21 правило ухода за зимней обувью, чтобы она служила вам еще не одну зиму

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Зимой нас часто беспокоят намокшая обувь, дискомфорт из-за запаха и прочие неурядицы. И даже любимые сапоги или кроссовки могут испортить настроение. Но всего этого можно с легкостью избежать.

Редакция AdMe.ru собрала для вас лучшие советы, которые помогут решить досадные проблемы с обувью уже сегодня.

1. Капсулы-освежители

Освежители для обуви в виде капсул — замечательное изобретение. Они быстро устранят запах и уничтожат бактерии, а также абсорбируют влагу и обеспечат свежий аромат вашим кроссовкам, ботинкам или сапогам надолго. Чтобы использовать капсулу, достаточно просто приоткрыть ее и положить в свою обувь.

2. Сменные шерстяные стельки для тепла и сухости

Со стельками из натурального войлока вам будет комфортно, когда придут морозы: мягкая шерстяная ткань превосходно сохраняет тепло. К тому же для удобства можно сделать 2 пары таких стелек, чтобы чередовать их при необходимости.

3. Избавляемся от белых разводов на кожаной обуви

Чтобы не появились белые разводы, лучше заранее обработать кожаную обувь специальным кремом или касторовым маслом. Если же пятен избежать не удалось, воспользуйтесь этим средством: 200 мл воды;

1 ст. л. уксуса. Смешайте в миске или распылителе чистую воду и уксус и протрите данным раствором проблемные участки. При необходимости приложите к ним салфетку на 10 секунд, чтобы соль растворилась. И обувь снова в порядке!

4. Теплый коврик

Эти коврики — настоящая находка. При небольшой мощности (50 Вт) они отлично справляются со многими задачами: высушивание обуви, обогрев ног, теплая подстилка для питомцев. Их даже используют для поднятия теста и сушки фруктов и овощей. Данные коврики могут быть бамбуковыми или сделанными из износостойкой ткани. Термопленка внутри коврика нагревается за 10–15 минут до 40 °C. И особенно удобно, что на таком коврике можно сушить несколько пар обуви одновременно.

5. Стельки с подогревом на аккумуляторах

Перезаряжаемая греющая стелька — настоящий подарок для всех, у кого мерзнут ноги. Водостойкая ткань хранит тепло, вырабатываемое термостатом, а одного заряда хватает до 4 часов. Особый плюс — можно регулировать обогрев в той зоне стельки, где вам нужно. Что ж, теперь ноги в тепле, можно смело отправляться на прогулку по заснеженным просторам!

6. Наполнитель для питомцев — отличный сорбент

Одолжите у вашего пушистого любимца наполнитель: этот превосходный поглотитель влаги и нейтрализатор запахов поможет быстро высушить обувь и продлит срок ее службы.

7. Сушилка для обуви без электричества

Эту сушильную систему для обуви, варежек и шапок не нужно никуда подключать. Вы даже можете брать такую легкую сушилку с собой в дорогу. Поставьте ее на любую вентиляционную решетку, и воздух просушит каждую вещь.

8. Ванночки с шалфеем и розмарином

1–2 ч. л. сушеного шалфея ;

; 1 ч. л. сушеного розмарина. В ванночку для ног налейте кипящую воду и добавьте в нее травы. Пусть отвар настаивается и постепенно остывает до температуры, при которой вы сможете опустить ноги в ванночку. На процедуру отводим 20–30 минут. Повторяйте ее 1 раз в день.

9. Надежная защита от влаги для зимних походов

Опытные люди говорят, что этот способ отлично подходит и для лыжных прогулок, и для походов, и для долгих прогулок на свежем воздухе. Результат всегда радует — ноги в тепле и в сухости. Только не забудьте, что класть прокладку нужно впитывающей стороной вниз, а полоску бумаги не отклеивайте или приклейте кусочек ткани на липкую часть.

10. Силиконовые накладки

Если ноги устали от каблуков и тесной обуви, вас выручит этот простой гаджет. Такие силиконовые накладки — отличное средство для защиты от волдырей и натоптышей. Их можно приобрести в различных интернет-магазинах.

11. Пластырь от влажных и сухих мозолей

Новая обувь и влажные мозоли, как известно, неразлучны. Специальный пластырь поглощает жидкость и способствует заживлению ранок. От сухих мозолей спасет пластырь с салициловой кислотой: он избавит ступни от ороговевших клеток, размягчит и оздоровит кожу. Предотвратить же появление всех этих проблем поможет антимозольный карандаш. Это незаменимая вещь на работе и в поездках.

12. Сухой дезодорант и гигиеническая помада от натираний

Чтобы избежать натираний в новой обуви на пятках и пальцах ног, используйте сухой дезодорант, детское масло, вазелин или гигиеническую помаду. Такая обработка существенно уменьшит трение и защитит открытые участки кожи.

13. Пропитка воском в домашних условиях

Пчелиный воск — одно из лучших водоотталкивающих средств. Стоит оно копейки, но действует безупречно. Чтобы обувь оставалась сухой в любые снегопады, воспользуйтесь этим эффективным способом. Вам понадобятся: пчелиный воск ;

; старая зубная щетка;

фен или тепловой пистолет. Почистите и высушите обувь (можно использовать дезинфицирующие салфетки). Убедитесь, что обувь полностью сухая. Расплавьте воск аромалампой или тепловым пистолетом.

Нанесите воск зубной щеткой равномерно по всей поверхности кожи. Затем с помощью фена расплавьте воск на обуви, приглаживая щеткой крупные частицы.

Вот и все: немного усилий, и ваши водонепроницаемые сапожки готовы к зимним приключениям!

14. Ванночки с цитрусовыми и содой

Ванночки с содой и лимоном (лаймом, грейпфрутом, апельсином) — ароматный антисептик. В зимнюю пору ступни подолгу находятся в закрытой обуви, поэтому кожа и ногти нуждаются в тонизировании и стимуляции кровотока. Так что этот метод для снижения потливости ног будет полезен вдвойне.

15. Убираем белые пятна на замше

Эксперты советуют заранее обрабатывать замшу водоотталкивающим средством. Перед чисткой ее нужно высушить при комнатной температуре. Затем удалите грязь с помощью щеточки для замши, ластика или ржаной корочки. Если подобной чистки недостаточно, воспользуйтесь этим средством: мыльная вода;

2–3 капли нашатырного спирта. С помощью губки полученной смесью очистите загрязнения, затем удалите пену и протрите обувь раствором уксуса (1–2 ч. л. на 1 литр воды).

16. Детская присыпка

Просто насыпьте в обувь немного детской присыпки или талька. Это поможет вам держать ноги в сухости, предотвратит излишнюю потливость и появление неприятного запаха.

17. Самодельный освежитель и антисептик

Этот освежитель-спрей вы можете сделать самостоятельно при помощи набора с инструкцией. В его состав входят антибактериальный гамамелис и эфирные масла, которые можно выбрать по своему вкусу (мята, тимьян, эвкалипт). Разбавляются компоненты дистиллированной водой. Компактный распылитель удобно брать с собой.

18. Сушилка из труб и фена

Эта простая конструкция из пластиковых труб поможет вам при помощи фена сушить одновременно 2 пары обуви. Главное, помните, что фен должен работать в режиме холодного воздуха.

19. Ванночки с чаем

Танины, содержащиеся в черном чае, обладают вяжущим действием. Благодаря этому ванночки с чаем помогают лечить кожу ног, снимают воспаление и способствуют быстрому заживлению волдырей и царапин. А еще такие ванночки уменьшают потливость ног и тонизируют кожу.

20. Бактерицидные стельки из ливанского кедра

Эти легкие и прочные стельки быстро принимают форму ноги, так как весьма эластичны. Они нейтрализуют неприятный запах благодаря выделению эфирного масла кедра — сильнейшего антисептика, побеждающего грибок и вредные бактерии. Кроме того, микропоры материала прекрасно впитывают влагу и обеспечивают доступ воздуха.

21. Водоотталкивающее покрытие для обуви в домашних условиях

Нужно срочно обезопасить обувь от влаги? Возьмите свечу для аромалампы, протрите ей кожаную поверхность и обработайте обувь феном. Готово!

Какие советы пригодились именно вам? Поделитесь с нами в комментариях!