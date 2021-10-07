20+ загадочных штуковин, глядя на которые так и хочется спросить: «Что ты такое?»
Порой нам попадаются диковинные вещи, предназначение которых не могут подсказать родные и друзья. И тогда на помощь приходят интернет-подписчики сообщества под названием «What is this thing» (буквально «Что это за штука»). Почти 2 млн человек помогают людям находить ответы на вопросы, которые терзали их долгое время, а кого-то даже целых 8 лет (как, например, героя из 8-го пункта).
Мы в AdMe.ru вместе с другими пользователями узнали, для чего существуют те или иные непонятные предметы.
1. «В бутылке с витаминизированной водой нашел белый сгусток»
- Мне как микробиологу кажется, что это грибковая колония. Но я не уверен. © Natural-Ladder / Reddit
2. «Это керамическая статуэтка лягушки? Или, может быть, курильница для благовоний?»
- Это такая французская лейка для цветов. Вот видео, как она работает. © wickedishrag / Reddit
3. «Эта штуковина, кажется, из пластика. Подобные можно найти на некоторых пляжах Сардинии (Италия)»
- Это элемент, который используется для очистки сточных вод. Вот как эти штуки работают. © Tomorrows_Sorrows / Reddit
4. «Родные передали мне сумку с кухонными принадлежностями. Внутри была эта пластиковая штукенция. Для чего она?»
- Это открывалка для банок с кошачьим кормом. На конце — ложка. © VegasOld*** / Reddit
5. «Во время ловли на магнит в канале я нашел железный стержень. В длину 12 см. Если что, ржавчину уже счистил»
- Это индо-персидский талисман в виде железного гвоздя, XIX век. © shidored / Reddit
6. «Купили эту стеклянную вещицу в магазине в Австралии. Что это?»
- Не уверен, но, возможно, это спиральная масляная лампа. Просто в вашей лампе не хватает внутри фитиля. © somewastelander / Reddit
7. «Это брелок для ключей. Одна его часть выдвигается из корпуса, другая поворачивается. И ее конец покрыт тканью. Для чего эта фиговина?»
- Это миниатюрная подставка для телефона с валиком для чистки экрана. © kineretic / Reddit
8. «Я уже 8 лет задаюсь вопросом, что это за железяки на сиденьях в театре»
- Это мини-светильники для чтения. Когда освещение в зале выключается, можно включить эти лампы. © CoffeeByIV / Reddit
9. «Эта вещица валялась на дне ящика стола. В длину примерно 3 см, сделана из жесткого пластика. Что это?»
- Думаю, это бутылочка для игрушечного хомяка. Помню, у меня в детстве было нечто подобное в наборе Littlest Pet Shop. © outletsurplus / Reddit
10. «Что это за металлическая мисочка? Она тяжелая, с резиновыми ножками, размером примерно с ладонь. Нашел в комиссионном магазине»
- 100 % эта мисочка предназначена для бритья. У моего отца была такая же. В ней смешиваются крем для бритья и вода. © vigilantepro / Reddit
11. «Что это за маленькие камешки? Я нашел их на холме, они были смешаны с кусочками резины или чем-то другим. У них нет запаха, и они твердые на ощупь»
- Желтые песчинки похожи на деионизационную смолу, которая используется для очистки воды. А черные крошки, скорее всего, уголь, который применяется с той же целью. © SausageDogMama / Reddit
12. «Для чего эта чашка? Меньшая емкость имеет 2 отверстия с внутренней стороны»
- Оказывается, эти странные чашки используются пациентами при приеме таблеток. В маленькую кладется таблетка, в большую наливается вода. Чашка подносится к губам, опрокидывается, и вода смывает таблетку в рот пациента. © d00nbuggy / Reddit
13. «Что это за странная металлическая штука, установленная рядом с детской площадкой?»
- Это приспособление для игры под названием «Шар-воронка». Игроки бросают мяч в верхнее отверстие шара, и он выкатывается через одно из других отверстий. © brock_lee / Reddit
14. «Почему это здание построено так высоко над землей?»
- Это сооружение используется как зернохранилище. Его еще называют «оррео». Строится оно так высоко, чтобы защитить зерно от грызунов и влаги. © togtogtog / Reddit
15. «Это тяжелая металлическая щетка с двумя мини-щетками по бокам. Для чего она?»
- Возможно, это антикварная настольная щетка для протирания перьевых ручек. © agelessnvegas / Reddit
16. «Для чего нужен такой унитаз?»
- Оказывается, эти унитазы из 1950-х предназначены для использования женщинами. В то время, когда производили такие женские писсуары, они не заслужили особой популярности. © blahblahsdfsdfsdfsdf / Reddit
17. «Что это за крошечный пуфик?»
- Это табурет для ног. У меня есть такой же. Мы все просто привыкли к пуфам высотой до колена, но эти низкие пуфики были очень распространены в XIX веке. © Cold_Situation_7803 / Reddit
18. «Наткнулась на это на антикварном рынке. Диаметр верхней части примерно 15 см. Это крошечная плевательница?»
- Это детский ночной горшок. © agelessnvegas / Reddit
19. «Для чего этот стол используется? У него откидываются боковинки, но внутрь они полностью не складываются»
- Это столик дворецкого, служащий одновременно и подносом. Кстати, новый подобный предмет мебели стоит почти $ 1 500. © ponytail1961 / Reddit
20. «Что это за штуковина? Она металлическая и довольно тяжелая»
- Похоже на старинное ручное зеркало. Рельефная резьба выглядит как греческая или римская. Гладкая сторона должна быть отполирована до блеска. © MeggBeegee / Reddit
21. «Какая-то необычная чашка с совком сверху и отверстием в форме сердца»
- Это сепаратор для яиц. Белок вытекает через отверстие в форме, а желток остается. © NHGayBear / Reddit
22. «Для чего этот горшок? Он из чугуна, серая штука съемная»
- У нас есть нечто похожее. Оказывается, этот странный горшок используется для кипячения молока. Благодаря крышке молоко не убегает, когда кипит. Оно выходит через большое отверстие и затем стекает обратно через мелкие. © annafre- / Reddit
А у вас есть дома предметы, предназначение которых знают лишь избранные? Что это за вещи?
Фото на превью fineman1097 / Reddit
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