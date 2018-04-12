20 тортов, от которых потекут не только слюни, но и слезы от смеха
Неотъемлемым атрибутом любого праздника является торт. Ну а если талант кондитера подкреплен хорошим чувством юмора, то такие десерты никогда не сотрутся из нашей памяти. Поверьте, вы не сможете забыть ленивца, сидящего на Луне и играющего в пинг-понг, или персонажа мультсериала «Симпсоны», которого вы не отличите от рисунка.
AdMe.ru собрал 20 тортов, которые не только круто исполнены, но и запросто поднимут вам настроение. А в конце мы приготовили бонус, увидев который вы скажете: «Обалдеть!»
20. Единорог, который съел почти весь торт
19. Первая брачная ночь
18. «Где же второй носок?»
17. Вы когда-нибудь видели горе луковое?
16. «Моя жена приготовила этот потрясающий торт к моему дню рождения»
15. Котик парит на парашюте
14. Эти мини-тортики недвусмысленно намекают поздравляемому на его большой нос и советуют сделать ринопластику
13. Когда тебе стукнуло 4 по 10
12. Санта объелся и задремал
11. Взрыв мозга в буквальном смысле
10. Ленивец играет в пинг-понг, сидя на Луне
9. Вот о чем мечтают все любители пива
8. Вот почему у Мардж Симпсон такая прическа
7. С кем не бывает, особенно после бурной вечеринки
6. Этот десерт подойдет для тех, кто сидит на диете
5. Наверняка у Джордона первый опыт вождения автомобиля был неудачным
4. Любители поесть в McDonald’s заценят
3. После такого зрелища и вправду челюсть отвиснет
2. Нет, это не рисунок
1. И это тоже торт
Бонус: торт будет неполноценным, если он будет без свечей. Особенно таких
Фото на превью yummysurprises / instagram, sideserfcakes / instagram