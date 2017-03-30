20 крутых вещей, которые легко сделать своими руками

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Для того чтобы сделать что-нибудь интересное, не нужно много времени. В этой статье AdMe.ru собрал 20 красивых вещей, которые вы легко можете сделать у себя дома максимум за час. Все просто: ваша фантазия и пара подручных средств способны творить чудеса.

Универсальный зажим для ваших наушников

Чтобы украсить старые свечи, можно использовать алюминиевый скотч

Отличный вариант для вечеринки или дня рождения.

Превратите толстовку в произведение искусства — разукрасьте ее обычной акварелью

Подробнее здесь.

А вот так из страз можно сделать себе новый красивый браслет

На тот случай, если вы не знаете, что подарить: можно сделать блокнот в кожаном переплете

Обновите старую футболку с помощью нескольких вырезов. Самое то к лету!

Такую клевую шапку точно нигде не купишь!

Просто пришейте несколько искусственных цветов к краю шапки.

Превратите буквы алфавита из набора для детей в декоративные украшения для холодильника или доски

Все, что нам здесь нужно, — немного золотистой краски. Смотрите инструкцию здесь.

Корону для вашей маленькой принцессы можно сделать и из обычной втулки

Полоски кожи, прибитые к стене, — это отличная минималистичная вешалка или книжная полка

Эти кожаные заколки выглядят так, будто их купили в магазине. Но это не так!

Шарф, связанный за 30 минут

Посмотрите видео, чтобы узнать, как связать такой же.

Скучную белую футболку можно украсить, если пришить к ней кармашек с котиками

Купите стержень из латуни в строительном магазине и превратите его в красивую вешалку

для полотенец

Косичка для волос, которая идеально подходит

для занятий спортом

Красивая ваза, которая создаст атмосферу волшебства в вашем доме

Здесь нужно только 4 вещи: аэрозольная краска, стеклянная бутылка, спирт и вода.

Еще одна повязка на голову, для создания которой понадобятся минимальные навыки шитья

Только представьте, сколько времени можно будет сэкономить! Смотрите здесь.

Фанатам Гомера Симпсона придется по душе

вот такой пончик

Тут нужен только лак для ногтей. Смотрите, как это делается.

Отличный способ согреться и выглядеть при этом потрясно!

Чехол для телефона из банки кока-колы или любимого пива

Такого точно ни у кого не будет. Как делается, смотреть здесь.