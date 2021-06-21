20+ полезных советов, которые проще простого, а работают на все 100 %
Мы все пользуемся маленькими бытовыми хитростями, которые узнали от родителей, друзей или придумали сами. С появлением интернета количество лайфхаков и вовсе стало неприлично большим, и выбрать из них действительно работающие — непростая задача.
Мы в AdMe.ru обожаем разгребать завалы этих самых лайфхаков и выбирать те, которые нам кажутся полезными, и вот новые рабочие хитрости.
«Готовите фрикадельки или котлеты? Обильно смажьте руки маслом. Мясо не прилипнет к рукам, и вы получите гладкую текстуру и хрустящую корочку»
Оказывается, можно отклеить скотч от бумаги, не порвав ее. Для этого скотч нужно с силой потянуть за края, и он сам отойдет от бумаги
«Миндаль очень здорово замачивать в немного подсоленной воде. За ночь орехи увеличиваются в объеме в 1,5–2 раза и становятся более вкусными»
Как понимать людей, которые не дружат с Т9
Если подсолнечное масло стекает по бутылке, делает ее жирной и пачкает руки, наденьте на горлышко ватный диск
«Чарли после операции нужно носить конус, но он против. А вот пластиковая тарелка пришлась ему по душе»
«Если крышка от брызг мала для сковородки»
«Если даете детям жидкие лекарства, сделайте только маленькую прорезь, чтобы дозировка была более точной»
«Кроссовки стирались в машинке, мылись вручную щеткой, но такого отбеливающего эффекта достиг с помощью Comet. Только перчатки не забудьте надеть, а то руки еще лет 15 будут вонять»
«Всегда пыталась найти способ работать за ноутбуком на солнце»
«Приготовить яичницу идеальной формы можно в луковых кольцах»
«Я уезжаю в следующие выходные и приспособил старый телефон, чтобы следить за кошкой»
«Ситечко для заварки чая — лучший способ равномерно посыпать муку или сахарную пудру»
Экстренный способ на случай, если у бюстгальтера вылезли косточки или он просто оказался очень неудобным
«Оставили воду в машине и теперь она горячая? Ловите лайфхак»
Длинная резинка — и мешок для мусора зафиксирован
«Клейкая лента вокруг лодыжки отлично ловит клещей»
«Возьмите двусторонний скотч и наклейте крышку на новую пачку салфеток»
Это поможет, если дети разматывают слишком много бумаги: сплющенный рулон не будет так быстро заканчиваться
«Чтобы простыни всегда были натянуты и разглажены, нужны обычные подтяжки»
«Если закончились панировочные сухари, натрите на терке тост»
Какие бытовые хитрости вы придумали сами или узнали от кого-то и теперь активно используете?
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