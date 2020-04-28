20+ прекрасных женщин, которые доказали, что яркие волосы — это вовсе не удел подростков
Окрашивание в кричащие цвета — тренд последних сезонов. Кого-то «неоновые» волосы приводят в недоумение, у других же от них сердце бьется чаще. Те, кто в детстве мечтал о волосах как у Мальвины или Русалочки, теперь могут воплотить мечту в реальность.
Мы в AdMe.ru убеждены, что предела для самовыражения не существует, а героини нашей статьи доказали это своим примером. В конце читателей ждет небольшой бонус, который покажет, как отжигают со своей внешностью мужчины.
Улыбка этой женщины — самый красноречивый отзыв о новой ее прическе
«Я была брюнеткой. Преображение заняло около 2 недель»
«Мне нравится, какой сказочный цвет получился»
«Поражена результатом! Полностью обесцветила волосы»
«Прощай, красный, и здравствуй, зеленый!»
Цвет настроения — малиновый
«Покрасилась теми красками, что у меня были»
«Я всегда хотела розовые волосы»
«Подруге понадобилась модель для сдачи экзамена. Я вызвалась, и вот что получилось»
«Мы с женой решили уйти в отрыв с новыми цветными красками. Вот как она теперь выглядит»
«Я осталась без работы. Поэтому взяла и покрасила волосы в синий. Мне 37 лет»
«Впервые сделала яркое окрашивание и влюбилась в результат»
«Надоел просто розовый, поэтому я добавила голубой. Теперь выгляжу как сахарная вата»
«Больше русалок во все времена! Мне 66 лет, и я люблю утирать нос людям, которые думают, что я слишком стара, чтобы вытворять глупости»
«Покрасилась в розовый цвет и влюбилась в него!»
«Яркий апельсин»
«Выбрала фиолетовый»
«Новый персиковый цвет»
«Я не продержалась долго в образе блондинки»
«Решилась окрасить волосы в неоновый цвет перед предстоящим мероприятием. Я так довольна, что все получилось!»
«Дома самостоятельно покрасила себя во все цвета радуги. Девушки, оставайтесь яркими всегда!»
«Покрасилась впервые и решила сразу во все тяжкие. Так люблю мой новый цвет»
«Наконец-то меня покрасили в мой новый цвет»
«Мама решила поэкспериментировать с прической перед химиотерапией»
«А вот так я выгляжу под ультрафиолетом»
«Я справа, тетя посередине и сестра слева»
Бонус: яркие преображения любят не только женщины
На какой самый смелый эксперимент с волосами решались вы?
Фото на превью Burritothedog / Reddit