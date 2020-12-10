20+ ошибок в использовании бытовой техники, из-за которых мы планомерно ее уничтожаем

Термопаста тоже играет важную роль в защите от перегрева. Специальный состав этого вещества обладает высокой теплопроводностью и наносится на место контакта процессора и радиатора, обеспечивая отсутствие зазора между ними. Мало кто знает, что перегрев системы может быть связан именно с испарением пасты и ее недостаточным количеством. Не забывайте хотя бы раз в 2–3 года обращаться к профессионалам, которые могут обновить ее, или попробуйте заменить сами. Главное — помните, что перебарщивать с количеством тоже нежелательно.