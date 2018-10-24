20+ нужных вещей, которые вы можете получить бесплатно через интернет
Эксперты советуют откладывать 10–20 % зарплаты, чтобы иметь «подушку безопасности» на случай увольнения, и копить деньги на крупные или непредвиденные покупки. В этой статье мы собрали предложения, которые помогут вам сэкономить и отложить в копилку еще больше купюр.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на самые интересные варианты бесплатных подарков или пробников.
Еда и напитки
Набор чая или кофе можно заказать здесь.
Попробовать апельсиновый напиток можно тут.
Получить набор сухофруктов — по этой ссылке.
Товары для животных
Сэкономить на корме для собак можно здесь.
Получить бесплатный ошейник для питомца здесь.
Попробовать новый спрей для обработки ран животных можно вот тут.
Духи
Пробник парфюмерной воды Black Opium можно заказать здесь.
Попробовать новый аромат под названием Beautiful Belle можно по этой ссылке.
Косметика и личная гигиена
Бесплатные образцы косметики можно заказать здесь.
По этой ссылке можно заказать бесплатную маску для лица.
Пробники продукции Weleda найдете здесь. Нужно нажать на подарочную коробку в правом нижнем углу.
Бесплатный образец крема для кожи вокруг глаз можно заказать тут.
Попробовать восстанавливающую маску или маску с эффектом детокса можно здесь.
Протестировать крем для тела, гель для ног или сыворотку с эффектом лифтинга можно тут.
Образец пены для ванны можно найти здесь.
Многофункциональный эликсир для кожи вы можете заказать на сайте.
Детские товары
Сэкономить на подгузниках помогут здесь и здесь.
А жители Санкт-Петербурга могут получить коробку с товарами для новорожденного.
Полезные вещи
Получить дорожную косметичку можно тут.
Подушку для путешествий — здесь.
А фонарик-карабин — по этой ссылке.
Бонус
Если вы хотите получать через интернет не только материальные блага, то вот ссылки на полезные ресурсы, где вы сможете получать бесплатные знания:
Часто пользуетесь пробниками? Или предпочитаете покупать товары по обычной цене? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью dagnyg / flickr, dagnyg / flickr