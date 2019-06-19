22 полезных изобретения для женщин, которые будто прибыли к нам из будущего (Но купить их можно уже сейчас)

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Искусственный интеллект, домашние роботы и даже смартфоны были созданы, чтобы упростить нам жизнь. Однако существуют вещи менее грандиозного масштаба, но не менее гениальные и необходимые в жизни каждой женщины. Они точно не будут пылиться на верхней полке шкафа.

Мы в AdMe.ru отыскали несколько чудо-приспособлений, которые станут незаменимыми помощниками в повседневной жизни.

1. Снуд с потайным карманом

2. Умная расческа для хранения ценностей

3. Охлаждающий наматрасник для лета

4. Кастет с огоньками для вечерних пробежек

5. Красивый брелок для самообороны

6. Многофункциональная заколка с мини-набором инструментов

7. Брелок-кисточка со скрытым зарядным кабелем

8. Беговой пояс с дополнительным местом для нужных вещей

9. Зеркало и Power bank 2 в 1

10. Антискользящие наклейки для туфель

11. Ультратонкая бутылка для воды, которая поместится в кошелек или клатч

12. Универсальный комплект

Состав: блистер с жидкостью для снятия лака, дезодорантом и пятновыводителем, маленькая пилочка, запасные застежки для сережек, мини-набор для шитья, 6 невидимок и резинок для волос, бесцветный лак для ногтей.

13. Волшебный карандаш, который останавливает кровотечение от бритвенных порезов

14. Карманный ролик для удаления ворса с одежды

15. Умный плащ с безопасным размещением вещей

16. Перечный браслет-спрей для ночных пробежек

17. Заряжаемый гаджет для безболезненного удаления волос

18. Успокаивающая акустика с белым шумом, которая маскирует внешние звуки

19. Вешалки, с которых ничего не соскальзывает

20. Удобные открывашки для закруток

21. Лосьон, который создает легкий эффект антибактериальных перчаток

22. Кошелек со вшитым чипом, который защищает и блокирует ваши карточки от интернет-мошенников

Какая из этих вещичек была бы для вас наиболее полезной? А что еще стоит придумать?