20 тортов, от которых потекут не только слюни, но и слезы от смеха

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Неотъемлемым атрибутом любого праздника является торт. Ну а если талант кондитера подкреплен хорошим чувством юмора, то такие десерты никогда не сотрутся из нашей памяти. Поверьте, вы не сможете забыть ленивца, сидящего на Луне и играющего в пинг-понг, или персонажа мультсериала «Симпсоны», которого вы не отличите от рисунка.

AdMe.ru собрал 20 тортов, которые не только круто исполнены, но и запросто поднимут вам настроение. А в конце мы приготовили бонус, увидев который вы скажете: «Обалдеть!»

20. Единорог, который съел почти весь торт

19. Первая брачная ночь

18. «Где же второй носок?»

17. Вы когда-нибудь видели горе луковое?

16. «Моя жена приготовила этот потрясающий торт к моему дню рождения»

15. Котик парит на парашюте

14. Эти мини-тортики недвусмысленно намекают поздравляемому на его большой нос и советуют сделать ринопластику

13. Когда тебе стукнуло 4 по 10

12. Санта объелся и задремал

11. Взрыв мозга в буквальном смысле

10. Ленивец играет в пинг-понг, сидя на Луне

9. Вот о чем мечтают все любители пива

8. Вот почему у Мардж Симпсон такая прическа

7. С кем не бывает, особенно после бурной вечеринки

6. Этот десерт подойдет для тех, кто сидит на диете

5. Наверняка у Джордона первый опыт вождения автомобиля был неудачным

4. Любители поесть в McDonald’s заценят

3. После такого зрелища и вправду челюсть отвиснет

2. Нет, это не рисунок

1. И это тоже торт