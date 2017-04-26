21 точка на стопах, массаж которых улучшает самочувствие

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На наших стопах находятся зоны проекции многих внутренних органов, воздействуя на которые, мы можем улучшить самочувствие. AdMe.ru покажет наиболее важные точки и расскажет, как их массировать, чтобы всегда чувствовать себя на все 100.

Массировать стопы рекомендуется целиком, а не отдельные точки. Вначале стопы нужно размять и разогреть : походите босиком, поднимитесь несколько раз на носочки, сделайте теплую ножную ванночку.

: походите босиком, поднимитесь несколько раз на носочки, сделайте теплую ножную ванночку. Разотрите всю стопу поглаживающими движениями, после чего начинайте надавливать на каждую активную точку (3–7 секунд), двигаясь от пальцев к пятке. Также используйте такие приемы, как вытягивание (при массаже пальцев), постукивание (ребром ладони), щипки, разминание.

В процессе вы можете обнаружить болевые точки. Это значит, что органы, за которые они отвечают, не в порядке. Массировать эти точки нужно с особой тщательностью.

Массировать эти точки нужно с особой тщательностью. Техника воздействия на болезненные области — надавливание (большим пальцем), которое нужно чередовать с паузами, и весь процесс при этом должен занимать не меньше минуты. Результат правильно проведенного массажа — исчезновение боли.

Для массажа стоп существуют следующие противопоказания: высокая температура, нарушенная свертываемость крови, обострение хронических заболеваний, глубокие царапины или травмы на поверхности стоп.

И правая, и левая стопа делятся на 5 зон, которые сформированы 4 линиями. Каждая область на ступне соответствует определенным зонам на теле и расположенным в них органам.

Расположение и значение активных точек на обеих стопах идентично. Проекции парных органов (например, глаз) находятся соответственно на правой и левой стопах.

Значения точек на правой и левой ногах различаются. Зону проекции сердца на левой стопе рекомендуется массировать при сильном волнении, стрессе.

Значения точек, расположенных на правой и левой стопах, отличаются.

Значение и расположение точек в этой части стопы одинаковы для правой и левой ноги.

Точки последней зоны также идентичны по месторасположению и значению как для правой, так и для левой стопы.