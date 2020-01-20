20+ обыденных вещей, дизайн которых иначе как крутым не назовешь
Мы привыкли к тому, что многие простые вещи, например визитка, замочная скважина или системный блок, выглядят именно так и никак иначе. Но мы же с вами знаем, что нет предела творческой фантазии. И когда она воплощается в жизнь, на свет появляются визитки в виде мини-кулера, замочная скважина в виде человечка и системный блок в виде пирамиды.
Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать привычные предметы с нестандартным дизайном и с удовольствием пользуемся ими в жизни. Вот 20+ тех, что особенно запали нам в душу. Кстати, некоторые вещицы мы смогли отыскать в интернет-магазинах. Наверняка кто-нибудь что-нибудь себе да закажет. Как и мы — носки с куриными ножками уже летят к нам.
1. Power Bank сделан в виде электрогенератора
Такой же внешний аккумулятор можно заказать здесь.
2. Визитка в виде мини-кулера от мастера по ремонту кулеров
3. Как вам носки этого парня? В тренажерном зале смотрятся особенно эффектно
4. Ручка с выемкой для смартфона
5. «У моего друга ключ от дома сделан в виде меча»
Если хотите сделать себе такой же ключ, тут можно заказать заготовку.
6. Это замочная скважина на боковой двери в Кафедральном соборе во французском городе Бордо. Интересно, как выглядит ключ?
7. Штрихкод на баллончике с лаком для волос
8. А тут и пояснять не надо, что находится внутри этой коробки
9. Системный блок
10. На фото ниже — потолочные светильники, установленные в туалете
Такие же светильники можно заказать тут.
11. Мерные ложки для тех, у кого сложности с дробями
Приобрести их можно здесь.
12. Настенная сушилка для одежды
13. Эта автомобильная шина имеет встроенную систему измерения глубины протектора. Когда останется лишь 2 мм, резину следует заменить на новую
14. Такие флешки раздавали на одном из круизных лайнеров
15. Ведро, которое можно вплотную прислонять к стене
16. Эти напечатанные на 3D-принтере солнечные часы показывают точное время в привычном нам формате
17. Цветочные горшки, в которых даже обычные кактусы выглядят эффектно
18. Комната отдыха, стилизованная под салон самолета
19. Когда сидишь на такой накидке, сложно не хотеть пиццу
20. Вешалки в виде летучих мышей
21. Снежный шар с замком Дракулы. Только вместо снега внутри него летучие мыши
22. Известный мем, стилизованный под японскую гравюру
А вы любите использовать вещи с нестандартным дизайном? Что это за вещи? И какие из вышеперечисленных предметов вам приглянулись?
Фото на превью beaverkc / reddit