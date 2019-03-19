20+ особенностей внешности, которые могут стать поводом для визита к врачу

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Практически каждый человек имеет те или иные генетические мутации. Одни дарят особую привлекательность внешности, другие делают людей немного похожими на фантастических героев. Но даже за красивыми чертами может скрываться признак опасного заболевания. Так, например, темное кольцо по краю радужной оболочки глаза может быть необычной мутацией, которая встречается у многих, но иногда это еще и повод как можно скорее обратиться к врачу.

AdMe.ru разбирает два десятка примеров необычных черт внешности, которые могут быть как результатом смешения генов, так и симптомом неприятной болезни. Попробуем понять, как отличить одно от другого.

Волосы, которые «невозможно» расчесать

Они растут почти перпендикулярно коже головы и по форме не круглые, а треугольные. На фото выше — Шила Мэдисон, чья мама создала инстаграм-аккаунт, чтобы поддержать других подобных детей. Сегодня в мире живет чуть больше сотни человек с такой шевелюрой. С возрастом структура «нерасчесываемых» волос меняется и те становятся более послушными. Это редкая врожденная мутация генов, которая не является заболеванием, но может ухудшить состояние кожи головы и привести к появлению аллергии.

Маленькие уши

Обладатели маленьких ушей получают к ним в придачу узкие ушные каналы, что повышает риск возникновения ушной экземы.

Письмена на коже

Один из видов аллергического дерматита: достаточно лишь коснуться или надавить чем-то на кожу, чтобы появились сильная воспаленная припухлость и рубцы, которые заживают от нескольких часов до нескольких дней. Это может быть вызвано стрессом, реакцией на определенные химические вещества, влиянием предельно низких или высоких температур, злоупотреблением алкоголем или являться признаком серьезного заболевания — например тиреотоксикоза и менингита.

Глаза-хамелеоны

Одна из разновидностей гетерохромии: глаз окрашен в два или более цвета из-за недостатка или избытка пигмента. Когда рядом со зрачком радужка светлого оттенка, а ближе к краю постепенно темнеет или вообще приобретает контрастный цвет, то при разном освещении кажется, будто перед вами глаза-хамелеоны. В большинстве случаев это врожденная черта, которая встречается часто, особенно если у ваших ближайших родственников глаза разного цвета. Но, если глаза изменили окраску с возрастом, это говорит о наличии травмы, заражении глаза или появлении серьезного заболевания.

Крапинки и темные пятна на глазах

Если это врожденная черта, то, скорее всего, она является просто особенностью пигментации глаз, как у модели Джалисии Найтингейл. Но родинка или пятно, появившиеся в течение жизни, могут быть одним из нескольких симптомов опасной болезни, в том числе нейрофиброматоза.

Взрослый мужчина в теле мальчика

На этой фотографии Томиславу Юрчеку 20 лет. Он ведет полноценную жизнь: работает IT-специалистом, водит машину и снимается в телесериалах. Сегодня, спустя 4 года, его внешность практически не изменилась. Это следствие недостаточного развития гипофиза, который отвечает за гормоны роста. Изучение людей, похожих на Томислава, в будущем поможет науке замедлить старение организма и продлить активную фазу жизни человека.

Голубовато-карий цвет белков глаз

Это признак генетического нарушения, связанного с недостатком коллагена: кости легко ломаются, происходит ранняя потеря слуха, появляются проблемы с зубами, глаза слегка выступают и получают необычную окраску белков. Не поддается излечению, но существует терапия, которая делает жизнь больных более комфортной.

Темнокожие блондины

Характерная особенность некоторых жителей Соломоновых островов не связана с воздействием солнца, нестандартным питанием или примесью «европейской» крови. Все дело в случайной мутации, которая свойственна только местным жителям: из-за нее привычные для них черные волосы становятся белыми, правда, никогда не рыжими. В остальных случаях это признак альбинизма, но тогда светлее становятся еще кожа и глаза. К сожалению, недостаток пигмента часто сопровождается другими заболеваниями, которые проявляются в виде нарушения зрения, возникновении ожирения, проблем с работой почек и сердца.

Двойные ресницы

Такая мутация встречается у многих и стала широко известной благодаря Элизабет Тейлор: густые ресницы были визитной карточкой актрисы. Но не всегда эта аномалия украшает внешность: дополнительный ряд ресниц может расти в неправильном направлении, травмируя глаз и причиняя дискомфорт. Тогда проблему решают хирургической операцией.

Иссиня-черная кожа

Практически черный цвет кожи, как у модели Ньяким Гатвеч, — редкая мутация. Такие люди менее подвержены раку кожи, и у них нет проблем с недостатком фолиевой кислоты, что повышает качество спермы у мужчин, а женщинам помогает выносить здорового ребенка. С другой стороны, у таких людей появляется дефицит витамина D, если они живут там, где мало солнца. Если же кожа начала темнеть в течение жизни, это может быть одним из признаков болезни Аддисона, когда надпочечники вырабатывают недостаточное количество гормонов.

Медленное старение

Процесс старения лишь на 20 % зависит от генов. В большей степени это связано с активной работой мозга и естественным процессом регенерации клеток. Сильный иммунитет, интеллектуальная активность, сон, воздержание в питании и умеренная физическая нагрузка замедляют естественное старение организма. Поэтому в 72 года Марина Абрамович явно выглядит моложе своих лет.

Родинки и веснушки по всему телу

Тело и лицо Ральфа Суффранта покрыто веснушками и родинками. Эта врожденная особенность сделала его востребованной моделью в мире моды. К сожалению, такие пятнышки говорят и о высоком риске развития рака кожи: любая родинка может внезапно переродиться в меланому. Поэтому, если вам больше 20 лет и у вас на теле больше 50 пятнышек, не забывайте проверять их у дерматолога.

Зрачки разного размера

В редких случаях расширение или сужение зрачка являются врожденным дефектом глаза, например при синдроме Холмса-Эйди, когда из-за паралича мышц глаза зрачок утрачивает способность нормально реагировать на свет. Но чаще это возникающий симптом, который может свидетельствовать о наличии какой-то инфекции или травмы глаза, а также появлении опухоли, которая давит на нервы или зрительные центры. Изменение размера зрачков может быть и реакцией на некоторые лекарства.

Рыжие волосы

Обладатели рыжих волос, как модель Даниэль Бокер, практически всегда являются светлокожими — эта мутация дает преимущество для жизни в условиях недостатка солнца и тепла. Но есть и свои минусы: рыжеволосые люди более чувствительны к боли, связанной с воздействием тепла.

Ноги от ушей

Бодибилдер Ия Остергрен покорила социальные сети своими ногами, которые смотрятся непропорционально длинными по сравнению с другими частями тела. При росте 178 см длина ее ног составляет 108 см. В погоне за красотой главное — знать меру: обладатели худых длинных ног часто находятся в зоне риска развития диабета, и у них выше вероятность столкнуться с заболеваниями сердца и костей, а значит, для крепкого здоровья нужно следить за правильным питанием, как это делает Ия.

Узелки на зрачке

Это остатки мембраны, которая снабжает хрусталик глаза кровью, пока развивается эмбрион. В течение нескольких недель после рождения она атрофируется. Нити или узелки, оставшиеся на глазе, могут стать причиной мелких катаракт, поэтому рекомендуется пройти лечение.

Лиловые и голубые глаза

Это глазной альбинизм — расстройство, при котором пигмента не хватает только в глазах и те приобретают голубой, а при ярком освещении даже лиловый оттенок. С возрастом радужка темнеет, а вместе с ней может повыситься острота зрения.

Золотистая кожа

La alimentación de los niños con potitos industriales pueden producir hipercarotinemias! Retomemos la cocina casera!! pic.twitter.com/D939AGu1Mi — Fco M Almazán Fdez (@almazanweb) February 8, 2014

Часто встречается у вегетарианцев и людей, которые употребляют в пищу много моркови, тыквы, шпината, томатного сока, апельсинов и других продуктов, содержащих желтые пигменты. Если же вместе с кожей в желтоватый оттенок окрасились ногти и белки глаз, это может говорить о проблемах с печенью.

Узкие бедра

Чаще свойственны мужчинам и миниатюрным женщинам. Считается, что недостаток жира в районе бедер и ягодиц повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому не стоит мучить себя диетами.

Ярко-голубые глаза и седая прядь

Это наследственное заболевание, известное как синдром Ваарденбурга. Его признаками являются седая прядь волос, широкая спинка носа, смещение внутреннего угла глаза, ограничение подвижностей суставов, недоразвитие тканей мышц и костей, недостаток или избыток пигмента в глазах и проблемы со слухом.

Вытянутые пальцы рук

Особенность телосложения, которая достается людям, чаще мужчинам, склонным к депрессиям. С другой стороны, мужчины, у которых безымянный палец короче указательного из-за более низкого уровня тестостерона в крови, реже страдают от рака простаты.

Большой язык

Такая особенность не только иногда мешает людям говорить, но и может блокировать дыхательные пути во время сна. В лучшем случае человек просто сильно храпит, а в худшем — перестает дышать на некоторое время. В результате недостаток кислорода повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хорошая растяжка от природы

Хорошие растяжка и гибкость свойственны всем детям, но для взрослых это симптом генетического заболевания, при котором нарушено строение и функции соединительной ткани, что, в свою очередь, влияет на развитие целого ряда болезней, в том числе варикоза, нарушений в работе клапанов сердца, появление косоглазия, плоскостопия, сколиоза и так далее.

Кольца на роговице глаз

Рыже-коричневые или пепельно-серые кольца появляются на глазах, когда на границе роговицы скапливается медь. Это может произойти из-за нарушения работы печени или почек, отравления медью (например если вы часто пьете кофе из медной турки), при анемии или являться признаком болезни Вильсона — Коновалова. Серовато-синее или белое кольцо по краю глаза может говорить о высоком уровне холестерина и возможных проблемах с сердцем. Но не стоит заниматься самодиагностикой, путая симптом с индивидуальной врожденной расцветкой глаз. Лучше посетить врача и узнать, есть ли иные причины, дающие повод для беспокойства.

Бонус: у жителей Восточной Азии встречается ген, благодаря которому они лишены естественного запаха

В странах Восточной Азии практически невозможно найти в продаже дезодоранты, потому что ими никто не пользуется. Дело в генах, благодаря которым местные жители не пахнут, даже если очень сильно потеют.