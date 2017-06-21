20 зажигательных историй про знакомство от королей флирта
Иногда большое и светлое чувство может начаться с курьезного и «неуклюжего» момента. А все для того, чтобы было что вспомнить, рассказать детям и вместе посмеяться.
AdMe.ru подслушал несколько веселых историй про не совсем романтическое знакомство и спешит поделиться с вами.
- Спускаюсь на лифте, такси в аэропорт уже подъехало и ждет. Понимаю, что забыл вставить в кроссовки стельки. Еду обратно на 20-й этаж на медленном лифте, чтобы сбегать до квартиры и обратно, пока лифт не ушел. План нарушает девушка, стоящая на моем этаже. Прошу ее подождать меня буквально 15 секунд. Она с такой кокетливой улыбкой соглашается. Бегу за стельками и слышу, как лифт закрывается и уезжает. Думаю: ну как так можно, просил ведь... Возвращаюсь, а она стоит там и ждет меня. Но без лифта. ©innerpsy
- Вот она идет по улице. Красивая, стильная. А у меня внутри все похолодело, но... я просто обязан заговорить с этой девушкой. Подхожу, улыбаясь, как идиот, и выдавливаю из себя:
— Девушка, а не подскажете, который час?
Она достает телефон, озвучивает время. Все это нужно было, лишь чтобы завязать разговор. Самый главный вопрос был впереди. Я собрался и наконец спросил:
— А вы верите в Бога? ©Zenn
- Рассказывал нам как-то наш преподаватель историю. Возвращался он из университета и увидел впереди двух однокурсниц. Решил перед ними выпендриться: пробежал по параллельной дорожке, забежал в закрытый на ремонт дом, там перебрался на козырек и спрыгнул с высоты около 2 метров прямо перед барышнями, но зацепился за торчащую арматуру... В итоге сломаны две руки и сотрясение мозга, зато девушки его притащили к себе и скорую вызвали, а потом и навещать стали. В общем, живет теперь с одной из них — женаты уже 25 лет. ©LiteratureBlog
- Обожаю своего батю. Как-то в детстве заявился бухим, достал из-под пальто котенка и сказал: «Сынуля, это Бонифаций. Он твой!» Мама повозмущалась и успокоилась. Через пару лет опять пьяным пришел и на поводке собакена привел. Фраза та же: «Сынуля, это Рекс. Он твой». Мама снова повозмущалась и смирилась. А потом как-то с коллегой и его дочкой заявился и кивнул на эту дочку: «Сынуля, это Света. Ну, ты понял». 3 года уже женаты. ©kanomochka
- Небольшое кафе при автосалоне. Сижу, пью кофе.
За стойкой — симпатичная пухленькая блондинка Лерочка. Небольшая очередь, все пытаются охмурить банальными шутками буфетчицу. Заходит Андрюша, в прошлом военный, извиняясь, проходит к стойке, говорит буфетчице: «Сильвер!» — и протягивает стольник. Та, оглядев его, передает пачку «Парламента» со словами: «Вот мужчина: коротко и ясно». Андрюша, чуть подумав, внимательно оглядел Лерочку и выдает: «В восемь!» Лера, не задумываясь: «В девять!»
Короче, Андрюша на следующее утро опоздал, но пришел довольный. ©losfromspace
- Зашла я как-то в музей время убить. Было довольно скучно, и я стала развлекаться селфи. Тут ко мне подходит очень симпатичный охранник и говорит: «Пожалуйста, не фотографируйте произведения искусства». Я извинилась и объяснила, что всего лишь сделала селфи. На что он ответил: «Я знаю», — и многозначительно подмигнул. ©michacl
- Сегодня бежала за маршруткой, споткнулась, упала в лужу. Мимо проходил мужчина, помог подняться и сказал: «Думаешь, вплавь быстрее? » Так и познакомились.
- Когда я перешел в новую школу в 9 классе, моя будущая жена уже там училась. Перед 1 сентября она увидела новую фамилию в списках и еще смеялась над ней, мол, странная, шутки какие-то с подругами придумала. Наивная. ©yegreS93
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Я когда-то флиртовал с барменшей, настоящей милой блондинкой. Она разговаривала со мной и спросила, есть ли у меня девушка. Я сказал: «Нет, но если бы была, то я знаю, как бы она выглядела. Хочешь увидеть ее фотографию?» Она сказала: «Да, конечно». Тогда я установил телефон в режим с фронтальной камерой и дал ей, она посмотрела и увидела себя, засмеялась и покраснела. ©oligarcheskort
- Парень, который давно нравился, пригласил меня в ресторан. А я студентка, денег ноль, второй год одни макароны из еды. Думаю, схожу, только кофе закажу на случай, если вдруг сама за себя платить буду. Пришли. Подают нам меню. Он спрашивает: «Ты голодная? Закажи себе что-нибудь нормальное, я оплачу». Я листаю меню, улыбаюсь. И тут на стол капает моя слюна. ©Сарказм
- Однажды мой друг проиграл в споре и должен был подойти к одной высотке ночью и в течение 40 минут орать: «Егор!» Подходит он в 2 ночи к дому и начинает громко и настойчиво звать Егора. Минут через 20 на третьем этаже загорелся свет, открылось окно и оттуда вылился тазик воды. Из окна выглянула девушка и говорит: «У тебя, наверное, в горле пересохло, вот решила попить тебе дать». Приятель же не растерялся и попросил потеплее водички, а то, мол, горло боится простудить. Через пару минут на него вылился тазик с водой потеплее. В общем, слово за слово, познакомились. С того дня прошло 5 лет, они ждут второго ребенка и каждый год в день знакомства ездят в аквапарк. ©pisechkin
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Работал барменом, когда учился в колледже. Как-то раз вижу, парень подходит к девушке и говорит: «Привет, меня зовут Бен, и я буду поить тебя коктейлями, пока не стану для тебя привлекательным». Девушка улыбнулась, затем рассмеялась. Он спросил, что бы она хотела выпить. Она посмотрела на него (он был красивым парнем), повернулась ко мне и сказала: «Воды, пожалуйста». Они определенно провели отличную ночь! ©oligarcheskort
- Студентом я работал техничкой в торговом центре. Знал там одну красивую одинокую продавщицу. Я подкатывал к ней очень странно. В ее отделе я каждый раз немного смещал каждый манекен. То руку подниму, то голову поверну, то сделаю так, что они друг на друга смотрят. Ждал, когда она поймет, что это мои подкаты. А однажды я не застал ее на работе. Потом слухи дошли, что она уволилась. Сказала начальнице, что манекены живые. Та не стала терпеть подобное и уволила ее по собственному. Ты прости, если жива. Я познакомиться хотел просто. ©ANTONIOKARTONIO
- Пила в кафе сок и смотрела на симпатичного парня. Когда наши взгляды пересеклись, я поперхнулась и у меня сок пошел носом. Парень засмеялся, подошел, сел ко мне за столик и сказал: «А ты умеешь привлекать самцов». ©nenasha16
Фото на превью nenasha16