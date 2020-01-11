20 самых странных находок, которые пользователи сети обнаружили во время ремонта

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Для многих ремонт — это нечто затяжное, пыльное и утомительное. Однако иногда этот не самый приятный процесс преподносит настоящие сюрпризы. На просторах интернета пользователи делятся своими находками, которые в течение многих лет скрывались под слоями отделки стен или старыми половыми досками. Люди и не подозревали, что по соседству с ними все это время находились огромные гнезда насекомых, странные дверцы в стене и загадочные картины под обоями.

Мы в AdMe.ru были крайне удивлены тому, что может обнаружить человек во время ремонта. Не можем не поделиться этими сюрпризами с вами.

Этот шедевр скрывался под слоем обоев. Интересно, оставили новые хозяева дома эту картину открытой или предпочли снова спрятать ее за декором?

«Мои родители в процессе ремонта в гостиной нашли еще один камин позади камина»

Не самое приятное соседство было обнаружено хозяевами старого дома при его обновлении

Пара совсем не ожидала найти на стене своего дома, построенного в 1920-х, странную «наскальную живопись»

Маленькая дверца обнаружилась в одной из стен дома. С помощью таких дверей молочники до середины ХХ века доставляли бутылки с молоком, если хозяева отсутствовали

«Отец нашел эту штуку в стене во время ремонта дома, построенного в 1920-х годах»

Сюрприз, скрывавшийся в симпатичной коробочке, не сильно обрадовал автора фото

Под старым полом в баре нашлось приспособление для разворота автомобилей, когда у тех еще не было задней передачи. Раньше на этом месте был гараж

Старые почтовые ящики обнаружились под слоями отделки в многоквартирном доме

Нередкая находка при ремонте домов с историей — сейфы. К сожалению, не всегда новым владельцам удается их открыть

Газеты начала ХХ века, а также 8 пуль от револьвера в стене под ними — довольно необычные находки, которые были сделаны во время ремонтных работ в одной из квартир в Санкт-Петербурге

Загадочная вещь, найденная при ремонте, оказалась теркой для кокосов

При разборе старых полов обнаружился вот такой миниатюрный шедевр советского книгопроизводства

Найти при ремонте свидетельство о заключении брака 1895 года? Почему бы и нет!

«Сосед давно говорил мне, что наши дома ХIX века были когда-то связаны мостиком на 2-м этаже. Я не верил, пока не обнаружил этот дверной проем. Дом соседа — напротив»

При ремонте своей ванной девушка нашла эту странную вещь. По мнению пользователей, это велосипедный звонок начала ХХ века

Старый дом оказался полон сюрпризов: эту загадочную штуку пользователи определили как крючок для застегивания пуговиц. Да, и такое существует

«В доме, который мы ремонтируем, выключатель света с показателями температуры и влажности воздуха»

Латвийская электросверлилка 1962 года ждала своего часа в недрах ремонтируемого помещения. Автор фотографии испытать ее не рискнул

Пользователи так и не определились, что нашел хозяин под полом в кухне: мышьяк, старые специи или дихромат калия, используемый для окраски древесины? Может, кто-то из вас знает правильный ответ?

А что самое странное и необычное было обнаружено во время вашего ремонта?