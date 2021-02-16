20 рукодельниц, в чьих руках тусклый лоскут ткани превращается в крутую вещицу

В руках мастериц иголка способна творить настоящие чудеса. Из старых одеял, поднадоевших футболок и потрепанных временем джинсов они создают красивые наряды, удобные лежанки для своих питомцев или игрушки для детей.

AdMe.ru обнаружил на просторах интернета фотографии вещей, сшитых с нуля и переделанных из ненужной одежды. Возможно, что-то из них воодушевит вас на преобразование собственного гардероба или создание приятных безделушек для близких.

«Я сшила это без швейной машины. Костюм отнял у меня кучу времени, даже пальцы заболели, но я довольна результатом»

«Этот наряд я создавала несколько лет. Это и мои первые попытки шитья, когда я не понимала, что делаю, и детали, которые я закончила только на этой неделе»

«Я превратила блузку, которую нашла на барахолке, в шелковую кружевную майку. И просто влюбилась в результат»

«Вместо того чтобы выбрасывать вещи, начала откладывать нашу старую одежду, которая не годится для перепродажи. И вот использовала ее, чтобы сделать эту кровать для нашего кота»

«Это первое платье, которое я сшила для выхода на улицу»

«Не бралась за иголку 10 лет, а сегодня сшила дочке кита. Он нелепый получился, но она его полюбила, везде с ним ходит и рассказывает: „Это мне ма-а-а-ма сделала!“»

«Я сшила мягкую игрушку в виде поджаренного зефира. Чувствую себя счастливой, глядя на то, что получилось»

«Из простыни я смастерила себе новые брюки»

«Это последнее платье, которое я сшила»

«Пыталась воссоздать платье в духе 60-х из „Королевского гамбита“»

«Я превратила дешевую хлопковую блузку в изящный топ. Присборила чашки, добавила несколько жемчужных пуговиц — и вот результат»

«Вот во что я превратила 2 недорогих флисовых одеяла»

«Ровно 3 года назад у меня был интенсивный ремонт. За 10 дней с нуля вдвоем сделали спальню, и навес для потолка я тоже шила вручную, без швейной машинки»

«Ткань для этого наряда я соткала сама»

«Cмастерила комбинезон своей мечты в стиле 60-х»

«Сшила своей дочери платье на выпускной»

«Из одежды, в которой мы забирали сына из роддома, я сделала плюшевого мишку»

«Вот что я вчера сшила из этой ткани по индивидуальному заказу»

«Я получила ученую степень, и в честь этого мама переделала подкладку моей любимой куртки»

«Я сшила платье для вечеринок в саду в духе XVIII века»