22 человека, которые берут лайфхаки прямиком из будущего

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Лень и смекалка вместе создают гремучую смесь, которая катализирует появление самых крутых лайфхаков. Интернет-пользователи не устают придумывать все новые трюки, чтобы облегчить себе жизнь. Например, находят оригинальные подставки для телефона или вина, делают миксер из дрели и тапочки из пластиковых бутылок. Если их изобретения и не пригодятся вам в быту, то уж настроение поднимут гарантированно.

Сегодня AdMe.ru собрал для вас 22 фотографии с лайфхаками от людей, чьей находчивости и смекалки хватит на всю планету. А в конце вас ждет бонус: мы покажем вам трюк, как выключать свет, не вставая с постели.

У парня сломался тачскрин, но смекалка не подвела

Когда под рукой нет миксера, но очень хочется забацать тортик с кремом

Лайфхак для отчаянных электриков: как быстро заземлить провод

«Попросили отремонтировать замок, и я не растерялся»

Нет свечек для именинного торта? Не беда — вас выручит ваш смартфон

Чтобы разогреть сразу все сосиски в микроволновке, используйте зубочистки и немного фантазии

Сделать тапочки из пластиковых бутылок... Это вообще законно?

Если ваша девушка конфетам предпочитает наггетсы, то теперь вы знаете, как завоевать ее сердце

Парень пришел в клуб с симпатичным попугаем. Таким успехом у девушек этот гений наверняка еще не пользовался

Оказывается, коробка со сладостями не тонет в ванне

Как эффективно бороться с плагиатом

Если ну очень хочется погреться у камина

Вместо подставки для телефона можно использовать коробку из-под зубной нити

На приборной панели вашего авто горит значок «Проверьте двигатель»? Не беда — просто заклейте его

Одиноко? Посмотрите ужастик

Маленькая хитрость, которая поможет вам пережить встречу с полярным медведем

«В этом районе живет полярный медведь. Будьте предельно осторожны, когда находитесь на улице. Ходите с (более медлительным) коллегой».

Любой общественный туалет станет вашим личным, если повесить на него табличку «Не работает»

Любимую видеоигру можно взять с собой, чтобы не скучать в общественном транспорте. Заодно стоит прихватить большой экран

И пусть ваш кот не мяукает вам после этого, что у него лапки

Собаки, кстати, не менее полезны, чем коты

Использовать деревянную ложку против выкипания уже прошлый век. Лайфхак из будущего: положите на кастрюлю сетчатый «противень»

Теперь вы знаете, чем заменить разбитое боковое зеркало автомобиля

Бонус: как выключить свет, если вы уже легли, а вставать не хочется

А у вас есть на примете подобные лайфхаки? Помогите нам пополнить коллекцию.