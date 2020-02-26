20+ житейских лайфхаков от людей, которые точно подрабатывают в министерстве креативности

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Жизнь слишком коротка, чтобы носить протертые джинсы, выковыривать косточки из вишни и есть манную кашу с комочками. Стоит проявить немного фантазии и смекалки, и повседневные дела станут гораздо проще.

В редакции AdMe.ru не устают восхищаться людьми, чья находчивость может упростить решение любой задачи. Мы в очередной раз прошерстили весь интернет и готовы поделиться с вами новой порцией лайфхаков.

Владельцы посудомоечных машин знают, что в них время от времени нужно засыпать соль, чтобы восстанавливать ионообменную смолу, которая смягчает воду и удаляет белый налет на посуде. Только вот эта соль продается по каким-то космическим ценам — от 100 рублей за килограмм и выше. В строительных гипермаркетах можно найти специальную таблетированную соль, только стоит она в 4 раза дешевле. Ее, кстати, и добавлять удобнее. © speakingloosery / Pikabu

Если при регистрации на сайте какой-то компании вас просят оставить свою электронную почту, но вы не хотите получать рекламную рассылку, то просто добавьте «+spam» к имени в своем электронном адресе (например, iloveadme+spam@gmail.com). Этот адрес будет работать как обычный имейл, но все письма, отправленные на него, будут автоматически отправляться в папку «спам». © Mrs_Olson2011 / Reddit

А вы знали, что вечно не закрывающуюся дверь можно буквально за минуту починить с помощью обыкновенной отвертки?

Чтобы избежать потертостей на джинсах, натрите внешнюю сторону и швы бесцветным парафином в тех местах, где они больше всего протираются. Парафин после непродолжительной носки полностью вотрется в джинсы или отпадет. Уже буквально через полчаса джинсы будут абсолютно того же цвета, только немного поблескивать. Обновлять парафин нужно после каждой стирки. Результат превзошел все мои ожидания. Если раньше джинсы без парафина протирались за 2, ну максимум 3 недели, то после лайфхака с парафином они прослужили уже более полугода. © kitaro070 / Pikabu

Чтобы избавиться от запаха бензина на одежде, добавьте щепотку соли в стиральную машину.

Простой лайфхак, чтобы отделить листики зелени (например, укропа или петрушки) от стеблей.

Лайфхак для тех, кому приходится расчищать дорогу от снега. Перед тем как приступить, обработайте лопату смазкой (можно подсолнечным маслом), тогда снег не будет прилипать к лопате. © speakingloosery / Pikabu

Хотите, выйдя из душа, сразу же расчесать волосы, побриться или почистить зубы, глядя на собственное отражение, а не на запотевшее зеркало? Перед тем как принять душ, просто поставьте под зеркало горящую свечку, и участок над ней не запотеет. © joshdyson / Reddit

«Я всю жизнь делал это неправильно...»

Если вы случайно испачкали пуховик шариковой или гелевой ручкой, просто протрите пятно средством для снятия лака. Чернила исчезнут без малейшего следа.

Молотый кофе великолепно нейтрализует запах рвоты на коврах или тканях. Однажды я был в 9-часовом международном рейсе, когда на третьем часу полета ребенка вырвало прямо в проход. Стюардесса изящно насыпала 2 горстки молотого кофе на пятно, оставшееся после удаления лужи, и запах мгновенно исчез. © AngrySnakeNoises / Reddit

Используйте деревянные ящики, чтобы сделать оригинальные тумбы для ванной комнаты.

Чтобы разменять деньги, внесите купюру в торговый автомат (обычно там продаются различные шоколадки и напитки), а затем нажмите кнопку возврата монет, ничего не покупая. © Justin Jones / Quora

Заведите себе привычку подкачивать запасное колесо, когда подкачиваете основные. Запаска со временем спускается, и вы не можете заранее знать, когда именно она вам пригодится. © MANDOBURGER2 / Reddit

Чтобы при ремонте не пропал ни один винтик, поступайте так, как эти пожилые джентльмены.

Чтобы сварить манную кашу без комочков, засыпать манку нужно в холодное молоко.

Чтобы картофель не прорастал при хранении, положите в мешок с ним несколько яблок.

Хотите проверить спелость авокадо перед покупкой? Оторвите плодоножку и посмотрите, какого цвета будет мякоть под ней. Если коричневая, значит, авокадо переспелое и брать его не стоит. Темно-зеленая — плод достаточно спелый, можно покупать. Светло-зеленая — плоду необходимо дозревание. Этот лайфхак позволит сэкономить немало денег перед покупкой. © Anu Sharma / Quora

«Жизнь больше не будет прежней...»

Мой доктор недавно показал мне способ, как с помощью зубной нити избавиться от вросшего ногтя. Нужно поддеть нить как можно дальше под ноготь и оставить там маленький ее кусочек. Это облегчит давление и снизит боль. Если менять нить ежедневно, то уже через некоторое время ноготь начнет расти правильно, не врезаясь в кожу. © Rexanne / Reddit

Зубная нить идеально подходит для шитья: дешево и прочно. Можно вставить иголку в контейнер, который также имеет небольшое лезвие для обрезки нити, и идеальный швейный набор, который можно взять с собой куда угодно, готов.

Шампиньоны легко нарезать ломтиками при помощи яйцерезки. © Shalini Yadav / Quora

Я молодая мама и всегда ношу с собой в сумочке чеснокодавку, чтобы, придя в кафе или ресторан, могла без проблем сделать детское питание из любого пареного овоща. © crinnaursa / Reddit

А вы знали, что чеснокодавка — это заодно еще и очиститель вишни от косточек?

А вы уже попробовали какие-нибудь лайфхаки из нашего списка? Если да, то расскажите нам о своем опыте в комментариях.