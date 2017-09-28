20 вещей, у которых есть срок годности, хотя вы об этом не подозревали
У каждого из нас есть такие вещи, которые хранятся дома годами и даже десятилетиями. Они кажутся нам вечными, только вот у большинства на самом деле ограничен срок годности, по истечении которого предметы становятся бесполезными, а некоторые даже опасными.
AdMe.ru составил для вас список самых распространенных предметов обихода, у которых, оказывается, есть срок годности. Проверьте, не хранятся ли у вас дома такие «сокровища».
1. Перекись водорода
Перекись водорода хранится в аптечке у каждого, но мало кто знает, что в открытом виде она теряет свои свойства через 2 месяца, а в закрытом — через год.
2. Специи
Коллекционеров редких специй ждет неприятная новость — через 2 года придется обновлять запасы, потому что прежние потеряют аромат и свойства.
3. Спортивная обувь
При активной эксплуатации в спортивной обуви изнашивается система амортизации, подошва и задники. Беговые кроссовки нужно менять каждые 400 км, обувь для других видов спорта — через полгода регулярного использования.
4. Чайные пакетики
Даже в закрытой герметичной упаковке через полгода чай в пакетиках уже непригоден для питья из-за способности чайного листа к ферментации.
5. Солнечные очки
Ультрафиолет оказывает негативное воздействие на линзы, и постепенно те начинают пропускать больше лучей. Точный срок годности определяется для каждого производителя индивидуально, но в среднем рекомендуется менять солнечные очки раз в два года.
6. Зубная паста и щетка
Зубную щетку необходимо менять каждые три месяца, чтобы не превращать ее в инкубатор бактерий. А зубная паста после открытия хранится не больше года, так что если у вас есть маленький тюбик для путешествий — проверьте срок годности.
7. Полотенца
Помимо того что мокрые полотенца — идеальная среда для развития бактерий, частая стирка попросту изнашивает ткань, а стирка на высоких температурах делает это в несколько раз быстрее. Рекомендуется менять полотенца на новые каждые 3 года.
8. Расчески
Срок жизни безобидной расчески даже при условии регулярной чистки — 1 год. После она может провоцировать появление перхоти и проблемы с волосами.
9. Кисти для макияжа и спонжи
Кисти для макияжа нужно не только мыть после каждого использования, но и менять каждые пять лет — ваша кожа скажет за это спасибо. А спонжи и подавно надо обновлять каждые полгода.
10. Бюстгальтер
В среднем через два года этот предмет гардероба начинает терять форму: уплотненные вставки деформируются, а сама ткань растягивается.
11. Тапочки
Домашние тапочки «живут» всего полгода, после чего превращаются не в тыкву, но в потенциальный рассадник грибка.
12. Подушки
Вне зависимости от типа наполнителя через 2–3 года подушка теряет свою форму и в ней заводятся пылевые клещи. Здоровый сон дороже смены подушек, не так ли?
13. Одеяло
Одеяло подвержено тем же изменениям, что и подушки, хотя прожить может дольше — до 7 лет. При тщательном уходе и регулярной просушке можно увеличить срок службы до 10 лет, но потом все равно придется идти за новым.
14. Матрас
Когда пойдете менять одеяло, не забудьте захватить новый матрас: каждые 8–10 лет их надо менять. И не забывайте, что каждые полгода матрас нужно переворачивать, чтобы он не так быстро изнашивался.
15. Деревянные разделочные доски
Требуют замены через три года, иначе становятся средой для развития бактерий, да и попросту деформируются от влаги и истачиваются под ножами.
16. Лопатки для перемешивания
Лопатки для перемешивания, щипцы и всю утварь, которая часто соприкасается с едой, необходимо менять каждые два года. Особенно это касается деревянных кухонных инструментов.
17. Губки для посуды
Срок безопасного и эффективного использования — всего две недели.
18. Газовые маски
Если у вас на случай ядерной войны, пожара или покраски стен хранится в хозяйстве газовая маска, не забудьте указать на ней дату покупки. Фильтры в таких масках ограничены по времени использования, а хранятся не дольше года.
19. Витамины
Витамины хранятся три года. По истечении срока годности они едва ли превратятся в биологическое оружие, но вот полезные свойства точно потеряют.
20. Смартфон
Увы, и у современных телефонов есть свой срок годности. От смартфона можно ожидать стабильной работы всего 2–3 года, после чего он начинает «сыпаться» — резко выходить из строя. Особенно это касается моделей с несъемным аккумулятором.