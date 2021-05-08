20+ простых правил носки и подбора украшений, которым следуют звездные леди. Их можете применить и вы

Коктейльные кольца — это крупные украшения с ярким дизайном. По одной из версий, изначально они появились как символ финансовой независимости женщины. Сегодня эти условности остались в прошлом. Коктейльные кольца требуют минимума дополнений, поэтому часто их надевают, если хотят освободить уши и шею от «драгоценной» ноши. Броский аксессуар привлечет внимание, а необходимость в других акцентах отпадет сама собой.