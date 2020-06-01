20 звезд, которые не стесняются выходить в свет в дешевой одежде
Мы привыкли считать, что гардероб знаменитостей состоит исключительно из дизайнерских вещей. Но мир меняется, и сегодня в Голливуде все чаще можно встретить приверженцев разумной экономии. Многие известные актрисы и певицы, в том числе и звезды первого эшелона, отказываются от люксовых брендов в пользу более демократичных марок.
Мы в AdMe.ru восхищаемся вкусом и чувством меры наших героинь, которые, несмотря на миллионные гонорары, охотно носят недорогие вещи и при этом выглядят роскошно. А Вайнона Райдер пошла дальше всех и доказала, что даже для «Оскара» можно создать образ, имея в кармане всего ₽ 700 (подробнее об этом — в нашем бонусе).
*Цены приведены исходя из курса: $ 1 USD = ₽ 70,752; € 1 = ₽ 78,5489; £ 1 = ₽ 87,0603; 1 A$ = ₽ 47,0642.
Ирина Шейк
© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News © Europa Press Entertainment / Contributor / Gettyimages
Слева: топ H&M (₽ 9 127) и юбка H&M (₽ 4 244). Справа: платье Love Republic (₽ 1 999).
Селена Гомес
Слева: платье Zara (₽ 3 538). Справа: комбинация Victoria’s Secret (₽ 2 972).
Ева Лонгория
Платье Zara (₽ 7 000).
Хейли Болдуин
Слева: комбинезон Zara (₽ 3 538). Справа: кардиган Urban Outfitters (₽ 4 174).
Меган Маркл
Стелла Максвелл
Платье Pretty Little Thing (₽ 3 849).
Эшли Грэм
Слева: платье Pretty Little Thing (₽ 1 915). Справа: юбка Meshki (₽ 2 689), кроп-топ Meshki (₽ 2 689).
Джиджи Хадид
Николь Ричи
Платье H&M (₽ 2 830).
Королева Летисия
Сиенна Миллер
Эмма Робертс
Мишель Уильямс
Дженнифер Лопес
Алессандра Амбросио
Топ Forever 21 (₽ 1 769).
Тейлор Свифт
Джессика Альба
Кайя Гербер
Жакет Mango (₽ 9 198).
Блейк Лайвли
Слева: платье Forever 21 (₽ 920). Справа: платье Topshop (₽ 2 123).
Кэти Холмс
Платье Zara (₽ 4 949).
Бонус: Вайнона Райдер
Вайнона Райдер — одна из самых ярких поклонниц разумного потребления в Голливуде. Актриса не раз заявляла, что большая часть ее гардероба — это винтажные вещи. А пару лет назад она сделала ошеломляющее признание, рассказав, что как-то надела на «Оскар» платье за ₽ 700. Фанатам не составило труда вычислить, о церемонии какого года шла речь.
А какими удачными, но при этом бюджетными образами можете похвастаться вы? И какова стоимость самой недорогой вещи в вашем гардеробе?