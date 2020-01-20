20+ обыденных вещей, дизайн которых иначе как крутым не назовешь

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Мы привыкли к тому, что многие простые вещи, например визитка, замочная скважина или системный блок, выглядят именно так и никак иначе. Но мы же с вами знаем, что нет предела творческой фантазии. И когда она воплощается в жизнь, на свет появляются визитки в виде мини-кулера, замочная скважина в виде человечка и системный блок в виде пирамиды.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать привычные предметы с нестандартным дизайном и с удовольствием пользуемся ими в жизни. Вот 20+ тех, что особенно запали нам в душу. Кстати, некоторые вещицы мы смогли отыскать в интернет-магазинах. Наверняка кто-нибудь что-нибудь себе да закажет. Как и мы — носки с куриными ножками уже летят к нам.

1. Power Bank сделан в виде электрогенератора

Такой же внешний аккумулятор можно заказать здесь.

2. Визитка в виде мини-кулера от мастера по ремонту кулеров

3. Как вам носки этого парня? В тренажерном зале смотрятся особенно эффектно

Такие же носки можно купить здесь и здесь.

4. Ручка с выемкой для смартфона

5. «У моего друга ключ от дома сделан в виде меча»

Если хотите сделать себе такой же ключ, тут можно заказать заготовку.

6. Это замочная скважина на боковой двери в Кафедральном соборе во французском городе Бордо. Интересно, как выглядит ключ?

7. Штрихкод на баллончике с лаком для волос

8. А тут и пояснять не надо, что находится внутри этой коробки

9. Системный блок

10. На фото ниже — потолочные светильники, установленные в туалете

Такие же светильники можно заказать тут.

11. Мерные ложки для тех, у кого сложности с дробями

Приобрести их можно здесь.

12. Настенная сушилка для одежды

13. Эта автомобильная шина имеет встроенную систему измерения глубины протектора. Когда останется лишь 2 мм, резину следует заменить на новую

14. Такие флешки раздавали на одном из круизных лайнеров

15. Ведро, которое можно вплотную прислонять к стене

16. Эти напечатанные на 3D-принтере солнечные часы показывают точное время в привычном нам формате

17. Цветочные горшки, в которых даже обычные кактусы выглядят эффектно

18. Комната отдыха, стилизованная под салон самолета

19. Когда сидишь на такой накидке, сложно не хотеть пиццу

20. Вешалки в виде летучих мышей

21. Снежный шар с замком Дракулы. Только вместо снега внутри него летучие мыши

22. Известный мем, стилизованный под японскую гравюру

Обе картины можно купить тут и тут.

А вы любите использовать вещи с нестандартным дизайном? Что это за вещи? И какие из вышеперечисленных предметов вам приглянулись?