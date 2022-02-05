20+ умельцев делают такие сногсшибательные вещи, что дадут фору дорогущим дизайнерам
В детстве мы любили что-то мастерить и даже учились шить на уроках домоводства. Для многих те школьные занятия стали последним временем, когда они брали в руки нитки с иголкой. Но кто-то сохранил любовь к рукоделию и теперь создает такие вещи, что именитые дизайнеры обзавидуются.
Мы в AdMe.ru были бы не прочь взять пару уроков у мастеров и мастериц из нашей подборки. А в конце статьи своими трудами поделится дизайнер, который шьет одежду для животных.
«Вдохновилась знаменитым платьем с цепями от Chanel и сшила себе корсет»
«Я самоучка, цепи подгоняла прямо по телу, потому что у меня нет портновского манекена».
«Несмотря на асимметричный крой и вставки из сетки, купальник очень удобный. Ничего не выпадает»
«В этом году у меня сразу 2 обновки. Наша погода пока позволяет носить пальто, снег еще не завезли»
«Мой последний свитер и почти все остальное, что я связала в 2021 году»
«Нашла на барахолке простыню за $ 2 и превратила ее в платье»
«Сшила яично-желтый костюм из 3 предметов: толстовка на молнии, свитшот и штаны»
«Очередная пара ботинок дерби, которую я смастерил для себя»
«Сшила платье из ткани, купленной на барахолке. Все вместе стоило $ 9»
«Мужское пальто из армейского сукна минимум 30-летней давности. Ткань уже старше меня, это волнительно»
«А вот и мой oversize-свитер, я сама связала. Он теплый и мягкий»
«Я его победила! Очень горжусь собой. Могла бы быстрее, но шить на расслабоне приятнее»
«Мама связала мне эту красоту»
«Превратил свою старую облезлую куртку в классный рюкзак»
«Родители подарили мне на Рождество мешок шерсти. Никаких шаблонов, все из головы»
«Горжусь своим первым шерстяным пальто! У меня было мало опыта, много терпения и YouTube»
«Детский вязаный топ в стиле Chanel»
«Первая часть моей коллекции, вдохновленной народными костюмами XVIII века»
«Понравилось мне шить верхнюю одежду, решила смастерить детям осенние куртки»
«Материал 3-слойный, не продувается, а внутри приятный флис».
«Мое первое зимнее пальто»
«Сшила платье с маленькими символами Даров Смерти из „Гарри Поттера“»
«Вдохновилась платьем Carolina Herrera и скроила себе вот такое из фланельки»
Бонус: «Вяжу шапочки для собак»
А вы любите шить или вязать? Что вы в последнее время сделали своими руками?
Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью clrodrig06 / Reddit
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