20 раз, когда девушки использовали силу макияжа, чтобы превратиться в настоящих примадонн

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Каждая женщина прекрасна по-своему, а правильный макияж помогает до конца раскрыть ее потенциал. Другими словами, волшебство случается. Даже небольшие изменения в форме бровей могут придать лицу более изящный вид, а пацанку можно превратить в настоящую женщину-вамп с помощью помады и туши для ресниц.

Мы в AdMe.ru очарованы чудесными превращениями и хотели бы привести здесь 20 примеров того, как правильный макияж способен изменить любое лицо.

1. «Моя вторая попытка свадебного макияжа»

2. «Вот как брови могут изменить ваше лицо»

3. «До и после того, как я нарядилась для мужа»

4. «С разницей в 4 года. Я рада, что мои навыки макияжа немного улучшились»

5. Из пацанки в дерзкую девчонку

6. Доступный праздничный гламур

7. «Трансформация с помощью макияжа в корейском стиле для моей подруги»

8. «Немного поменяла угол на второй фотографии, чтобы тени было лучше видно»

9. «Собираюсь на свидание!»

10. А выглядит все равно естественно

11. «Мой макияж до и после того, как спросила совета в интернете»

12. «Левая половина лица без макияжа, чтобы показать разницу»

13. «Вчера я накрасила свою 85-летнюю бабушку»

14. «Я всегда стеснялась темных кругов под глазами, которые достались мне по наследству. Так что макияж — мой лучший друг»

15. «Пробный макияж невесты — до и после»

16. «Я попробовала создать свежий, летний образ»

17. «Такой макияж я обычно делаю на свидания»

18. «До и после. Мягкий гламур»

19. «Мой вид без макияжа и с „естественным“ макияжем»

20. «До и после подготовки к индийской свадьбе»