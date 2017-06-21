20 зажигательных историй про знакомство от королей флирта

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Иногда большое и светлое чувство может начаться с курьезного и «неуклюжего» момента. А все для того, чтобы было что вспомнить, рассказать детям и вместе посмеяться.

AdMe.ru подслушал несколько веселых историй про не совсем романтическое знакомство и спешит поделиться с вами.