20 вещей, у которых есть срок годности, хотя вы об этом не подозревали

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас есть такие вещи, которые хранятся дома годами и даже десятилетиями. Они кажутся нам вечными, только вот у большинства на самом деле ограничен срок годности, по истечении которого предметы становятся бесполезными, а некоторые даже опасными. AdMe.ru составил для вас список самых распространенных предметов обихода, у которых, оказывается, есть срок годности. Проверьте, не хранятся ли у вас дома такие «сокровища».

1. Перекись водорода

Перекись водорода хранится в аптечке у каждого, но мало кто знает, что в открытом виде она теряет свои свойства через 2 месяца, а в закрытом — через год.

2. Специи

Коллекционеров редких специй ждет неприятная новость — через 2 года придется обновлять запасы, потому что прежние потеряют аромат и свойства.

3. Спортивная обувь

При активной эксплуатации в спортивной обуви изнашивается система амортизации, подошва и задники. Беговые кроссовки нужно менять каждые 400 км, обувь для других видов спорта — через полгода регулярного использования.

4. Чайные пакетики

Даже в закрытой герметичной упаковке через полгода чай в пакетиках уже непригоден для питья из-за способности чайного листа к ферментации.

5. Солнечные очки

Ультрафиолет оказывает негативное воздействие на линзы, и постепенно те начинают пропускать больше лучей. Точный срок годности определяется для каждого производителя индивидуально, но в среднем рекомендуется менять солнечные очки раз в два года.

6. Зубная паста и щетка

Зубную щетку необходимо менять каждые три месяца, чтобы не превращать ее в инкубатор бактерий. А зубная паста после открытия хранится не больше года, так что если у вас есть маленький тюбик для путешествий — проверьте срок годности.

7. Полотенца

Помимо того что мокрые полотенца — идеальная среда для развития бактерий, частая стирка попросту изнашивает ткань, а стирка на высоких температурах делает это в несколько раз быстрее. Рекомендуется менять полотенца на новые каждые 3 года.

8. Расчески

Срок жизни безобидной расчески даже при условии регулярной чистки — 1 год. После она может провоцировать появление перхоти и проблемы с волосами.

9. Кисти для макияжа и спонжи

Кисти для макияжа нужно не только мыть после каждого использования, но и менять каждые пять лет — ваша кожа скажет за это спасибо. А спонжи и подавно надо обновлять каждые полгода.

10. Бюстгальтер

В среднем через два года этот предмет гардероба начинает терять форму: уплотненные вставки деформируются, а сама ткань растягивается.

11. Тапочки

Домашние тапочки «живут» всего полгода, после чего превращаются не в тыкву, но в потенциальный рассадник грибка.

12. Подушки

Вне зависимости от типа наполнителя через 2–3 года подушка теряет свою форму и в ней заводятся пылевые клещи. Здоровый сон дороже смены подушек, не так ли?

13. Одеяло

Одеяло подвержено тем же изменениям, что и подушки, хотя прожить может дольше — до 7 лет. При тщательном уходе и регулярной просушке можно увеличить срок службы до 10 лет, но потом все равно придется идти за новым.

14. Матрас

Когда пойдете менять одеяло, не забудьте захватить новый матрас: каждые 8–10 лет их надо менять. И не забывайте, что каждые полгода матрас нужно переворачивать, чтобы он не так быстро изнашивался.

15. Деревянные разделочные доски

Требуют замены через три года, иначе становятся средой для развития бактерий, да и попросту деформируются от влаги и истачиваются под ножами.

16. Лопатки для перемешивания

Лопатки для перемешивания, щипцы и всю утварь, которая часто соприкасается с едой, необходимо менять каждые два года. Особенно это касается деревянных кухонных инструментов.

17. Губки для посуды

Срок безопасного и эффективного использования — всего две недели.

18. Газовые маски

Если у вас на случай ядерной войны, пожара или покраски стен хранится в хозяйстве газовая маска, не забудьте указать на ней дату покупки. Фильтры в таких масках ограничены по времени использования, а хранятся не дольше года.

19. Витамины

Витамины хранятся три года. По истечении срока годности они едва ли превратятся в биологическое оружие, но вот полезные свойства точно потеряют.

20. Смартфон