20+ полезных советов, которые проще простого, а работают на все 100 %

Мы все пользуемся маленькими бытовыми хитростями, которые узнали от родителей, друзей или придумали сами. С появлением интернета количество лайфхаков и вовсе стало неприлично большим, и выбрать из них действительно работающие — непростая задача.

Мы в AdMe.ru обожаем разгребать завалы этих самых лайфхаков и выбирать те, которые нам кажутся полезными, и вот новые рабочие хитрости.

«Готовите фрикадельки или котлеты? Обильно смажьте руки маслом. Мясо не прилипнет к рукам, и вы получите гладкую текстуру и хрустящую корочку»

Оказывается, можно отклеить скотч от бумаги, не порвав ее. Для этого скотч нужно с силой потянуть за края, и он сам отойдет от бумаги

«Миндаль очень здорово замачивать в немного подсоленной воде. За ночь орехи увеличиваются в объеме в 1,5–2 раза и становятся более вкусными»

Как понимать людей, которые не дружат с Т9

Если подсолнечное масло стекает по бутылке, делает ее жирной и пачкает руки, наденьте на горлышко ватный диск

«Чарли после операции нужно носить конус, но он против. А вот пластиковая тарелка пришлась ему по душе»

«Если крышка от брызг мала для сковородки»

«Если даете детям жидкие лекарства, сделайте только маленькую прорезь, чтобы дозировка была более точной»

«Кроссовки стирались в машинке, мылись вручную щеткой, но такого отбеливающего эффекта достиг с помощью Comet. Только перчатки не забудьте надеть, а то руки еще лет 15 будут вонять»

«Всегда пыталась найти способ работать за ноутбуком на солнце»

«Приготовить яичницу идеальной формы можно в луковых кольцах»

«Я уезжаю в следующие выходные и приспособил старый телефон, чтобы следить за кошкой»

«Ситечко для заварки чая — лучший способ равномерно посыпать муку или сахарную пудру»

Экстренный способ на случай, если у бюстгальтера вылезли косточки или он просто оказался очень неудобным

«Оставили воду в машине и теперь она горячая? Ловите лайфхак»

Длинная резинка — и мешок для мусора зафиксирован

«Клейкая лента вокруг лодыжки отлично ловит клещей»

«Возьмите двусторонний скотч и наклейте крышку на новую пачку салфеток»

Это поможет, если дети разматывают слишком много бумаги: сплющенный рулон не будет так быстро заканчиваться

«Чтобы простыни всегда были натянуты и разглажены, нужны обычные подтяжки»

«Если закончились панировочные сухари, натрите на терке тост»