20+ лучших приложений, которые спасут вас в отпуске
Чтобы отпуск прошел как надо, приходится думать о многих вещах: выгодно купить билеты, собрать чемодан, ничего не забыв, посетить все достопримечательности и не обгореть на солнце. Хорошо, что для каждой из этих задач есть свое приложение, которое помогает забыть о проблемах и действительно наслаждаться отдыхом.
AdMe.ru собрал лучшие приложения, которые будут полезны любому путешественнику.
Найти дешевые билеты
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Skyscanner (Android, iOS) — одно из лучших приложений по поиску дешевых билетов. Показывает все возможные рейсы как с пересадками, так и прямые.
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Hopper (Android, iOS) — как и Skyscanner, сервис находит самые дешевые билеты, но также может присылать push-уведомления о появлении таких по вашему направлению.
- LoungeBuddy (Android, iOS) — вы указываете данные своего рейса, а приложение подсказывает, какие услуги и зоны отдыха вам доступны бесплатно или по низкой цене.
Жилье
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Airbnb (Android, iOS) — самый популярный сервис, который стал именем нарицательным. Позволяет бронировать жилье не в отелях, а у местных по гораздо более выгодным ценам.
- Hotel Tonight (Android, iOS) — поможет забронировать отель в последний момент по низкой цене. Тут делается ставка на срочность. Удобно, если вам нужно найти отель прямо здесь и сейчас.
- Couchsurfing (Android, iOS) — масштабный проект, который позволяет путешественникам найти местных, которые готовы принять их на ночлег и провести экскурсии по городу бесплатно.
Передвижение и навигация
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Yelp (Android, iOS) — поможет найти самый вкусный кофе с самым свежим чизкейком и подробно покажет, как добраться до этого места. Неважно, что вы ищете, сервис поможет вам найти лучшее и по низкой цене.
- Uber (Android, iOS) — пионер среди сервисов такси, который работает в 84 странах и в 737 городах. Дешевое такси по местным ценам, можно отслеживать машину и расплачиваться картой.
- Google Maps (Android, iOS) — считается одним из лучших сервисов по навигации. Можно просматривать маршруты, рестораны, кафе, станции метро, музеи и развлечения. Есть возможность скачать определенную область, чтобы пользоваться в режиме офлайн.
- Citymapper (Android, iOS) — знает о транспорте все и работает по всему миру. Поможет спланировать маршрут, покажет все виды транспорта с учетом графика и сбоев движения.
- Rentalcars (Android, iOS) — международный онлайн-сервис по прокату авто, работающий с крупнейшими поставщиками в 160 странах. Много вариантов машин и различные тарифы.
- MAPS.ME (Android, iOS) — очень подробные офлайн-карты и навигатор. Умеет строить самые точные маршруты и работает в режиме офлайн.
Чем заняться и что посмотреть
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Musement (Android, iOS) — ищет интересные заведения и места (музеи, вечеринки, выставки) и бронирует билеты в 1 клик. Можно тут же купить билет при помощи платежной системы Apple Pay.
- Tripster (iOS) — приложение поможет найти гида в лице местного жителя, который расскажет про город и покажет достопримечательности.
- izi.TRAVEL (Android, iOS) — путеводитель и аудиогид. Можно загрузить в офлайн и прослушать уже на месте.
- Redigo (Android, iOS) — еще один «всемирный» гид. Есть много фото, информации о достопримечательностях и простой разговорник.
Менеджеры поездок
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Kayak (Android, iOS) — менеджер поездки, в котором можно распланировать все. Помогает бронировать самые выгодные рейсы, отели, брать авто напрокат и даже подскажет, какой мобильный оператор выгоднее. Отправляет уведомления относительно вашего рейса и подскажет время на досмотре в аэропорту. А еще сервис умеет прогнозировать цены на билеты в будущем.
- TripCase (Android, iOS) — еще один потрясающий планировщик поездки: гостиницы, прокат авто, достопримечательности и синхронизация этого с вашим рейсом. Он также может уведомлять о задержке рейсов и предлагать решение проблем. Вы можете сохранить квитанции или даже заказать такси непосредственно в приложении.
- Google Trips (Android, iOS) — планировщик от Google, который поможет отслеживать информацию по авиабилетам, бронировать гостиницы, прокладывать маршруты, искать рестораны и достопримечательности.
Другие полезные приложения
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Packpoint (Android, iOS) — безумно полезное приложение, которое упаковывает чемодан за вас. Вы задаете длительность путешествия, точку назначения и планируемые активности, а приложение показывает, какие вещи нужно взять с собой.
- Osmino Wi-Fi (Android, iOS) — менеджер для автоматического подключения к бесплатному Wi-Fi по всему миру. Все точки доступа поблизости можно просматривать и без подключения к сети. Определяются как бесплатные, так и закрытые, к которым в базе сервиса есть пароль.
- Sky live (iOS) — показывает почасовые прогнозы, на сутки и на неделю. Умеет следить за движением грозовых фронтов. В расширенной версии может присылать сводки и предупредит о резкой перемене погоды.
- XE Currency (Android, iOS) — помогает быстро перевести одну валюту в другую по актуальному курсу.
- TripAdvisor (Android, iOS) — огромная база отзывов практически о любом месте в городе. Вы можете быстро просмотреть миллионы отзывов, мнений, видео и фотографий, относящихся практически ко всему, что связано с вашей поездкой: бары, рестораны, отели, авиакомпании и многое другое.
- UVLens (Android, iOS) — показывает уровень ультрафиолетового излучения и дает рекомендации, которые помогут избежать негативных последствий. Например, вам подскажут лучшее время, чтобы пойти на пляж и загореть (а не сгореть) или когда лучше отправиться в поход.
- Wander Co (iOS) — приложение для путешественников, с которым можно создавать красивые фотоистории. Умеет отслеживать маршрут вашего передвижения и показывает его вашим друзьям в виде карты с разной полезной информацией вроде времени в пути, дистанции, скорости, причем с фотографиями.