20 упражнений, которые научат концентрироваться даже самых рассеянных людей
Развитие технологий подарило человечеству множество возможностей и открытий, но одновременно с этим самым пагубным образом повлияло на способность людей концентрировать свое внимание. Постоянные сообщения, уведомления, интернет-серфинг, мгновенные удовольствия приводят к прокрастинации, неумению концентрироваться и запоминать информацию, к рассеяности, снижению продуктивности, трате времени впустую и неудовлетворенности качеством своей жизни.
В этой статье AdMe.ru собрал целый список полезных упражнений и техник, которые позволят даже самым рассеянным прокачать свой навык концентрироваться, эффективно бороться с прерываниями и существенно повысить собственную продуктивность.
Люди, обладающие повышенной концентрацией внимания, могут быстро вникать в суть сложной темы, продуктивно двигаться к поставленной цели и доводить начатое до конца, более полно и осознанно проживать каждый день и получать больше удовольствия от жизни в целом. По мнению Билла Гейтса, способность концентрироваться на протяжении длительного времени и удерживать фокус внимания является тем самым важным качеством, которое отличает успешного человека от неуспешного, умного от глупого.
Именно умение делать свою работу упорно, долго и без отвлечения на несущественные вещи позволяет достигать выдающихся результатов. Способность длительно концентрироваться развивает память, когнитивные навыки, терпение и творческое мышление. Выполняя перечисленные ниже упражнения, вы тоже сможете этого добиться.
- Секундная стрелка. Возьмите обычные часы и 5 минут наблюдайте за тем, как движется секундная стрелка. Думать нужно только об этой стрелке и ни о чем другом. Если отвлеклись — ставите себе минус и начинаете сначала.
- Счет. Упражнение отлично успокаивает, помогает сосредоточиться перед важным выступлением, переговорами. Нужно сесть и молча, медленно, полностью фокусируясь на цифрах, досчитать в уме от 1 до 30. С закрытыми глазами — вариант попроще, с открытыми — для продвинутых.
- Обратный отсчет. Выберите какое-то большое число и начните отсчет в обратную сторону: 7845, 7844, 7843... В дальнейшем можно будет отнимать не 1, а 3 или 5.
- Дыхание. Дышите чуть глубже, чем обычно, концентрируясь на процессе дыхания. Мысленно представляйте, как воздух движется по дыхательным путям и проникает в ваши легкие, медленно их наполняет и расширяет. И в обратную сторону — проследите за своим выдохом.
- Считаем слова. Возьмите книгу или журнал, откройте любую страницу и посчитайте количество слов на ней. Затем пересчитайте слова еще раз. Для усложнения задачи считайте слова на 2 или 3 страницах. Важно: считать слова можно только глазами, не касаясь руками бумаги.
- Одно слово. Выберите слово, которое вас вдохновляет или просто нравится, и на протяжении 5 минут мысленно его повторяйте, ни думая больше ни о чем. Со временем доведите время до 10 минут.
- Рефлексивное чтение. Выбор книги здесь очень важен, это должна быть интересная, достойная вашего внимания литература, а не какое-то бульварное чтиво. Смысл упражнения заключен в полном погружении в читаемый текст, вы должны быть максимально сконцентрированы на нем, вчитываться и видеть всю глубину того, о чем написал автор, вдумываться во все нюансы и смыслы. Не нужно ставить рекорды, читайте в том темпе, в котором вам будет удаваться оставаться сосредоточенными на написанном. Если замечаете, что отвлекаетесь, соберите волю в кулак и снова сосредоточьтесь на главной задаче — прочитать и максимально вникнуть в текст.
- Изучение предмета. Подойдет абсолютно любой простой предмет: карандаш, ручка, зажигалка, ластик, чашка. Изучите предмет так, как будто видите его впервые, постоянно заинтересовывайте себя новыми деталями, которые есть у этого предмета. Пытайтесь находить новые и новые вопросы о нем. Почему именно такая форма? Какой материал? Как это работает? А что внутри? Как еще можно это применить? В какой стране это сделано?
- Концентрация внимания на запахе. Выберите природный, естественный аромат, который вам нравится, например запах травы, фруктов, цветов, хвои. Расслабьтесь и медленно вдыхайте, затем выдыхайте аромат, концентрируясь только на этом процессе, не отвлекаясь. Думайте только о запахе, никаких сторонних мыслей допускать нельзя.
- Куда направлено внимание. Время от времени в течение дня задавайте себе вопросы: что вы делаете, зачем вы это делаете, туда ли вкладываете ресурсы, на что уходит ваше время, стоит ли это продолжать и т. д. Для удобства можно записать эти вопросы на лист бумаги и повесить его на самом видном месте, чтобы не забывать об этом упражнении.
- Ассоциации. Развивайте ассоциативное мышление. Для этого уделите несколько минут, чтобы изучить человека, попавшего в ваше поле зрения. Подумайте, какие ассоциации он у вас вызывает: на кого похож из ваших знакомых или из знаменитостей; с каким животным он у вас ассоциируется; если бы этот человек был предметом, то каким; кем он мог бы работать.
- Отражение. Выпрямите спину и встаньте напротив зеркала. Нарисуйте на зеркале круги на уровне своих глаз и сосредоточьте все внимание на них. Стойте так, чтобы нарисованные круги не выходили за очертания ваших глаз. Упражнение нужно выполнять до тех пор, пока не почувствуете легкую усталость в спине.
- Игра воображения. Сядьте в кресло и закройте глаза. Представьте большой кувшин и шарик, а затем то, как этот шарик входит в кувшин и выходит из него. Повторять упражнение нужно до 10 раз, соблюдая последовательность. Помогает разгрузить мозг и прокачать умение концентрировать внимание.
- Слова наоборот. Эта игра, знакомая с детства многим, является отличным упражнением на концентрацию внимания. Берите простые, недлинные слова и произносите их вслух задом наперед: кошка — акшок, рыба — абыр и т. д. В дальнейшем слова можно будет брать более длинные и усложнять задачу.
- Текст вверх ногами. Возьмите любую книгу, переверните вверх ногами и прочитайте текст. Для начального уровня достаточно одной страницы.
- Разведчик. Возьмите незнакомую вам книгу и прочитайте один абзац. Попробуйте слово в слово, по памяти воспроизвести прочитанное. Сразу вряд ли получится это сделать, но если тренироваться, то все удастся. Но каждый раз берите новый абзац, а не тот же самый, иначе смысл упражнения потеряется.
- Дальтоник. Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение довольно сложное. Напишите названия цветов разными чернилами, которые не будут соответствовать самому названию цвета. Например, слово «красный» напишите желтым цветом, слово «синий» — красным и т. д. При чтении нужно назвать именно цвет слова, а не то, что написано.
- Линия. На чистом листе бумаги очень медленно и плавно ведите карандашом линию. Ваши мысли должны быть сосредоточены исключительно на этой линии. Как только вы поймаете себя на том, что отвлеклись, сразу сделайте маленький пик на линии, словно на кардиограмме, и продолжайте вести линию дальше. Уровень концентрации можно будет легко определить по количеству пиков на линии. Идеальный вариант — если за 3 минуты у вас не образуется ни одного пика.
- Фигура. На листе бумаги нарисуйте любую фигуру: круг, квадрат, треугольник. Закрасьте любым цветом и сконцентрируйте все свое внимание только на этой фигуре. Все ваши мысли должны быть только об этой фигуре. При этом важно не напрягать глаза. 2−3 минуты смотрите на фигуру, затем закройте глаза и представьте ее в мельчайших подробностях и деталях.
- Кинолента. Смысл упражнения в том, чтобы представить один день своей жизни в виде видеозаписи, которую вы просматривайте. Нужно постараться вспомнить в мельчайших подробностях, как прошел ваш день, начиная с момента пробуждения и до момента, когда вы легли спать.
Еще немного полезного
- Забудьте о мультизадачности и фокусируйтесь полностью на том, чем занимаетесь. Если едите — сосредоточьтесь на этом процессе, осознавайте каждый съеденный кусочек, моете посуду — думайте только об этом, как вы это делаете, и т. д.
- Планируйте объективное количество задач на день. Работая над какой-то задачей, фокусируйтесь только на ней, убедившись, что она приоритетна в данный момент. Если задача большая — разбейте на несколько этапов и работайте над каждым из них отдельно. Если количество задач будет нереалистичным, неподъемным, то никакая концентрация не поможет.
- Делайте перерывы. Во время режима особой концентрации важно регулярно делать перерывы: вставать, пить воду, делать что-то приятное. Такие перерывы каждые полчаса (максимум — час) дадут заряд энергии на дальнейший этап работы.
- Настройте продуктивность в соответствии со своими биоритмами. Отследите, в какое время суток, в какие рабочие часы вы наиболее продуктивны, и ставьте выполнение основных задач именно на эти часы, максимально оградив себя от отвлекающих факторов.
Какое упражнение вам понравилось больше всего? Может быть, у вас есть собственный метод, помогающий концентрироваться и продуктивно реализовывать задуманное?
Фото на превью Depositphotos, Depositphotos