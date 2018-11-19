20+ простых способов улучшить вкус блюда, которое слегка не получилось

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Можно ли спасти ситуацию, когда на кухне случилась неприятность и блюда оказались испорченными: подгорели, получились слишком солеными, острыми или кислыми? Опытные повара умеют сделать так, что ошибка не будет заметна, а блюдо приобретет новые оттенки вкуса.

AdMe.ru собрал самые эффективные советы, как можно быстро исправить свою кулинарную оплошность.

Блюдо сильно пересолено

Суп. Реанимируйте его, добавив 2–3 очищенные сырые картофелины, которые нужно будет вынуть через 15 минут.

Фарш сделают идеальным сырая капуста, кабачок, картофель, очень мелко порезанные или протертые на терке.

Тушеные овощи, рагу избавят от соли свежие помидоры. Их нужно мелко нарезать и добавить в еще готовящееся блюдо. Цельные сваренные овощи (брокколи, цветная капуста, перец, фасоль) отдадут лишнюю соль, если их залить кипятком, подержать около 2 минут и слить воду.

Соусы станут менее солеными, если добавить к ним какой-либо жирный продукт: сметану, сливки, мягкие сыры, мелко нарезанное авокадо.

Слишком острое блюдо и много специй

Лактоза смягчает остроту и слишком яркий вкус специй, особенно карри, майорана и чеснока. Добавляйте небольшое количество сметаны и йогурта в блюда, где они будут уместны: соусы, тушеные овощи, мясо.

Сахар способен перебить вкус перца, для этой цели хорошо подойдет небольшое количество меда.

Свежие овощи помогут смягчить вкус гарнира, выбирайте те, которые содержат много воды: огурцы, помидоры, кабачки.

Сок лимона, уксус, кислые помидоры. Кислота нейтрализует острый вкус, но здесь важно не переборщить, чтобы окончательно не испортить блюдо. Для начала добавьте 1 чайную ложку и проверьте результат. Важно! Вода не лучший помощник в борьбе с излишком перца. Не стоит разбавлять соусы или супы, так как вещество, которое вызывает чувство жжения (капсаицин), — водорастворимое соединение. Больше воды — больше остроты.

Блюдо переварено

Овощи. Если залить их холодной водой, это быстро остановит процесс готовки и позволит овощам сохранить форму.

Рис, который разварился, нужно промыть водой комнатной температуры, чтобы убрать клейкость, — зернышки отделятся друг от друга.

Если рис разварился и в нем много лишней воды, попробуйте положить в кастрюлю мякоть хлеба, закрыть крышкой и подержать несколько минут. Хлеб впитает влагу.

Чтобы вернуть форму немного переваренным макаронам, переложите их на хорошо разогретую сковороду и обжаривайте несколько минут в оливковом масле. В случае если они превратились в кашу, блюдо таким образом уже не спасти.

Десерты или запеканки оказались недопеченными

Для равномерного выпекания стоит поддерживать температуру духовки 170–180°. Тогда блюда будут запекаться дольше, но качественнее. Сыроватый бисквит нужно переложить в другую форму и отправить в микроволновку на 3–5 минут, выставив максимальную мощность. Готовность проверяйте зубочисткой.

Если бисквит развалился из-за неидеальной структуры, его можно "починить", взбив белок 1 яйца с сахаром в крепкую пену и смазав ей трещины и края.

Если пирог уже подрумянился, но внутри еще сырой, после уменьшения температуры нужно смазать верх пирога молоком, а на дно духовки поставить емкость с водой.

Блюдо существенно подгорело

Тушеное мясо или овощи перекладываем в другую посуду и добавляем сливочное масло или сметану и приправы. Лучше всего запах гари нейтрализуют тмин и карри.

Подгоревший рис избавит от запаха небольшая корочка хлеба. Ее нужно положить сверху, закрыть крышку и подержать полчаса, пока рис постепенно остывает. Также заберет неприятный запах небольшое количество воды в стеклянной емкости: поставьте емкость в кастрюлю, закройте крышку и оставьте на несколько минут.

Заварной крем снова станет нежным и ароматным, если добавить к нему цедру лимона, шоколад или корицу.

Пригоревшие мясные и рыбные блюда, а также соусы избавит от нежелательного запаха кусочек бекона: положите его сверху на 5–10 минут, затем уберите.

Если подгоревшую часть пирога сложно удалить ножом, не нарушив структуры, можно воспользоваться теркой. Аккуратно удалите слой, затем нанесите глазурь, сахарную пудру или крем.

Блюдо получилось очень сухим

Соусы и подливки спасут птицу и субпродукты, лучшие варианты — сырный, сливочный, чесночный, томатный.

Чтобы крупные куски мяса стали более мягкими, прогрейте их на водяной бане. Положите мясо в дуршлаг на кастрюлю с кипящей водой, накройте сверху крышкой и готовьте 30 минут.

Сдобную выпечку или бисквит можно смягчить, если на 15–20 минут завернуть их во влажное полотенце.

Блюдо кислое или горькое

Слишком кислым маринадам и соусам на основе томатов можно вернуть вкус, если добавить к ним мелко порезанные лук и морковь, смешанные с сахаром и немного обжаренные. Сода - один из лучших нейтрализаторов кислоты. Добавьте небольшое количество в соусы или овощные блюда.

Чтобы убрать горечь в приготовленной рыбе, сбрызните ее небольшим количеством лимонного сока или добавьте сочную зелень петрушки. Иногда горечь говорит об опасности отравления. Если горчит картофель — его лучше выбросить, так как, скорее всего, были приготовлены незрелые корнеплоды. В них образуется опасный токсин гликоалкалоид соланина, который не разрушается при термической обработке.