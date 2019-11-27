22 недорогих товара с AliExpress, с которыми вы встретите зиму во всеоружии
Тем, кто не любит спорт, обычно советуют купить красивую спортивную форму, которую было бы приятно надевать на пробежки. Тем, кто не любит готовить, рекомендуют приобрести красивую посуду. Исходя из этой логики, тем, кто не любит зиму, самое время обзавестись приятными мелочами, которые скрасили бы короткие холодные дни и длинные снежные вечера.
Мы в AdMe.ru прочесали вдоль и поперек AliExpress, чтобы выбрать полезные зимние товары не дороже ₽ 500.
Кстати, специально для своих читателей мы подготовили промокод admeblack5, который подарит скидку $ 8 при покупке на $ 60.
- Код будет действителен с 29 ноября 2019 года до 4 декабря 2019 года.
- Количество активаций ограничено.
Ледоступы
- Цена: ₽ 217,37
- Доставка: бесплатно
Подставка для кружки с подогревом
- Цена: ₽ 32,18
- Доставка: ₽ 78,81
Электросушилка для обуви
- Цена: ₽ 232,47
- Доставка: бесплатно
Гибкая ледянка
- Цена: ₽ 526,67
- Доставка: бесплатно
Варежки
- Цена: ₽ 224,59
- Доставка: бесплатно
Внешний аккумулятор со встроенной грелкой
- Цена: ₽ 252,18
- Доставка: ₽ 252,18
Гирлянда
Цена: ₽ 43,35–195,04
Доставка: бесплатно
Рождественские украшения
- Цена: ₽ 12,48–124,12
- Доставка: бесплатно
Лосины
- Цена: ₽ 456,41–494,50
- Доставка: бесплатно
Термобелье
- Цена: ₽ 417,66
- Доставка: бесплатно
Домашние тапочки
- Цена: ₽ 332,95
- Доставка: ₽ 241,67
Детский плед
- Цена: ₽ 237,73
- Доставка: бесплатно
Термос
- Цена: ₽ 498,44
- Доставка: ₽ 121,49
Рождественская кружка
- Цена: ₽ 497,12
- Доставка: ₽ 103,76
Теплые наушники
- Цена: ₽ 440,65
- Доставка: ₽ 61,73
Декоративные наволочки
- Цена: ₽ 156,30–201,61
- Доставка: бесплатно
Толстовка
- Цена: ₽ 223,28–380,89
- Доставка: бесплатно
Тематическая бижутерия
- Цена: ₽ 68,30–128,06
- Доставка: бесплатно
Напольные подушки
- Цена: ₽ 439,99
- Доставка: бесплатно
Водонепроницаемые перчатки
- Цена: ₽ 329,72–368,48
- Доставка: ₽ 158,95
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