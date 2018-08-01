20 упражнений, которые научат концентрироваться даже самых рассеянных людей

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Развитие технологий подарило человечеству множество возможностей и открытий, но одновременно с этим самым пагубным образом повлияло на способность людей концентрировать свое внимание. Постоянные сообщения, уведомления, интернет-серфинг, мгновенные удовольствия приводят к прокрастинации , неумению концентрироваться и запоминать информацию, к рассеяности, снижению продуктивности, трате времени впустую и неудовлетворенности качеством своей жизни.

В этой статье AdMe.ru собрал целый список полезных упражнений и техник, которые позволят даже самым рассеянным прокачать свой навык концентрироваться, эффективно бороться с прерываниями и существенно повысить собственную продуктивность.

Люди, обладающие повышенной концентрацией внимания, могут быстро вникать в суть сложной темы, продуктивно двигаться к поставленной цели и доводить начатое до конца, более полно и осознанно проживать каждый день и получать больше удовольствия от жизни в целом. По мнению Билла Гейтса, способность концентрироваться на протяжении длительного времени и удерживать фокус внимания является тем самым важным качеством, которое отличает успешного человека от неуспешного, умного от глупого.

Именно умение делать свою работу упорно, долго и без отвлечения на несущественные вещи позволяет достигать выдающихся результатов. Способность длительно концентрироваться развивает память, когнитивные навыки, терпение и творческое мышление. Выполняя перечисленные ниже упражнения, вы тоже сможете этого добиться.