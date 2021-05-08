20+ простых правил носки и подбора украшений, которым следуют звездные леди. Их можете применить и вы
Английское слово jewellery — «драгоценность» — происходит от французского jouel, «игрушка». Между тем эти «игрушки» выполняют серьезную функцию: с их помощью можно добавить +100 очков к имиджу, скрыть нежелательные детали и сделать образ завершенным. Выбрать правильную подвеску или серьги поможет знание нехитрых закономерностей.
AdMe.ru на примере знаменитостей и звезд стритстайла разобрался, как носить украшения, чтобы всегда быть на высоте.
Серьги
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Длину вытянутого лица скорректируют круглые серьги или украшения с плавными линиями. Они делают черты лица более мягкими, как у Рианны. Зрелым дамам это подарит эффект омоложения: подобные аксессуары запросто помогут сбросить несколько лет.
- Острый подбородок визуально сгладят серьги с закругленными линиями, например крупные каплевидные или шандельеры.
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Обладательницам квадратного лица подойдут серьги-подвески. За счет длины они смогут сбалансировать углы и немного вытянуть пропорции. Круглые серьги из примеров выше тоже справятся с этой задачей.
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Круглолицым девушкам также подойдут всевозможные длинные серьги, а еще украшения с остроугольными элементами. Благодаря их конструкции щечки будут менее заметны. Например, Миранда Керр визуально сузила лицо именно с помощью подобных сережек.
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Наденьте серьги оттенка, близкого к цвету ваших глаз, и они мгновенно засияют. Хитрость предельно проста: зеленоглазым подойдут малахит, зеленая яшма, амазонит или изумруд.
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Синие очи «подсветят» сапфир, голубые топаз и опал, лазурит, аквамарин. Эти же камни будут к лицу и сероглазым барышням. Если у вас карие глаза, выгодно будут смотреться янтарь, цитрин, сердолик и другие минералы оранжево-коричневой гаммы. Такой эффект способны давать не только камни, но и другие декоративные элементы сережек.
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Если хочется экспериментов, подберите контрастные оттенки. К голубым и синим глазам хорошо подойдут прозрачные камни — бриллиант или горный хрусталь, к карим — зеленые. А зеленоглазым пойдет глубокий цвет рубина или родонита.
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Чем старше мы становимся, больше становятся мочки ушей, а ткани теряют эластичность. Это может создать определенные трудности для тех, кто привык носить серьги и открывать уши. Чтобы скрыть возрастные изменения, отдайте предпочтение крупным серьгам или клипсам, которые закроют большую часть мочки.
Кольца
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Коктейльные кольца — это крупные украшения с ярким дизайном. По одной из версий, изначально они появились как символ финансовой независимости женщины. Сегодня эти условности остались в прошлом. Коктейльные кольца требуют минимума дополнений, поэтому часто их надевают, если хотят освободить уши и шею от «драгоценной» ноши. Броский аксессуар привлечет внимание, а необходимость в других акцентах отпадет сама собой.
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Одна из проблем, с которыми можно столкнуться при выборе колец, — длина пальцев. Для длинных подходит любая форма, а тем, у кого пальцы короткие, следует быть более осмотрительными. Острые углы, четко очерченные линии, массивные детали «украдут» длину. Лучше выбирайте мягкие формы, аккуратный дизайн, а также кольца с нешироким основанием.
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Если очень хочется кольцо с крупной деталью, отдайте предпочтение удлиненной форме. Выбрали треугольный камень? Пусть его угол будет направлен к кончику пальца. Отвлечь внимание от длины пальцев помогут кольца с асимметричным дизайном, а также «открытые» варианты — такие, у которых линия не замыкается. В этом случае кольцо не «разрезает» палец пополам.
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Металлы по-разному сочетаются с кожей. Обладательницам кожи холодного тона (определить это просто: через нее просвечивают вены) подойдут металлы белого оттенка, например серебро или белое золото.
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Если ваша кожа теплого оттенка (вены не проглядывают), желтое и красное золото будут смотреться более выигрышно.
Браслеты
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Браслеты, как и другие аксессуары, могут скорректировать облик. Например, чтобы подчеркнуть размер запястья, выбирайте украшение, пропорциональное этой части тела. То есть для крупных рук — массивный браслет, для более тонких — меньшего размера.
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Если хотите изменить пропорции, поступайте наоборот. Так, хрупкость запястья подчеркнут крупные изделия. Небольшие аксессуары акцентируют сильную и волевую руку. Браслеты среднего размера подойдут практически всем.
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Если у вас крупные запястья и вы хотите сделать их визуально меньше, надевайте браслеты из кожи, металла или камня среднего размера. Лучше сочетать на одной руке не более 3, иначе они потеряются на фоне друг друга.
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Не хотите, чтобы худые запястья притягивали взгляды? Тогда попробуйте надеть браслет на рукав. Так окружность запястья не будет бросаться в глаза. К тому же именно этот тренд уверенно завоевывает позиции с прошлой весны.
Подвески
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Маленький кулон — универсальное украшение, которое подходит ко многим образам и украсит любую девушку. Особенно эффектно такие изделия смотрятся с топами с запахом. Если хочется разбавить классическое сочетание, попробуйте добавить еще одно украшение. Популярный тандем — золотой кулон и ожерелье или подвеска с жемчугом.
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Если вы сохраняете любовь к массивным цепям, то к ним больше подойдет одежда с круглым вырезом, например футболки или джемперы. Украшение будет повторять форму выреза и не создаст диссонанс.
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Одного украшения кажется мало? Тогда подбирайте подвески разной длины: они не будут перекрывать друг друга и создадут гармоничный многослойный ансамбль.
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Жемчуг — один из самых противоречивых элементов в мире украшений. Когда-то считалось, что его носят лишь дамы в возрасте, причем в строго определенное время суток. Но мир не стоит на месте, и сегодня нитку жемчуга может позволить себе любая. Ее рекомендуют носить с тем, с чем ни за что не надели бы наши мамы и бабушки. Например, с кожаной одеждой, трикотажем или уютным шерстяным свитером. Или с жакетами, как это делают звезды стритстайла.
Какое ваше любимое украшение? С чем вы его сочетаете?