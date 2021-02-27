20+ житейских хитростей, которые сэкономят дамам силы, время и нервные клетки

Еще несколько веков назад женские премудрости передавались от поколения к поколению. Теперь, в век интернета, дамы со всего света могут делиться своими бытовыми хитростями друг с другом, а иной раз и молодые люди дадут им полезный совет. В бонусе мы добавили лайфхак от мужчины, который по праву заслуживает звание отца года.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед находчивостью авторов этих лайхфаков, которые нам уже не терпится опробовать.

Трико vs колготки

Я покупала колготки, типа капроновые поверх чего-то теплого с начесом. И есть у них подстава: за километр палево, что «капронки» не на голую ногу. К тому же и капрон, и то, что под ним, отчаянно блестит. Держите лайфхак! Нужно приобрести балетное трико. По сути, это плотные колготы телесного цвета. Они плотные и суперматовые! В итоге, если сверху надеть любимые капроновые колготки, спалить, что под ними есть что-то еще, очень сложно. © K0gteT0chka / Pikabu

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Лайфхак для обладательниц роскошной шевелюры

У меня длинные волосы, которые постоянно становятся причинами засоров в ванной. Мама посоветовала воспользоваться проверенным методом: тонким крючком для вязания. Это чудо инженерной мысли всегда стоит у нас рядом с душем в стаканчике. Достал его, прочистил слив — и вода уже уходит без проблем. Удобная вещь.

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Секрет быстрого приготовления фрикаделек

Этот способ я использовала сначала, чтобы порционно замораживать мясо (фарш) при вводе прикорма в питание младшего сына. Потом он прижился и полюбился в нашей семье «лентяев». Нужно: силиконовые формы для льда с круглыми выемками и фарш. В форму закладываем фарш, помещаем в полиэтиленовый пакетик и убираем в морозилку. Через несколько часов достаем, выдавливаем. Получаются эдакие фрикадельки-полусферы. Ну да, мы не эстеты. Нам вкус важнее. И свободное время. © BludCat / Pikabu

Маска для сухих волос

У меня кудрявые волосы, а после частого окрашивания стали ломкими. Перепробовала разные маски и «бабушкины» методы. Выделить тут хочу именно кунжутное масло. Да, дорогое. Да, не во всех магазинах. Но! Оно буквально оживляет волосы! У меня они стали реже пушиться, окрепли. Для ломкой шевелюры возьмите масло и мед в пропорции 1:1 (густой мед можно растопить на водяной бане) и нанесите смесь на чистые волосы. Затем накройте их пленкой, обмотайте полотенцем и отдыхайте так час. Такую маску лучше делать не чаще раза-двух в неделю.

Перед тем как вы закроете пищевой контейнер, где хранится блюдо с помидорами, застелите его пленкой. Это поможет избежать пятен на крышке контейнера

Используйте зажимы, чтобы ваши полотенца не соскальзывали и не падали на пол

Не можете получить фарш мелкого помола, как это делают в ресторане? Используйте картофелемялку, когда будете готовить его на сковороде

Как отсеять лишних «подруг»

Старые носки — это хороший способ защитить ваши руки при работе с колючими растениями и деревьями в саду

Натуральное средство для густых волос

Чтобы после варки супа или пельменей не пришлось вылавливать из бульона специи, например гвоздику или перец-горошек, положите их в ситечко для чая

Одни и те же бутерброды, приготовленные ребенку для перекуса, быстро надоедают. Попробуйте разнообразить их форму

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Удобное черенкование любимого растения

Размножайте растение небольшими черенками, положив на стакан разделитель из пенопласта. © Ashaleeei/ Reddit

Как человек, у которого многие черенки сгнили из-за того, что я просто клала их в воду, говорю тебе спасибо. Это хороший совет! © Metarie_1985 / Reddit

Гениальная идея, чтобы не тратиться на косметику

Моя подруга убеждена в том, что сэкономить можно почти на всем, если проявить смекалку. Однажды она научила меня хитрости: чтобы на празднике или свидании выглядеть неотразимо, можно забыть про косметичку и поискать в интернете объявления о поиске моделей для бесплатного макияжа. Визажистам, особенно начинающим, в салоны часто бывают нужны модели для тренировки или создания новых бьюти-образов.

Бонус: «Сын трудно встает по утрам. Чего только не было придумано, чтобы его растормошить. Но сегодня нашелся новый способ: показал его полуоткрытому глазу эту фотку»

«Надо было видеть его внутреннюю борьбу. Руки не слушались, ноги не шевелились, но тело как-то подалось вперед. Через минуту на кухне можно было увидеть мальчика с закрытыми глазами, запихивающего бургер в свою голову сразу двумя руками». © Kdmc / Pikabu