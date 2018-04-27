22 идеи, как без особых затрат преобразить свой дом всего за 1 день

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Нет такого человека, который не хотел бы сделать свой дом теплее и уютнее. Для этого можно отправиться в магазин и оставить там кругленькую сумму, а можно сделать крутые вещи своими руками, вложив в них душу и любовь.

Мы в AdMe.ru любим свои дома и собрали несколько бюджетных советов, как сделать их еще лучше.

Гербарий в рамочке

Девушка рассказывает, как сохранить в рамочке весну, вот здесь.

Яркий коврик

Как такой сделать, подробно рассказано в этом блоге.

Картина-светильник

Как сделать такую светящуюся картину из цветов, можно посмотреть в этом видео.

Очаровательные котики

Скачать инструкцию, как сделать из бумаги таких милашек, можно здесь.

Из склада вещей — в красивую кладовку

Как организовать пространство в кладовке, можно прочитать тут.

Пара деталей, и новый комод готов

Казалось бы, просто изменились цвет и фурнитура, но как круто смотрится. Узнать, как сделать такой комод, можно тут.

Нежные подставки в ванную

Как сделать такие воздушные подставки, можно почитать здесь.

Подвесные полки

Такую красоту можно сделать из обычных полок IKEA. Как — рассказывают вот здесь.

Красота в простоте

Казалось бы, всего лишь добавили к обычному зеркалу небольшую веточку с листвой, а как красиво получилось.

Изголовье из искусственных цветов

С таким изголовьем точно будут сниться самые волшебные сны. Как его сделать, можно прочитать здесь.

Текстура дерева

На первый взгляд кажется, что такую текстурную спинку кровати сложно сделать, но это совсем не так. Пошаговую инструкцию можно прочесть в этом блоге.

Полки для любителей природы

Такие оригинальные полки сможет сделать каждый. Подробная инструкция тут.

Стильные фотообои

Стоит наклеить фотообои, и интерьер сразу смотрится совсем по-другому.

Обои в помощь

Обои можно клеить не только на стены, но и, к примеру, на шкаф.

Стильный коврик

Такой стильный коврик стоит копейки и делается достаточно легко. Подробности можно прочитать в этом блоге.

Вторая жизнь шкафа

Как сделать такой функциональный кухонный стол, рассказано тут.

Живая картина

Подобная вечнозеленая картина может расти в любом доме, главное, правильно за ней ухаживать. Как создать такую красоту, можно прочитать здесь.

Светящаяся полка

Такая полка удивит всех гостей. Сделать ее довольно легко: достаточно просто следовать этим советам.

Торшер-террариум

Как сделать уголок света и зелени прямо на своей прикроватной тумбочке, можно прочитать здесь.

Нежная полочка

Как сделать такую, рассказано в этом блоге.

Воздушная люстра

Сделать такое «чудо в перьях» по этой инструкции проще простого.

Необычная картина

Такая картина будет отлично смотреться на белой стене. Как ее сделать, рассказано здесь.