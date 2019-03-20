20 решений для хранения вещей, которые приведут вас в восторг

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Детские игрушки, средства ухода, бытовая химия, тонны обуви... Мы покупаем так много вещей, что необходимость поддерживать уют в доме становится головной болью. Порой мы совершенно не можем придумать, как сделать так, чтобы было и красиво и удобно, а результат уборки не исчез на следующий день.

Но теперь все может стать по-другому. У AdMe.ru есть 20 эффективных идей, которые достаточно просто претворить в жизнь в своем доме. Наслаждайтесь!

1. Установите сушилку для посуды над раковиной. Это поможет вам избежать вечного беспорядка из-за стекающей с тарелок воды

2. Храните ножи продуманно. Например, в этом ящике верхняя часть отодвигается и открывает еще один небольшой отсек.

3. Устройте отдельную зону для хранения овощей и фруктов

4. Сделайте «креативную тележку», в которой будут храниться все детские приспособления для творчества

5. Создайте и свой собственный креативный уголок

6. Повесьте в холле крючки для сумок — по одному на каждого члена семьи

7. Организуйте место для всяких мелочей, которые часто разбрасываются где попало

8. Выделите отдельный ящик для противней и разделочных досок (или просто поставьте разделитель)

9. Используйте пространство под раковиной, купите контейнеры и полки для аккуратного хранения

10. Купите вращающийся поднос для удобного хранения специй и приправ

11. Придумайте свой способ хранения крышек от кастрюль

12. Приобретите большой стеллаж для обуви

13. Храните обувь, которую не носите, в прозрачных контейнерах, чтобы быстро найти нужную пару

14. Пользуйтесь вешалками, чтобы хранить открытые пакеты с крупами

15. Попробуйте вешать джинсы на крючки

16. Используйте настенную панель с отверстиями, чтобы освободить рабочий стол от канцелярских принадлежностей

17. Организуйте место для хранения солнцезащитных очков с помощью проволочной вешалки, так вы легко сможете выбрать нужные

18. Сделайте в прихожей держатель для ключей и конвертов

19. Приведите в порядок полку с кастрюлями и сковородами так, чтобы облегчить к ним доступ и сэкономить пространство

20. Заведите «доску одиноких носков», чтобы всегда знать, где искать пару

«Чистый одинокий носок ищет пару».