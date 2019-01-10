20 универсальных советов, предназначенных родителям, которые облегчают жизнь

18

56

33.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дети — это счастье. А еще это разбросанные игрушки, ощущение, что вам не хватает рук, и ужас, если в доме вдруг стало слишком тихо... Но находчивые родители со всего мира не собираются мириться с этими сложностями и постоянно придумывают новые способы улучшить себе жизнь.

AdMe.ru взял лучшие из этих идей, которые сделают полные забот будни родителей немного проще.

Лайфхак для тех, кто ходит в магазин с детьми и чувствует, что не хватает рук

Это грязное, но супервеселое занятие. Капните краской на лист бумаги, а затем положите туда ватные диски. Дайте своему ребенку игрушечный молоток: пусть разукрасит лист брызгами!

Если нужно закрыть дверные ручки, используйте контейнеры для хранения еды

Занавеска для душа поможет сделать небольшой бассейн для детей на пляже

Немного суперклея — и кукла со сломанным глазом снова станет красивой

Это отличная идея, если вы хотите научить детей дисциплине

«Домашняя работа / время для игр / ванная / время для семьи / пора в кровать».

Чтобы отмыть резиновые и пластмассовые игрушки, загрузите их в посудомойку и добавьте уксус

Вырежьте нудлы для бассейна и используйте в качестве дверных защитных устройств, чтобы предотвратить попадание маленьких пальцев в щели

Они же защитят ваши стены и лодыжки, если ребенок учится ходить

Держите пустышки в чистоте с помощью контейнеров для соуса

Обведите ноги своего малыша, чтобы купить обувь без него

Если вы хотите построить снежную крепость, вам поможет обычный пластиковый контейнер

Попробуйте надувной бассейн в качестве безопасной игровой площадки

Если дочка хочет ваши тени, сделайте ей игрушечный набор из пустых контейнеров, покрыв их лаком для ногтей разных цветов

Пюрируйте овощи блендером и уберите в морозилку в формочке с палочкой от эскимо на два часа. Дети съедят его просто потому, что «это такое мороженое»

С помощью клеевого пистолета вы можете сделать подошвы домашней обуви малыша безопасными

Защитите свою новую мебель или сиденья автомобиля от разливов, вставив сумасшедшую соломинку вверх ногами в чашку с крышкой

Создайте собственный комплект для выживания в путешествии и не забывайте регулярно его пополнять

Арт-проект для детей: вам понадобятся бумага, маленькие миски, краска, ватные шарики и прищепки

Долго ищете пинетки, рукавицы или другие крошечные аксессуары? Используйте вешалку, чтобы организовать их

А какие хитрости для облегчения жизни родителей знаете вы?