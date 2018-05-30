20+ лучших приложений, которые спасут вас в отпуске

Чтобы отпуск прошел как надо, приходится думать о многих вещах: выгодно купить билеты, собрать чемодан, ничего не забыв, посетить все достопримечательности и не обгореть на солнце. Хорошо, что для каждой из этих задач есть свое приложение, которое помогает забыть о проблемах и действительно наслаждаться отдыхом.

AdMe.ru собрал лучшие приложения, которые будут полезны любому путешественнику.

Найти дешевые билеты

  • Skyscanner (Android, iOS) — одно из лучших приложений по поиску дешевых билетов. Показывает все возможные рейсы как с пересадками, так и прямые.

  • Hopper (Android, iOS) — как и Skyscanner, сервис находит самые дешевые билеты, но также может присылать push-уведомления о появлении таких по вашему направлению.

  • LoungeBuddy (Android, iOS) — вы указываете данные своего рейса, а приложение подсказывает, какие услуги и зоны отдыха вам доступны бесплатно или по низкой цене.

Жилье

  • Airbnb (Android, iOS) — самый популярный сервис, который стал именем нарицательным. Позволяет бронировать жилье не в отелях, а у местных по гораздо более выгодным ценам.

  • Hotel Tonight (Android, iOS) — поможет забронировать отель в последний момент по низкой цене. Тут делается ставка на срочность. Удобно, если вам нужно найти отель прямо здесь и сейчас.
  • Couchsurfing (Android, iOS) — масштабный проект, который позволяет путешественникам найти местных, которые готовы принять их на ночлег и провести экскурсии по городу бесплатно.

Передвижение и навигация

  • Yelp (Android, iOS) — поможет найти самый вкусный кофе с самым свежим чизкейком и подробно покажет, как добраться до этого места. Неважно, что вы ищете, сервис поможет вам найти лучшее и по низкой цене.

  • Uber (Android, iOS) — пионер среди сервисов такси, который работает в 84 странах и в 737 городах. Дешевое такси по местным ценам, можно отслеживать машину и расплачиваться картой.
  • Google Maps (Android, iOS) — считается одним из лучших сервисов по навигации. Можно просматривать маршруты, рестораны, кафе, станции метро, музеи и развлечения. Есть возможность скачать определенную область, чтобы пользоваться в режиме офлайн.
  • Citymapper (Android, iOS) — знает о транспорте все и работает по всему миру. Поможет спланировать маршрут, покажет все виды транспорта с учетом графика и сбоев движения.
  • Rentalcars (Android, iOS) — международный онлайн-сервис по прокату авто, работающий с крупнейшими поставщиками в 160 странах. Много вариантов машин и различные тарифы.
  • MAPS.ME (Android, iOS) — очень подробные офлайн-карты и навигатор. Умеет строить самые точные маршруты и работает в режиме офлайн.

Чем заняться и что посмотреть

  • Musement (Android, iOS) — ищет интересные заведения и места (музеи, вечеринки, выставки) и бронирует билеты в 1 клик. Можно тут же купить билет при помощи платежной системы Apple Pay.

  • Tripster (iOS) — приложение поможет найти гида в лице местного жителя, который расскажет про город и покажет достопримечательности.
  • izi.TRAVEL (Android, iOS) — путеводитель и аудиогид. Можно загрузить в офлайн и прослушать уже на месте.
  • Redigo (Android, iOS) — еще один «всемирный» гид. Есть много фото, информации о достопримечательностях и простой разговорник.

Менеджеры поездок

  • Kayak (Android, iOS) — менеджер поездки, в котором можно распланировать все. Помогает бронировать самые выгодные рейсы, отели, брать авто напрокат и даже подскажет, какой мобильный оператор выгоднее. Отправляет уведомления относительно вашего рейса и подскажет время на досмотре в аэропорту. А еще сервис умеет прогнозировать цены на билеты в будущем.

  • TripCase (Android, iOS) — еще один потрясающий планировщик поездки: гостиницы, прокат авто, достопримечательности и синхронизация этого с вашим рейсом. Он также может уведомлять о задержке рейсов и предлагать решение проблем. Вы можете сохранить квитанции или даже заказать такси непосредственно в приложении.
  • Google Trips (Android, iOS) — планировщик от Google, который поможет отслеживать информацию по авиабилетам, бронировать гостиницы, прокладывать маршруты, искать рестораны и достопримечательности.

Другие полезные приложения

  • Packpoint (Android, iOS) — безумно полезное приложение, которое упаковывает чемодан за вас. Вы задаете длительность путешествия, точку назначения и планируемые активности, а приложение показывает, какие вещи нужно взять с собой.

  • Osmino Wi-Fi (Android, iOS) — менеджер для автоматического подключения к бесплатному Wi-Fi по всему миру. Все точки доступа поблизости можно просматривать и без подключения к сети. Определяются как бесплатные, так и закрытые, к которым в базе сервиса есть пароль.
  • Sky live (iOS) — показывает почасовые прогнозы, на сутки и на неделю. Умеет следить за движением грозовых фронтов. В расширенной версии может присылать сводки и предупредит о резкой перемене погоды.
  • XE Currency (Android, iOS) — помогает быстро перевести одну валюту в другую по актуальному курсу.
  • TripAdvisor (Android, iOS) — огромная база отзывов практически о любом месте в городе. Вы можете быстро просмотреть миллионы отзывов, мнений, видео и фотографий, относящихся практически ко всему, что связано с вашей поездкой: бары, рестораны, отели, авиакомпании и многое другое.
  • UVLens (Android, iOS) — показывает уровень ультрафиолетового излучения и дает рекомендации, которые помогут избежать негативных последствий. Например, вам подскажут лучшее время, чтобы пойти на пляж и загореть (а не сгореть) или когда лучше отправиться в поход.
  • Wander Co (iOS) — приложение для путешественников, с которым можно создавать красивые фотоистории. Умеет отслеживать маршрут вашего передвижения и показывает его вашим друзьям в виде карты с разной полезной информацией вроде времени в пути, дистанции, скорости, причем с фотографиями.

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