22 полезных изобретения для женщин, которые будто прибыли к нам из будущего (Но купить их можно уже сейчас)
Искусственный интеллект, домашние роботы и даже смартфоны были созданы, чтобы упростить нам жизнь. Однако существуют вещи менее грандиозного масштаба, но не менее гениальные и необходимые в жизни каждой женщины. Они точно не будут пылиться на верхней полке шкафа.
Мы в AdMe.ru отыскали несколько чудо-приспособлений, которые станут незаменимыми помощниками в повседневной жизни.
1. Снуд с потайным карманом
2. Умная расческа для хранения ценностей
3. Охлаждающий наматрасник для лета
4. Кастет с огоньками для вечерних пробежек
5. Красивый брелок для самообороны
6. Многофункциональная заколка с мини-набором инструментов
7. Брелок-кисточка со скрытым зарядным кабелем
8. Беговой пояс с дополнительным местом для нужных вещей
9. Зеркало и Power bank 2 в 1
10. Антискользящие наклейки для туфель
11. Ультратонкая бутылка для воды, которая поместится в кошелек или клатч
12. Универсальный комплект
Состав: блистер с жидкостью для снятия лака, дезодорантом и пятновыводителем, маленькая пилочка, запасные застежки для сережек, мини-набор для шитья, 6 невидимок и резинок для волос, бесцветный лак для ногтей.
13. Волшебный карандаш, который останавливает кровотечение от бритвенных порезов
14. Карманный ролик для удаления ворса с одежды
15. Умный плащ с безопасным размещением вещей
16. Перечный браслет-спрей для ночных пробежек
17. Заряжаемый гаджет для безболезненного удаления волос
18. Успокаивающая акустика с белым шумом, которая маскирует внешние звуки
19. Вешалки, с которых ничего не соскальзывает
20. Удобные открывашки для закруток
21. Лосьон, который создает легкий эффект антибактериальных перчаток
22. Кошелек со вшитым чипом, который защищает и блокирует ваши карточки от интернет-мошенников
Какая из этих вещичек была бы для вас наиболее полезной? А что еще стоит придумать?
Фото на превью Amazon