20+ очевидных способов украсить дом к Новому году, о которых все попросту забыли

Для многих людей Новый год — это не просто веселый праздник, но и возможность украсить свой дом, чтобы создать настроение и уют. Именно в этот период появляется шанс воплотить все идеи и задумки в жизнь. Однако все это требует достаточно много времени и сил, которых, к сожалению, у нас не так много. Но не стоит расстраиваться по этому поводу, так как есть проверенные способы оформить интерьер дома к празднику не только быстро, но и с минимальными затратами.

Мы в AdMe.ru с нетерпением ждали момента, когда сможем поделиться идеями, которые собирали всей командой целый год.

1. Используйте фрукты в декоре

Фрукты можно купить в любом продуктовом магазине поблизости, а как их использовать, можете посмотреть в статье.

2. Сочетание разных украшений

Искусственная зелень, яркая лента и баночки разных размеров могут стать изюминкой праздника. Подробная инструкция.

3. Гирлянда может быть не только на елке

Отличным решением будет украшение праздничного стола. Для этого можно использовать безопасные гирлянды на батарейках. Подробнее ознакомиться с идеей можно в источнике.

4. Положите что-нибудь под елку: коврик или подарок

Мало просто нарядить вечнозеленую красавицу. Чтобы она смотрелась красиво и органично, можно положить под нее небольшой коврик или кусочек белой ткани. Подарочные коробки здесь тоже будут смотреться очень эффектно. Если у вас есть домашний питомец, то он наверняка полюбит это место.

5. Природные материалы — прекрасное украшение

Какие материалы можно использовать и как правильно украшать, мы посмотрели здесь.

6. Уделите внимание стульям

Можно использовать как готовые чехлы, так и сделать их самостоятельно из яркой ткани.

7. Настоящие свечи на елочке

Как сделать такое же украшение, не тратя много времени, описано на сайте.

8. Праздничный десерт

Как приготовить такое чудо, можно прочитать в инструкции.

9. Украшайте надписями

В этой статье подробно расписано, каким образом можно преобразить праздничный интерьер.

10. Стенд с открытками

С такой необычной идеей использовать фото и открытки для декорирования дома мы познакомились здесь.

11. Снежинки по всему дому

Способы украсить дом снежинками мы подсмотрели в этой статье.

12. Отличная идея, чтобы добавить уюта в интерьер

Чтобы разнообразить свой дом новыми видами украшений, можно использовать формы для запекания. Подробнее от этом сказано здесь.

13. Интересное применение горшочков для цветов

Простые вещи, которые мы видим каждый день у себя дома, могут стать отличным украшением. Подробности.

14. Наряжаем все дверные ручки

Вся пошаговая инструкция по правильному изготовлению и декорированию находится на этом сайте.

15. Ягодные венки на кухне

Для того чтобы сотворить такую же красоту у тебя дома, не потребуется много времени и средств. Подробнее можно изучить на странице автора.

16. Подарки можно класть не только под елку

Необычной идеей мы вдохновились, когда прочитали эту статью.

17. Удивите гостей масштабами

Изюминкой комнаты может стать огромный венок или бант на окне. В статье находится подробная инструкция по изготовлению.

18. Мягкая зимняя сказка

Необычное, но эффектное украшение может получиться из помпонов. Как это сделать, читайте здесь.

19. «Мраморные» игрушки

Вы удивитесь, когда узнаете, что для их изготовления потребуется обычный лак для ногтей. Процесс подробно описан в статье.

20. Порадуйте своих близких необычной гирляндой

Такое замечательное украшение можно быстро испечь прямо на кухне. Пока вы будете заниматься своими делами, гирлянда будет сама «готовиться». Рецепт можно взять отсюда.

Какие из предложенных идей вам понравились и какими собственными лайфхаками в преддверии Нового года вы бы сами хотели поделиться?