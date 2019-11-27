22 недорогих товара с AliExpress, с которыми вы встретите зиму во всеоружии

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Тем, кто не любит спорт, обычно советуют купить красивую спортивную форму, которую было бы приятно надевать на пробежки. Тем, кто не любит готовить, рекомендуют приобрести красивую посуду. Исходя из этой логики, тем, кто не любит зиму, самое время обзавестись приятными мелочами, которые скрасили бы короткие холодные дни и длинные снежные вечера.