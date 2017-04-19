21 свойство вазелина, о котором вы, скорее всего, не знали
Многим из нас хотелось бы иметь недорогое и эффективное средство, которое можно использовать в уходе за собой. AdMe.ru предлагает узнать полезные свойства вазелина и способы его применения не только в косметических целях. Читайте и берите на вооружение.
Для кожи
- Автозагар. Перед нанесением крема с бронзатором смажьте сухие участки кожи (локти, колени) вазелином. Средство ляжет равномерно, и вы получите красивый ровный загар.
- Мягкое очищение. Смешайте вазелин с натуральными абразивными частицами (морской солью, кофе, тростниковым сахаром) и используйте получившийся состав как скраб для тела.
- Стойкий запах. Перед тем как брызгать духи на запястье и шею, смажьте кожу вазелином. Все дело в том, что это средство впитывает и лучше сохраняет запах.
- Уход за детской кожей. Используйте вазелин в качестве средства под подгузники, чтобы уменьшить сыпь. Перед нанесением тщательно вымойте и промокните полотенцем детскую кожу. Вазелин образует барьер, который поможет защитить кожу от постоянного воздействия влаги.
Для лица
- Влажный макияж. Нанесите немного вазелина на кожу век перед тем, как использовать тени. Они не только дольше продержатся, но и придадут векам легкое влажное мерцание. Это средство не вызывает раздражения нежной кожи, ведь оно используется даже врачами при проведении некоторых процедур на глазах.
- Брови. Выдавите на чистую щеточку каплю вазелина и расчешите брови, придав волоскам нужное направление. Средство высохнет, и брови сохранят правильную форму на целый день.
- Ресницы. Нанесите тонким слоем вазелин на ресницы перед тем, как ложиться спать: это может помочь им стать длиннее и толще с течением времени.
- Удаление макияжа. Пропитайте вазелином ватный диск и используйте его для демакияжа. Средство отлично справляется даже с водостойкой косметикой. Регулярное применение качественного вазелина улучшает состояние кожи и позволяет избежать преждевременных морщин.
- Губы. Используя это средство в качестве косметической помады, вы не только защитите губы от обветривания, но и избавитесь от всех неровностей и шероховатостей. Добавьте в вазелин щепотку корицы, и вы получите помаду, придающую губам желанную пухлость.
Для волос
- Стайлинг-средство. Разотрите вазелин на кончиках пальцев, нанесите на волосы и смоделируйте прическу. Тут главное, впрочем, как и с остальными средствами для укладки, не переборщить.
- Восстановление секущихся кончиков. Нанесите вазелин на сухие кончики волос и выдержите минут 15–20. Средство хорошо «запаивает» секущиеся образования на волосах, и уже после нескольких применений состояние волос будет значительно лучше.
- Маска для волос. Возьмите 1–2 ложки вазелина (в зависимости от длины волос), смешайте с несколькими каплями эфирного масла (корицы для запаивания стержня, шалфея для блеска) и нанесите по всей длине. Смойте через 1–2 часа. Чтобы легче удалить вазелин, перед мытьем промокните волосы бумажным полотенцем, после чего прогрейте их феном.
- Защита при окрашивании. Нанесите вазелин по линии роста волос во время работы с хной или краской. Это защитит кожу от окрашивания.
Для ногтей
- Аккуратный маникюр. При окрашивании ногтей нанесите немного вазелина на кутикулу, не задевая при этом ногтевую пластину. Таким образом вы предотвратите попадание лака на кожу.
- Уход за кутикулой. Смазывайте околоногтевой валик вазелином каждый вечер перед сном. Это предотвратит сухость кутикулы и появление заусениц.
- Блестящие ногти. Если регулярно втирать вазелин в ногтевую пластину, со временем она приобретет глянцевый блеск и станет более прочной.
Для бытовых нужд
- Придание блеска. Вазелин поможет вернуть блеск таким предметам из кожи или ее искусственного аналога, как обувь, сумки, кошельки. Нанесите тонким слоем средство на поверхность, а спустя несколько секунд протрите натуральной тканью.
- Заевшая молния. Вы намного быстрее справитесь с заевшей молнией, если обработаете проблемный участок вазелином. Таким же образом подействует средство на заржавевшие кнопки, пуговицы, мебельную фурнитуру.
- Полировка поверхностей. Нанесите немного вазелина на фланелевый отрезок ткани и пройдитесь им по столешницам и другим поверхностям из дерева. Мебель не только будет блестеть, но и намного дольше будет чистой, ведь вазелин формирует пленку, которая отталкивает пыль.
- Удаление пятен от косметики. Если вы запачкали одежду помадой или тональным кремом, нанесите на пятно немного вазелина и после этого постирайте обычным способом.
- Лак для ногтей. Чтобы колпачок от лака для ногтей не присох к флакону после очередного использования, смажьте вазелином резьбу внутри крышки или на самой бутылочке.
Превью: иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru
По материалам today, makeupandbeauty, healthline