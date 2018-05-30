20+ лучших приложений, которые спасут вас в отпуске

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Чтобы отпуск прошел как надо, приходится думать о многих вещах: выгодно купить билеты, собрать чемодан, ничего не забыв, посетить все достопримечательности и не обгореть на солнце. Хорошо, что для каждой из этих задач есть свое приложение, которое помогает забыть о проблемах и действительно наслаждаться отдыхом.