20+ загадочных штуковин, глядя на которые так и хочется спросить: «Что ты такое?»

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Порой нам попадаются диковинные вещи, предназначение которых не могут подсказать родные и друзья. И тогда на помощь приходят интернет-подписчики сообщества под названием «What is this thing» (буквально «Что это за штука»). Почти 2 млн человек помогают людям находить ответы на вопросы, которые терзали их долгое время, а кого-то даже целых 8 лет (как, например, героя из 8-го пункта).

Мы в AdMe.ru вместе с другими пользователями узнали, для чего существуют те или иные непонятные предметы.

1. «В бутылке с витаминизированной водой нашел белый сгусток»

Мне как микробиологу кажется, что это грибковая колония. Но я не уверен. © Natural-Ladder / Reddit

2. «Это керамическая статуэтка лягушки? Или, может быть, курильница для благовоний?»

3. «Эта штуковина, кажется, из пластика. Подобные можно найти на некоторых пляжах Сардинии (Италия)»

4. «Родные передали мне сумку с кухонными принадлежностями. Внутри была эта пластиковая штукенция. Для чего она?»

Это открывалка для банок с кошачьим кормом. На конце — ложка. © VegasOld*** / Reddit

5. «Во время ловли на магнит в канале я нашел железный стержень. В длину 12 см. Если что, ржавчину уже счистил»

6. «Купили эту стеклянную вещицу в магазине в Австралии. Что это?»

Не уверен, но, возможно, это спиральная масляная лампа. Просто в вашей лампе не хватает внутри фитиля. © somewastelander / Reddit

7. «Это брелок для ключей. Одна его часть выдвигается из корпуса, другая поворачивается. И ее конец покрыт тканью. Для чего эта фиговина?»

Это миниатюрная подставка для телефона с валиком для чистки экрана. © kineretic / Reddit

8. «Я уже 8 лет задаюсь вопросом, что это за железяки на сиденьях в театре»

Это мини-светильники для чтения. Когда освещение в зале выключается, можно включить эти лампы. © CoffeeByIV / Reddit

9. «Эта вещица валялась на дне ящика стола. В длину примерно 3 см, сделана из жесткого пластика. Что это?»

Думаю, это бутылочка для игрушечного хомяка. Помню, у меня в детстве было нечто подобное в наборе Littlest Pet Shop. © outletsurplus / Reddit

10. «Что это за металлическая мисочка? Она тяжелая, с резиновыми ножками, размером примерно с ладонь. Нашел в комиссионном магазине»

100 % эта мисочка предназначена для бритья. У моего отца была такая же. В ней смешиваются крем для бритья и вода. © vigilantepro / Reddit

11. «Что это за маленькие камешки? Я нашел их на холме, они были смешаны с кусочками резины или чем-то другим. У них нет запаха, и они твердые на ощупь»

Желтые песчинки похожи на деионизационную смолу, которая используется для очистки воды. А черные крошки, скорее всего, уголь, который применяется с той же целью. © SausageDogMama / Reddit

12. «Для чего эта чашка? Меньшая емкость имеет 2 отверстия с внутренней стороны»

Оказывается, эти странные чашки используются пациентами при приеме таблеток. В маленькую кладется таблетка, в большую наливается вода. Чашка подносится к губам, опрокидывается, и вода смывает таблетку в рот пациента. © d00nbuggy / Reddit

13. «Что это за странная металлическая штука, установленная рядом с детской площадкой?»

Это приспособление для игры под названием «Шар-воронка». Игроки бросают мяч в верхнее отверстие шара, и он выкатывается через одно из других отверстий. © brock_lee / Reddit

14. «Почему это здание построено так высоко над землей?»

Это сооружение используется как зернохранилище. Его еще называют «оррео». Строится оно так высоко, чтобы защитить зерно от грызунов и влаги. © togtogtog / Reddit

15. «Это тяжелая металлическая щетка с двумя мини-щетками по бокам. Для чего она?»

Возможно, это антикварная настольная щетка для протирания перьевых ручек. © agelessnvegas / Reddit

16. «Для чего нужен такой унитаз?»

Оказывается, эти унитазы из 1950-х предназначены для использования женщинами. В то время, когда производили такие женские писсуары, они не заслужили особой популярности. © blahblahsdfsdfsdfsdf / Reddit

17. «Что это за крошечный пуфик?»

Это табурет для ног. У меня есть такой же. Мы все просто привыкли к пуфам высотой до колена, но эти низкие пуфики были очень распространены в XIX веке. © Cold_Situation_7803 / Reddit

18. «Наткнулась на это на антикварном рынке. Диаметр верхней части примерно 15 см. Это крошечная плевательница?»

19. «Для чего этот стол используется? У него откидываются боковинки, но внутрь они полностью не складываются»

Это столик дворецкого, служащий одновременно и подносом. Кстати, новый подобный предмет мебели стоит почти $ 1 500. © ponytail1961 / Reddit

20. «Что это за штуковина? Она металлическая и довольно тяжелая»

Похоже на старинное ручное зеркало. Рельефная резьба выглядит как греческая или римская. Гладкая сторона должна быть отполирована до блеска. © MeggBeegee / Reddit

21. «Какая-то необычная чашка с совком сверху и отверстием в форме сердца»

Это сепаратор для яиц. Белок вытекает через отверстие в форме, а желток остается. © NHGayBear / Reddit

22. «Для чего этот горшок? Он из чугуна, серая штука съемная»

У нас есть нечто похожее. Оказывается, этот странный горшок используется для кипячения молока. Благодаря крышке молоко не убегает, когда кипит. Оно выходит через большое отверстие и затем стекает обратно через мелкие. © annafre- / Reddit