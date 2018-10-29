22 гениальные хитрости для тех, кто не хочет тратить время на готовку и уборку

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Благодаря социальным сетям, кажется, мы знаем абсолютно все лайфхаки для приготовления пищи и организации кухонного пространства. Однако пользователи интернета продолжают удивлять своей изобретательностью, предлагая все более необычные советы. Как насчет салата за 1 минуту без использования посуды или моментальной очистки яйца?

AdMe.ru собрал удивительные, странные, смешные, но очень полезные лайфхаки, благодаря которым можно будет не мыть посуду, тратить на готовку меньше 10 минут и экономить место на кухне и в холодильнике.

1. Наконец-то решена проблема, как быстро и безопасно достать тосты

2. Всего два крючка — и нет проблем с мусорным пакетом

3. Когда жаль выбрасывать банку с остатками «Нутеллы», можно сделать вкуснейшее мороженое за 1 минуту

4. Когда микроволновки нет, а суп есть, всегда найдется выход

5. Если бумажка от чайного пакетика у вас всегда падает в чашку, этот лайфхак для вас

6. Прикрепите салфетку возле горлышка бутылки с соусом, тогда при наливании лишние капли не будут пачкать тару

7. Когда под рукой нет зажима для пакетов

8. Прекрасный способ быстро сделать салат и не мыть посуду

9. Быстрый способ нагреть заледеневшее мороженое

10. Чтобы палочки для суши всегда оставались чистыми

11. Наконец-то решена проблема отсутствия крышки для сковородки

12. Если заморозить суп или бульон в формочках для маффинов, можно сэкономить время при приготовлении обеда

13. Когда нет кастрюли, но есть макароны быстрого приготовления

14. Идеальный лайфхак для любителей спаржи

15. Лучшее изобретение для любителей картошки фри

16. Крючок + бананы = экономия места на маленькой кухне

17. Вот как следует есть арбуз!

18. Моментальная очистка яиц для тех, кто уже готовится к новогодним салатам

19. Поместите две палочки для суши между двумя мисками, чтобы сэкономить место в холодильнике

20. Так вот для чего придумана дырка у разделочной доски!

21. Кусочек лимона или немного уксуса, добавленные в кипящую воду, препятствуют потемнению кастрюли со временем

22. Если кофе получился слишком горьким, добавьте немного соли, чтобы смягчить вкус