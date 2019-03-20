20 решений для хранения вещей, которые приведут вас в восторг
Детские игрушки, средства ухода, бытовая химия, тонны обуви... Мы покупаем так много вещей, что необходимость поддерживать уют в доме становится головной болью. Порой мы совершенно не можем придумать, как сделать так, чтобы было и красиво и удобно, а результат уборки не исчез на следующий день.
Но теперь все может стать по-другому. У AdMe.ru есть 20 эффективных идей, которые достаточно просто претворить в жизнь в своем доме. Наслаждайтесь!
1. Установите сушилку для посуды над раковиной. Это поможет вам избежать вечного беспорядка из-за стекающей с тарелок воды
2. Храните ножи продуманно. Например, в этом ящике верхняя часть отодвигается и открывает еще один небольшой отсек.
3. Устройте отдельную зону для хранения овощей и фруктов
4. Сделайте «креативную тележку», в которой будут храниться все детские приспособления для творчества
5. Создайте и свой собственный креативный уголок
6. Повесьте в холле крючки для сумок — по одному на каждого члена семьи
7. Организуйте место для всяких мелочей, которые часто разбрасываются где попало
8. Выделите отдельный ящик для противней и разделочных досок (или просто поставьте разделитель)
9. Используйте пространство под раковиной, купите контейнеры и полки для аккуратного хранения
10. Купите вращающийся поднос для удобного хранения специй и приправ
11. Придумайте свой способ хранения крышек от кастрюль
12. Приобретите большой стеллаж для обуви
13. Храните обувь, которую не носите, в прозрачных контейнерах, чтобы быстро найти нужную пару
14. Пользуйтесь вешалками, чтобы хранить открытые пакеты с крупами
15. Попробуйте вешать джинсы на крючки
16. Используйте настенную панель с отверстиями, чтобы освободить рабочий стол от канцелярских принадлежностей
17. Организуйте место для хранения солнцезащитных очков с помощью проволочной вешалки, так вы легко сможете выбрать нужные
18. Сделайте в прихожей держатель для ключей и конвертов
19. Приведите в порядок полку с кастрюлями и сковородами так, чтобы облегчить к ним доступ и сэкономить пространство
20. Заведите «доску одиноких носков», чтобы всегда знать, где искать пару
«Чистый одинокий носок ищет пару».
А как вы организуете пространство у себя дома? Может быть, у вас есть гениальные идеи, которыми вы хотели бы поделиться?
Фото на превью amazon.com, Renzulli / reddit