вашу комнату. А зеркало на стене позволит зрительно расширить пространство.

Бонус: преображение церкви

Не зацикливайтесь на старой планировке помещения. Капитальный ремонт и фантазия способны из старой заброшенной церкви создать идеальную холостяцкую берлогу.