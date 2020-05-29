20+ вещей, которые все привыкли выбрасывать, а зря

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Уже несколько лет в мире остается популярной идея тотального расхламления. Блогеры, знаменитости и психологи на все лады твердят одно: как можно быстрее выбрасывайте все, чем вы не пользовались полгода-год. Но зачем выбрасывать, когда можно легко и просто, не изучая все серии «Очумелых ручек» и DIY-ролики на YouTube, пустить в дело? Даже пищевые отходы, строительный мусор, дверцы от шкафов и сломанный глобус могут пригодиться в хозяйстве.

Мы в AdMe.ru не призываем вас копить и хранить бесконечно все, что попадает в квартиру, — мы предлагаем тут же пускать все в дело. Так и количество мусора в мире можно сократить, и свою жизнь сделать проще, а дом уютнее.

Старая мебель

«Я сделал кровать принцессы для моей принцессы Лейлы. Отремонтировал старый журнальный столик и переделал старое одеяло в собачью подушку».

Старая мебель — первый кандидат на выброс, когда речь идет о ремонте или обновлении квартиры. Да, как правило, все эти комоды и шкафы занимают много места и совсем не вписываются в интерьер. Но иногда разумнее и дешевле все-таки дать им второй шанс.

Бабушкины комоды. Современная мебель, к сожалению, чаще всего производится чуть ли не из ламинированного картона, боится влаги, механических повреждений и времени. А вот серванты и комоды старой школы сделаны еще из настоящего дерева. Они надежны и неприхотливы. И порой достаточно их просто перекрасить, чтобы они вписались в интерьер вашей квартиры.

Современная мебель, к сожалению, чаще всего производится чуть ли не из ламинированного картона, боится влаги, механических повреждений и времени. А вот серванты и комоды старой школы сделаны еще из настоящего дерева. Они надежны и неприхотливы. И порой достаточно их просто перекрасить, чтобы они вписались в интерьер вашей квартиры. Стулья без ножек и табуретки без пары. Они годятся не только на растопку. Осиротевшие табуретки легко становятся подставками под цветочные горшки, сломанные стулья — качелями, полками для книг и даже вешалками. А сломанные столы — прикроватными тумбочками.

Цветочные горшки (особенно глиняные). Если разбился, то не беда: немного земли, мох, пара суккулентов — и отличная цветочная композиция для дома готова. Главное — не придется переплачивать за специализированную подставку.

Отслужившая свое детская мебель. Из пеленальных столиков могут получиться неплохие стойки для техники, этажерки в ванную и на кухню, а детская кроватка очень легко превращается в небольшой диванчик. Тем более, как правило, производители предусматривают такую возможность и заранее делают в нужных местах отверстия для креплений.

«Пользовались этой кроваткой 5 лет. В ней спали оба ребенка. Придумали, как дать ей еще один шанс остаться в доме, а не отправляться на помойку».

Сломанные лампы. Если испорчен только абажур или подставка, а патрон и стойка в порядке, всегда можно дать лампе второй шанс, ведь много света в доме не бывает. Обновить образ поможет все, что вы найдете: от мотка бечевки до старых детских игрушек, которые тоже не стоит спешить отправлять в ведро.

Старые вещи

«Сделал книжную полку из старого чемодана».

Из-за нынешнего обилия выбора и моды многие предметы быта выбрасываются незаслуженно рано. Практически новые зубные щетки, бритвы, канцелярские принадлежности, настольные лампы. Все это легко пустить в дело, а не в корзину.

Старые косметические приспособления. Баночки из-под теней и кремов могут стать отличными горшочками для суккулентов, а небольшие палетки — дорожными наборами на все случаи жизни.

«Переделала старую палетку под мини-набор для ухода. Магнит удерживает все на своих местах».

Махровые полотенца. Махровая ткань отлично подходит для полировки столовых приборов, а также стеклянной и хрустальной посуды. Их можно использовать в качестве многоразовых кухонных тряпок. А еще полотенца, которые уже не жалко испортить, отлично помогают в готовке.

«Лучший кулинарный трюк, который я когда-либо знала. Отрежьте полоску от старого полотенца, смочите ее водой и оберните вокруг формы для торта. Вы получите хорошие, равномерно пропеченные коржи без горок в центре».

Зубная щетка. Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку раз в 3–4 месяца. За этот срок она практически не успевает истрепаться, поэтому можно использовать старые щетки для чистки чего угодно: межплиточных швов в ванной и на кухне, подошвы обуви, в которую забиваются песок и мелкие камни, клавиатуры и сантехники с неудобными изгибами.

Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку раз в 3–4 месяца. За этот срок она практически не успевает истрепаться, поэтому можно использовать старые щетки для чистки чего угодно: межплиточных швов в ванной и на кухне, подошвы обуви, в которую забиваются песок и мелкие камни, клавиатуры и сантехники с неудобными изгибами. Ковер. Просто посмотрите, сколько сейчас стоят настоящие ковры, и оставьте его у себя. В большинстве случаев ковер достаточно очистить от пыли и грязи и переместить со стены на пол — и будет здорово. А если уж он вам совсем надоел, разрежьте его на кусочки и сделайте мягкие накладки на ножки мебели.

Занавеска для душа. Оторвалась или надоела — нестрашно, главное, что ее основное свойство все еще при ней: она не пропускает влагу. Так что ее можно брать на пикник и использовать в качестве подстилки под плед. А если у вас есть животные, то из старой занавески можно сшить для них коврик. Пригодятся в хозяйстве и обычные занавески, шторы или тюль.

«Только что закончила шить сумки для продуктов. Больше не буду переживать о загрязнении природы».

Пленочный фотоаппарат. Выбрасывать старый «Зенит» или ФЭД совсем не обязательно. Сейчас пленка снова в моде, продают и проявляют ее в каждом крупном городе. И даже онлайн. А фотографии на пленку все еще получаются куда душевнее и ламповее.

Выбрасывать старый «Зенит» или ФЭД совсем не обязательно. Сейчас пленка снова в моде, продают и проявляют ее в каждом крупном городе. И даже онлайн. А фотографии на пленку все еще получаются куда душевнее и ламповее. Простыня. Простыням на резинке, которые уже непригодны для домашнего использования, можно найти новое применение на даче. Ими удобно закрывать растения на ночь от заморозков: вместо того чтобы укутывать каждый росток по отдельности, большой простыней получится защитить сразу целую грядку.

«Корзинки — из штор и пододеяльников, киты — из старой одежды, а платья девочки смастерили из простыней».

Телевизор с кинескопом. Старые телевизоры легко превратить в аквариумы, флорариумы и пр. Ведь у них уже есть герметичное стекло на передней стенке. А если телевизор поставить на пол, то вот вам готовая тумбочка.

«Телевизор „Зенит“ 1960-х годов. Мы вытащили кинескоп, и теперь там хранятся книги, цветы и кот».

Непарные стаканы. Стеклянная посуда бьется часто и у всех. И большинство просто выкидывает бокалы без ножек или оставшиеся в одиночестве стаканы из набора. А ведь их можно использовать как цветочные горшки или подставки для мелочей, которых в доме всегда немало.

Стеклянная посуда бьется часто и у всех. И большинство просто выкидывает бокалы без ножек или оставшиеся в одиночестве стаканы из набора. А ведь их можно использовать как цветочные горшки или подставки для мелочей, которых в доме всегда немало. Игрушки домашних животных. Еще один вид игрушек, которые постоянно копятся в доме. Питомцы их постоянно теряют или портят. А между прочим, стоят такие вещицы довольно немало. Впрочем, всегда есть способ сэкономить и не покупать новую вещь: можно просто сделать игрушку из нескольких кусочков старых.

«Моя собака регулярно уничтожает свои игрушки. Чтобы не выбрасывать их, я сшила несколько в одно гибридное чудовище. Собака очень рада, что у нее есть новая игрушка!»

Пищевые отходы

По разным оценкам, от 30 до 80 % содержимого нашего мусорного ведра приходится на пищевые отходы. А в таких странах, как США и Великобритания, пищевые отходы составляют около 19 % от всего мусора, что выбрасывается на свалку. Согласитесь, внушительные цифры. И сократить их довольно легко: нужно просто перестать сразу все выбрасывать в корзину.

Картофельные очистки. С виду они не очень-то привлекательны, зато у них богатый «внутренний мир». Очистки содержат полисахариды, витамин С, рибофлавин, тиамин, фолаты, магний, кальций, медь, железо и еще много всего. Отлично успокаивают кожу при ожогах, помогают при артрите, годятся для удобрения цветов — нужно только подсушить очистки в духовке.

«Чистила картошку для супа и вместо того, чтобы выбросить кожуру, запекла ее в духовке с небольшим количеством масла. Ура, домашние чипсы!»

Кофейная гуща. С ней даже ничего дополнительно не нужно делать: просто выпили кофе, и все. Кофейная гуща — это отличный нейтрализатор запахов, отпугиватель вредителей и насекомых. Из нее легко сделать скраб или удобрение для цветов. А можно заполировать гущей царапину на деревянном предмете, как показано на фото ниже.

Хвостики от клубники, морковки. Самое простое — это добавить их к заварке при приготовлении чая, и получится отличный противовоспалительный напиток. Также можно повторно использовать корни зелени, которую вы покупаете в магазине: поместите их на несколько дней в воду, и у вас снова будет свежая зелень.

«Научилась этому у своей мамы. Каждый раз, когда покупаете зеленый лук, просто срежьте большую его часть и уберите в холодильник, а корешки опустите в чашку с водой. За пару дней получите еще одну порцию лука. И так можно повторить 2–3 раза».

Кожура цитрусовых. Просто засушите ее. Во многих рецептах используется цедра, кожуру же можно добавлять к заварке. Или положить в посудомойку и избавиться от мыльных разводов на посуде. А кожура, посыпанная солью, отлично оттирает налет с ванны.

«Мама делает засахаренные дольки из кожуры апельсинов, которые мы едим».

Косточки от ягод. Вишневые косточки можно насыпать в носок, а когда станет холодно, подогреть его в микроволновке и использовать как грелку. В косточках яблок содержится редкий и нужный нам витамин В17. Просто разжевываем и получаем средство для снижения утомляемости. Также косточки можно посадить и вырастить новые фрукты.

«Жена сохранила семечки от фруктов и овощей, которые мы съели в прошлом месяце, и устроила с помощью банок из-под молока и упаковок из-под яиц маленький домашний сад».

Банановая кожура. Кажется, что это вообще универсальное средство от всего. Кожура от бананов удаляет бородавки, смягчает мясо, предотвращает появление морщин и отбеливает зубы. И главное, не нужно дополнительно ничего делать — во всех случаях просто прикладываем и ждем результат.

«Пеперони из банановой кожуры. Так я и перетягиваю на свою сторону любителей мяса».

Старая одежда

«Сделала из старой куртки, кошелька и ткани сумку, которая проходит по нормам ручной клади в салоны самолетов всех авиакомпаний».

Вот уж что точно регулярно отправляется на свалку, хотя может еще неплохо послужить. Ведь зачастую нам приходится расставаться с еще практически новыми предметами из-за какого-нибудь несмываемого пятнышка, крохотной дырочки или нового веяния моды.

Футболки. Практически все знают, что из них можно делать коврики и подушки. Добавим, что большинство футболок состоят их хлопка, а он хорошо впитывает влагу. Так что это идеальная тряпочка буквально для любых случаев. Кроме того, из взрослой вещи легко сделать детскую, а детские футболки отлично подходят маленьким собакам и лысым кошкам. Еще и стоят намного дешевле специализированной одежды.

«Сделала из своей старой рубашки идеальную обновку для моей малышки».

Носки. Универсальная вещь. И будто созданы для того, чтобы использовать их не по назначению, ведь они постоянно теряются и рвутся. Носки можно надевать на туфли, чтобы те не пачкались при хранении в шкафу; на ножки стульев, чтобы они не царапали пол; использовать в качестве органайзера для мелких предметов. Или положить внутрь носка мыло и кожуру цитрусовых — и получится отличное средство от моли вместе с нейтрализатором запахов.

Джинсы. Из карманов можно сделать удобный органайзер для хранения мелких предметов, который легко прикрепить к креслу, стулу, столу на кухне и т. д. А из штанины получится стильный рюкзак или даже качели. Но тут уже придется немного поработать иглой.

Из карманов можно сделать удобный органайзер для хранения мелких предметов, который легко прикрепить к креслу, стулу, столу на кухне и т. д. А из штанины получится стильный рюкзак или даже качели. Но тут уже придется немного поработать иглой. Старые платья. Как и джинсы, платья пригодятся для изготовления полезных в хозяйстве вещиц: тряпочек, подушек, чехлов. А можно немного обновить старый наряд и продолжить носить его.

«Красовалась в нем на свадьбе, а ведь еще недавно тут кругом были ржавые пятна. Я просто закрыла их аппликациями и бисером — и его снова можно носить».

Строительный мусор

«Родители посадили яблоню, когда я родился. К сожалению, дерево погибло несколько недель назад, поэтому я сделал из него книжную полку».

Казалось бы, в самом названии данной категории есть слово «мусор», но нет: кое-что, что остается в доме после ремонта или стройки, годится не только на выброс. Есть вещи, способные принести пользу, в том числе помочь сэкономить.

Мешки. Не стоит выбрасывать мешки из-под опилок, щебня или угля, ведь их еще можно использовать в качестве мешков для мусора, которого во время ремонта и строительства всегда накапливается немало. Или сделать из них что-нибудь полезное. В общем, лишними не будут. Как и мешочки из-под продуктов, к слову.

«Чтобы не выбрасывать кучу пластика, превратила пакеты из-под кофейных зерен в большую сумку».

Стружка. Натуральный наполнитель — это же практически тренд. Прекрасный вариант для наполнения подарочных коробочек: защитит содержимое от тряски и незначительных ударов. Стружкой можно укрыть землю в цветочном горшке, чтобы влага медленнее испарялась. А еще она помогает бороться с жирными пятнами.

Коробки. Упаковка из-под строительных материалов, палеты, даже коробки из-под винных бутылок — все это может пойти в дело, если вам, к примеру, срочно нужна небольшая этажерка или книжная полка.

«Бесплатно утащил кучу пустых винных ящиков из своего магазина. Теперь это отличная книжная полка».

А с какими вещами вы чаще всего не можете так просто расстаться? Делитесь лайфхаками! Соберем здесь народной мудрости пост.