20 звезд, которые не стесняются выходить в свет в дешевой одежде

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Мы привыкли считать, что гардероб знаменитостей состоит исключительно из дизайнерских вещей. Но мир меняется, и сегодня в Голливуде все чаще можно встретить приверженцев разумной экономии. Многие известные актрисы и певицы, в том числе и звезды первого эшелона, отказываются от люксовых брендов в пользу более демократичных марок.

Мы в AdMe.ru восхищаемся вкусом и чувством меры наших героинь, которые, несмотря на миллионные гонорары, охотно носят недорогие вещи и при этом выглядят роскошно. А Вайнона Райдер пошла дальше всех и доказала, что даже для «Оскара» можно создать образ, имея в кармане всего ₽ 700 (подробнее об этом — в нашем бонусе). *Цены приведены исходя из курса: $ 1 USD = ₽ 70,752; € 1 = ₽ 78,5489; £ 1 = ₽ 87,0603; 1 A$ = ₽ 47,0642.

Ирина Шейк

Слева: топ H&M (₽ 9 127) и юбка H&M (₽ 4 244). Справа: платье Love Republic (₽ 1 999).

Селена Гомес

Слева: платье Zara (₽ 3 538). Справа: комбинация Victoria’s Secret (₽ 2 972).

Ева Лонгория

Платье Zara (₽ 7 000).

Хейли Болдуин

Слева: комбинезон Zara (₽ 3 538). Справа: кардиган Urban Outfitters (₽ 4 174).

Меган Маркл

Слева: платье ASOS (₽ 3 308). Справа: платье H&M ₽ 2 176).

Стелла Максвелл

Платье Pretty Little Thing (₽ 3 849).

Эшли Грэм

Слева: платье Pretty Little Thing (₽ 1 915). Справа: юбка Meshki (₽ 2 689), кроп-топ Meshki (₽ 2 689).

Джиджи Хадид

Сверху: штаны H&M (₽ 2 123). Снизу: пуховик H&M (₽ 4 245).

Николь Ричи

Платье H&M (₽ 2 830).

Королева Летисия

Сверху: платье Zara (₽ 6 093). Снизу: топ Zara (₽ 1 880) и брюки Zara (₽ 1 410).

Сиенна Миллер

Слева: сарафан H&M (₽ 2 611). Справа: платье Zara (₽ 4 706).

Эмма Робертс

Слева: сарафан ASOS (₽ 1 769). Справа: костюм H&M (₽ 7 783).

Мишель Уильямс

Топ H&M (₽ 1 415) и юбка H&M (₽ 2 123).

Дженнифер Лопес

Слева: платье ASOS (₽ 3 918). Справа: платье Meshki (₽ 7 853).

Алессандра Амбросио

Топ Forever 21 (₽ 1 769).

Тейлор Свифт

Слева: пальто ASOS (₽ 4 179). Справа: блузка H&M (₽ 1 566) и юбка H&M (₽ 1 305).

Джессика Альба

Слева: юбка Topshop (₽ 5 377). Справа: накидка Topshop (₽ 9 198).

Кайя Гербер

Жакет Mango (₽ 9 198).

Блейк Лайвли

Слева: платье Forever 21 (₽ 920). Справа: платье Topshop (₽ 2 123).

Кэти Холмс

Платье Zara (₽ 4 949).

Бонус: Вайнона Райдер

Вайнона Райдер — одна из самых ярких поклонниц разумного потребления в Голливуде. Актриса не раз заявляла, что большая часть ее гардероба — это винтажные вещи. А пару лет назад она сделала ошеломляющее признание, рассказав, что как-то надела на «Оскар» платье за ₽ 700. Фанатам не составило труда вычислить, о церемонии какого года шла речь.