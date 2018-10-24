20+ нужных вещей, которые вы можете получить бесплатно через интернет

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Эксперты советуют откладывать 10–20 % зарплаты, чтобы иметь «подушку безопасности» на случай увольнения, и копить деньги на крупные или непредвиденные покупки. В этой статье мы собрали предложения, которые помогут вам сэкономить и отложить в копилку еще больше купюр.

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Еда и напитки

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Духи

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Косметика и личная гигиена

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