20+ простых способов улучшить вкус блюда, которое слегка не получилось
Можно ли спасти ситуацию, когда на кухне случилась неприятность и блюда оказались испорченными: подгорели, получились слишком солеными, острыми или кислыми? Опытные повара умеют сделать так, что ошибка не будет заметна, а блюдо приобретет новые оттенки вкуса.
AdMe.ru собрал самые эффективные советы, как можно быстро исправить свою кулинарную оплошность.
Блюдо сильно пересолено
- Суп. Реанимируйте его, добавив 2–3 очищенные сырые картофелины, которые нужно будет вынуть через 15 минут.
- Фарш сделают идеальным сырая капуста, кабачок, картофель, очень мелко порезанные или протертые на терке.
- Тушеные овощи, рагу избавят от соли свежие помидоры. Их нужно мелко нарезать и добавить в еще готовящееся блюдо. Цельные сваренные овощи (брокколи, цветная капуста, перец, фасоль) отдадут лишнюю соль, если их залить кипятком, подержать около 2 минут и слить воду.
- Соусы станут менее солеными, если добавить к ним какой-либо жирный продукт: сметану, сливки, мягкие сыры, мелко нарезанное авокадо.
Слишком острое блюдо и много специй
- Лактоза смягчает остроту и слишком яркий вкус специй, особенно карри, майорана и чеснока. Добавляйте небольшое количество сметаны и йогурта в блюда, где они будут уместны: соусы, тушеные овощи, мясо.
- Сахар способен перебить вкус перца, для этой цели хорошо подойдет небольшое количество меда.
- Свежие овощи помогут смягчить вкус гарнира, выбирайте те, которые содержат много воды: огурцы, помидоры, кабачки.
- Сок лимона, уксус, кислые помидоры. Кислота нейтрализует острый вкус, но здесь важно не переборщить, чтобы окончательно не испортить блюдо. Для начала добавьте 1 чайную ложку и проверьте результат.
Важно! Вода не лучший помощник в борьбе с излишком перца. Не стоит разбавлять соусы или супы, так как вещество, которое вызывает чувство жжения (капсаицин), — водорастворимое соединение. Больше воды — больше остроты.
Блюдо переварено
- Овощи. Если залить их холодной водой, это быстро остановит процесс готовки и позволит овощам сохранить форму.
- Рис, который разварился, нужно промыть водой комнатной температуры, чтобы убрать клейкость, — зернышки отделятся друг от друга.
- Если рис разварился и в нем много лишней воды, попробуйте положить в кастрюлю мякоть хлеба, закрыть крышкой и подержать несколько минут. Хлеб впитает влагу.
- Чтобы вернуть форму немного переваренным макаронам, переложите их на хорошо разогретую сковороду и обжаривайте несколько минут в оливковом масле. В случае если они превратились в кашу, блюдо таким образом уже не спасти.
Десерты или запеканки оказались недопеченными
Для равномерного выпекания стоит поддерживать температуру духовки 170–180°. Тогда блюда будут запекаться дольше, но качественнее.
- Сыроватый бисквит нужно переложить в другую форму и отправить в микроволновку на 3–5 минут, выставив максимальную мощность. Готовность проверяйте зубочисткой.
- Если бисквит развалился из-за неидеальной структуры, его можно "починить", взбив белок 1 яйца с сахаром в крепкую пену и смазав ей трещины и края.
- Если пирог уже подрумянился, но внутри еще сырой, после уменьшения температуры нужно смазать верх пирога молоком, а на дно духовки поставить емкость с водой.
Блюдо существенно подгорело
- Тушеное мясо или овощи перекладываем в другую посуду и добавляем сливочное масло или сметану и приправы. Лучше всего запах гари нейтрализуют тмин и карри.
- Подгоревший рис избавит от запаха небольшая корочка хлеба. Ее нужно положить сверху, закрыть крышку и подержать полчаса, пока рис постепенно остывает. Также заберет неприятный запах небольшое количество воды в стеклянной емкости: поставьте емкость в кастрюлю, закройте крышку и оставьте на несколько минут.
- Заварной крем снова станет нежным и ароматным, если добавить к нему цедру лимона, шоколад или корицу.
- Пригоревшие мясные и рыбные блюда, а также соусы избавит от нежелательного запаха кусочек бекона: положите его сверху на 5–10 минут, затем уберите.
- Если подгоревшую часть пирога сложно удалить ножом, не нарушив структуры, можно воспользоваться теркой. Аккуратно удалите слой, затем нанесите глазурь, сахарную пудру или крем.
Блюдо получилось очень сухим
- Соусы и подливки спасут птицу и субпродукты, лучшие варианты — сырный, сливочный, чесночный, томатный.
- Чтобы крупные куски мяса стали более мягкими, прогрейте их на водяной бане. Положите мясо в дуршлаг на кастрюлю с кипящей водой, накройте сверху крышкой и готовьте 30 минут.
- Сдобную выпечку или бисквит можно смягчить, если на 15–20 минут завернуть их во влажное полотенце.
Блюдо кислое или горькое
- Слишком кислым маринадам и соусам на основе томатов можно вернуть вкус, если добавить к ним мелко порезанные лук и морковь, смешанные с сахаром и немного обжаренные. Сода - один из лучших нейтрализаторов кислоты. Добавьте небольшое количество в соусы или овощные блюда.
- Чтобы убрать горечь в приготовленной рыбе, сбрызните ее небольшим количеством лимонного сока или добавьте сочную зелень петрушки.
Иногда горечь говорит об опасности отравления. Если горчит картофель — его лучше выбросить, так как, скорее всего, были приготовлены незрелые корнеплоды. В них образуется опасный токсин гликоалкалоид соланина, который не разрушается при термической обработке.
Пригодились советы? А может, у вас есть свои кухонные секреты, которыми вы готовы поделиться?
Фото на превью Feedy Channel / Youtube, SeriousEats / Youtube